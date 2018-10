Praha - Fotbalisté Sparty ve 13. kole první ligy prohráli 0:1 ve Zlíně a týden před derby dali šanci vedoucí Slavii i druhé Plzni zvýšit náskok v tabulce. Velký obrat předvedla Olomouc, která ještě dvanáct minut před koncem v Karviné prohrávala 0:2, ale přesto zvítězila 3:2. V souboji nováčků Opava deklasovala 5:0 Příbram, Mladá Boleslav vyhrála 3:0 nad Bohemians Praha 1905.

O výhře domácích rozhodl ve Zlíně osmým gólem v sezoně Jean David Beauguel, který se prosadil šest minut před koncem a Ševci díky němu ukončili sérii čtyř zápasů bez vítězství. Pražané naopak venku zaznamenali třetí porážku 0:1 za sebou a v tabulce jsou čtvrtí o bod za Ostravou. První Slavia jim tak může odskočit na rozdíl sedmi a druhá Plzeň pěti bodů.

Karvinou poslal do vedení z penalty Lukáš Budínský, a když v 71. minutě zvýšil Dávid Guba, vypadalo to, že je rozhodnuto. Jenže osm minut nato snížil Šimon Falta a to Sigmu nakoplo. Vzápětí se totiž prosadili Jiří Texl s Pavlem Dvořákem a hosté během osmi minut otočili skóre.

Olomouci patří v tabulce se třinácti body dvanácté místo. Karviná, která natáhla sérii bez vítězství na čtyři zápasy, je o dva body zpět čtrnáctá.

Stejně bodů jako Sigma má po dnešku také Opava, která rozstřílela 5:0 Příbram a stylově oslavila ligový návrat na domácí stadion. V úvodním poločase se prosadili Petr Zapalač a Joel Kayamba, hostující Rudolf Skácel poté neproměnil penaltu. Po změně stran zvýšili Pavel Zavadil, vlastním gólem Petr Průcha a Václav Juřena.

Opava rázně ukončila dvouzápasový bodový i střelecký půst, zatímco Příbram utrpěla potřetí za sebou debakl. V minulém kole středočeský celek prohrál 0:6 s Jabloncem a předtím podlehl 1:4 Slavii.

Statistika sobotních zápasů 13. ligového kola:

MFK Karviná - Sigma Olomouc 2:3 (0:0)

Branky: 64. Budínský z pen., 71. Guba - 79. Falta, 81. Texl, 87. Dvořák. Rozhodčí: Berka - Arnošt, Melichar. ŽK: Galuška, Ba Loua, Smrž, Lingr, Mertelj - Kalvach, Dvořák, Vepřek. Diváci: 2645.

FK Mladá Boleslav - Bohemians Praha 1905 3:0 (2:0)

Branky: 6. Přikryl, 35. Komličenko, 76. Džafič. Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Ratajová. ŽK: Matějovský, Džafič, Mareš - Mašek, Bederka. Diváci: 2539.

SFC Opava - 1. FK Příbram 5:0 (2:0)

Branky: 3. Zapalač, 23. Kayamba, 49. Zavadil, 84. vlastní Průcha, 90.+2 Juřena. Rozhodčí: Julínek - Moláček, Podaný. ŽK: Kodr, Průcha, Nitrianský, Antwi, Tregler (všichni Příbram). Diváci: 4 066.

Fastav Zlín - Sparta Praha 1:0 (0:0)

Branka: 84. Beauguel. Rozhodčí: Proske - Kotík, Caletka. ŽK: Podio - Chipciu, Stanciu. Diváci: 5147.

Zbývá odehrát:

Neděle 28. října:

15:00 Plzeň - Slovácko,

17:00 Jablonec - Liberec.

Pondělí 29. října:

18:00 Slavia Praha - Dukla Praha.

Tabulka:

1. Slavia 12 10 0 2 28:7 30 2. Plzeň 12 9 1 2 18:11 28 3. Ostrava 13 8 3 2 20:9 27 4. Sparta 13 8 2 3 23:9 26 5. Zlín 13 7 3 3 19:10 24 6. Jablonec 12 7 1 4 24:11 22 7. Mladá Boleslav 13 5 2 6 28:29 17 8. Liberec 12 4 4 4 13:13 16 9. Bohemians Praha 1905 13 4 4 5 13:17 16 10. Příbram 13 4 2 7 18:33 14 11. Opava 13 4 1 8 16:20 13 12. Olomouc 13 4 1 8 14:24 13 13. Teplice 13 3 3 7 14:21 12 14. Karviná 13 3 2 8 17:25 11 15. Dukla 12 3 1 8 10:21 10 16. Slovácko 12 3 0 9 11:26 9