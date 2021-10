Sparta podlehla v Evropské lize Lyonu 3:4, přestože vedla 2:0

Praha - Fotbalisté Sparty podlehli doma ve 3. kole skupiny Evropské ligy Lyonu 3:4, přestože po 19 minutách díky dvěma brankám Lukáše Haraslína vedli 2:0. Za Olympique snížil v závěru úvodního dějství Karl Toko Ekambi a po změně stran otočili stav Houssem Aouar a střídající Lucas Paquetá. Hosté od 74. minuty dohrávali bez vyloučeného Mala Gusta, přesto však Toko Ekambi navýšil vedení. V šesté minutě nastavení stanovil konečný výsledek střídající Ladislav Krejčí mladší.

Favorizovaný Lyon si v hlavní fázi soutěže udržel stoprocentní bilanci. Naopak Sparta poprvé prohrála a se čtyřmi body je druhá. O bod pozadu jsou glasgowští Rangers, kteří v souběžně hraném zápase porazili Bröndby Kodaň 2:0. Dánský mistr je s jedním bodem poslední.

Sparta nezdolala francouzská mužstva v pohárech posedmé za sebou a Lyon neporazila ani v pátém duelu.

Domácí trenér Vrba nechal na lavičce záložníka Dočkala, jehož kapitánskou roli převzal Pavelka. Na duel se sedminásobným mistrem Francie přišlo 12.427 diváků.

Letenští se prosadili zkraje čtvrté minuty. Minčevovi se po Hložkově centru "nůžky" nepovedly, míč se ale odrazil k Haraslínovi. Slovenský reprezentant vypálil z hranice vápna a pomocí teče od Denayera, který míč poslal do protipohybu brankáře Lopese, otevřel skóre.

Domácí gól nakopl a čtvrtý celek uplynulého ročníku Ligue 1 přehrávali. V 19. minutě aktivní Haraslín navýšil vedení, když přízemní střelou přes Boatenga i s pomocí odrazu od tyče překonal Lopese.

Olympique se k prvnímu vážnému ohrožení Nity dostal až v 37. minutě. Aouar našel mezi dvěma sparťany volného Kadewereho, kterého však rumunský gólman vychytal.

O pět minut později se už hosté po podobné akci dočkali. Boateng přihrál mezi Čelůstku a Hancka na Toka Ekambiho, který přehodil vyběhnutého Nitu.

Ten samý hráč krátce po přestávce vystřelil z hranice vápna nad. V 53. minutě Lyon srovnal. Shaqiriho centr před branku Nita vyrazil ke kapitánovi Aouarovi, jehož pohotová rána se od tyče odrazila do sítě.

Vedení mohl Spartě vrátit Hancko, jenže z vápna těsně minul. Poté Nita nejistě vyrazil Emersonovu střelu z dálky, ale s Aouarovou dorážkou si poradil. Vzápětí Paquetá nastřelil tyč.

V 67. minutě se už brazilský reprezentant nemýlil, když po nahrávce Toka Ekambiho prudkou ranou pod břevno nedal Nitovi šanci.

O šest minut později se po téměř těch měsících zmeškaných kvůli zranění vrátil na trávník Krejčí mladší. Ihned poté osmnáctiletý bek Gusto fauloval Haraslína a po druhé žluté kartě svůj tým oslabil.

Navzdory oslabení Lyon opět udeřil. Kamerunský reprezentant Toko Ekambi se ve vápně zbavil Hancka a oslavil už pátou trefu v aktuální skupině Evropské ligy, díky čemuž se osamostatnil v čele tabulky nejlepších střelců.

V nastavení kvůli ofsajdu neplatil Hanckův gól z dorážky. Poté však ve vápně přesně našel Krejčího, který povedenou hlavičkou snížil. Na vyrovnání ale Spartě nezbyl čas.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Momentálně jsem samozřejmě zklamaný. Ani ne tak z výkonu, ale z výsledku, který je pro nás doopravdy krutý. Začátek jsme měli velice dobrý, vedli jsme 2:0. Pak jsme soupeři dovolili vstřelit čtyři branky, což je samozřejmě hodně. Minimálně u dvou branek jsme se zachovali velice špatně a víceméně jsme jim to nabídli. Byly to situace, které jsme měli vyřešit líp, góly nemusely padnout. V závěru jsme dělali všechno pro to, abychom uhráli ještě lepší výsledek, ale podařilo se nám vstřelit jen jeden gól."

Peter Bosz (trenér Lyonu): "Bylo to bláznivé utkání, ale naší chybou. Prvních 20 minut jsme hráli velmi špatně, naopak Sparta hodně dobře. Je velice těžké vracet se do zápasu za stavu 0:2. Gól do přestávky nám ale hodně pomohl a ve druhém poločase jsme hráli výborně."

Karl Toko Ekambi (útočník Lyonu a střelec dvou branek): "Byl to velmi těžký zápas, museli jsme ho obracet. Věděli jsme, že to tady bude náročné. Bohužel jsme po 20 minutách prohrávali 0:2. Museli jsme si to na hřišti vyříkat a dát do zápasu všechno. To se nám povedlo a nakonec jsme tady vyhráli. Dal jsem dva góly, Evropská liga mi sedí."