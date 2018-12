Praha - Fotbalisté Sparty ani v 18. kole první ligy neukončili své trápení a doma s Teplicemi prohráli 0:1. Jedinou branku zápasu dal v závěru Pavel Moulis. Severočeši na Letné zvítězili po osmi letech. Pražanům, kteří vyhráli jen dva z posledních devíti zápasů, patří v tabulce páté místo a na vedoucí Slavii ztrácí patnáct a na druhou Plzeň jedenáct bodů.

Sparta se kvůli trestu za vyloučení musela obejít bez Čiviče s Kangou, kvůli žlutým kartám nemohl nastoupit ani další záložník Frýdek. V základní sestavě dostal šanci Sáček, zatímco v obraně nastoupili Wiesner se Štetinou. V sestavě hostů zase vykartovaného nejlepšího střelce Vaněčka a Čmovše nahradili Jindráček s Jeřábkem.

Na šance se moc dlouho čekat nemuselo. Už ve čtvrté minutě po narážečce s Tettehem mířil z dobré pozice nad Stanciu. Chvíli nato zapomněla domácí obrana na Hyčku, který se ocitl zcela sám před gólmanem Hečou, ale hlavou ani netrefil branku.

Ve 22. minutě skončila Stanciuova tvrdá střela v náručí brankáře Grigara. O deset minut později se po rohu sám před odkrytou brankou objevil Costa, ale v těžké pozici nedokázal míč kolenem dobře trefit. Tři minuty nato se dostaly ke slovu Teplice a Kučerův volej jen těsně minul pravou tyč.

Do druhé půle Sparta vstoupila dvěma nepřesnými pokusy Pulkraba, zatímco fanoušci nadávkami na vedení a mohutným pokřikem "Ščasný ven" dali najevo nespokojenost se špatnou hrou a posledními výsledky.

Teplice zahrozily po hodině hry ranou Ljevakoviče, kterou na roh vyškrábl Heča. Domácí brankář si chvíli nato poradil s Hyčkovým pokusem zblízka z úhlu. Na druhé straně se po přihrávce Chipcia dostal do velké šance Pulkrab, ale ani tentokrát nedokázal míč dobře trefit.

V 75. minutě neuspěl ani Hložek, jehož střelu po úniku zblokovala obrana. Sám na brankáře mohl jít deset minut před koncem i Tetteh, ale míč mu na poslední chvíli ukopnul Král. Trest přišel o tři minuty později, kdy se do vápna s míčem dostal Moulis a z úhlu dal první gól v sezoně.

Sparta po první domácí prohře po 18 zápasech nabrala další ztrátu v tabulce, na pátém místě má na čtvrtou Ostravu i třetí Jablonec dvoubodové manko. Teplice jsou po první výhře na Letné od října 2010 deváté.

Hlasy po utkání:

Zdeněk Ščasný (trenér Sparty): "Zápas jsem bral jako pokus o probuzení po utkání na Slovácku, po kterém jsme sklidili zaslouženou kritiku. Za naší prohrou jsou dva důvody - nehráli jsme dobře a nervozita hráčů. Chyběl Kanga s Frýdkem, ale nemůžeme to mít jako výmluvu. Hrála Sparta proti Teplicím a my to nezvládli. Dali jsme Teplicím prostor ke kombinaci, což jsme nechtěli. Dopředu jsme hráli naivně, nakopávali jsme to a neměli jsme to připravené, hráli jsme hloupě. Neporadili jsme si s tím v defenzivě, kdy jsme dostali gól neuvěřitelným způsobem, když zaspal Chipciu, který vypustil svého hráče. Pokřik fanoušků jsem vnímal, byl bych lhář a pokrytec, kdybych říkal něco jiného. Na druhou stranu když se vyhrává, tak jsou všichni spokojení. Když hrajeme špatně a my hrajeme špatně dlouho, tak na to mají právo a je to jejich přirozená reakce. Před zápasem jsem cítil, že tým dokáže naši špatnou situaci zlomit. Ale nejsem naivní a nečekám, že před posledním kolem začneme najednou hrát tak, jako na začátku soutěže."

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Byli jsme na Spartu dobře připravení. Věděli jsme, že Sparta má vykartovaný střed a z působení ve Spartě znám nedostatky některých hráčů, tak jsem na to naše hráče upozorňoval. Nechtěli jsme být zalezlí, chtěli jsme napadat soupeřovu rozehrávku po celém hřišti a myslím, že se nám to dařilo. Sparta na to zareagovala po přestávce změnou systému a my jsme tomu uzpůsobili napadání. Čím víc utíkal čas, tak jsem věřil, že bychom mohli dát vítězný gól. Měli jsme tam několik přečíslení, které jsme ale nevyřešili dobře. Pak jsme dali gól po špatném autu Sparty, kterou jsme potom v závěru ani nepustili do tlaku. S těmito body nikdo v Teplicích moc nepočítal, ale teď je musíme potvrdit proti Zlínu. Nesmíme usnout na vavřínech, abychom nezakončili podzimní sezonu fiaskem. Se Zdeňkem (Ščasným) jsme si jen podali ruce. Slyšel jsem tribuny a myslím, že to není komfortní situace. Tím si nechce žádný trenér projít. Doufám, že až si zavoláme a napíšeme, tak to bude v přátelském duchu."

Sparta Praha - FK Teplice 0:1 (0:0)

Branka: 83. Moulis. Rozhodčí: Hrubeš - Moláček, Vlček - Franěk (video). ŽK: Plavšič, Stanciu - Jeřábek, Kučera, Vondrášek, Hyčka. Diváci: 6410.

Sparta: Heča - Wiesner (46. Vácha), Radakovič, Štetina, Costa - Chipciu, Sáček (79. Šural), Stanciu, Plavšič - Pulkrab (73. Hložek), Tetteh. Trenér: Ščasný.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Král, Krob - Hora, Ljevakovič, Kučera, Hyčka (69. Moulis) - Jindráček (87. Hošek), Trubač (76. Žitný). Trenér: Hejkal.

1. Slavia 18 15 1 2 46:16 46 2. Plzeň 18 13 3 2 27:14 42 3. Jablonec 18 10 3 5 38:16 33 4. Ostrava 18 10 3 5 25:15 33 5. Sparta 18 9 4 5 29:15 31 6. Zlín 18 9 3 6 24:20 30 7. Liberec 17 6 6 5 16:15 24 8. Mladá Boleslav 18 6 4 8 35:34 22 9. Teplice 18 6 4 8 19:24 22 10. Příbram 18 5 4 9 23:42 19 11. Bohemians Praha 1905 18 4 6 8 18:27 18 12. Slovácko 18 6 0 12 20:31 18 13. Olomouc 18 5 3 10 17:32 18 14. Opava 17 5 2 10 22:28 17 15. Karviná 18 4 3 11 23:35 15 16. Dukla 18 4 3 11 15:33 15