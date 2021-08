Sparta podle Vrby uvažovala o odkladu ligového zápasu, Karviná ale nesouhlasila

Praha - Trenér Pavel Vrba přiznal, že fotbalisté pražské Sparty po vzoru městského rivala Slavie uvažovali kvůli úterní odvetě 3. předkola Ligy mistrů v Monaku o odkladu dnešního duelu 3. prvoligového kola s Karvinou. Slezané ale podle něj byli proti. Letenští po brankách Adama Hložka a střídajícího Davida Pavelky zvítězili 2:0.

Ligová fotbalová asociace (LFA) odložila ve čtvrtek na žádost Slavie její domácí utkání s Olomoucí, který se měl odehrát dnes. S odkladem na neurčito souhlasila také Sigma. Český šampion se kvůli problémům s letadlem zdržel při návratu po středečním úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů v Budapešti proti Ferencvárosi. Sparta doma s Monakem hrála o den dříve. Oba pražské celky se v odvetě, v níž budou dohánět ztrátu 0:2, představí v úterý.

"Samozřejmě jsme se o (odkladu) bavili. Dostali jsme informaci, že Karviná s tím nechtěla souhlasit, tak jsme to dál ani nerozvíjeli. První jsme kontaktovali Karvinou, jestli jednání vůbec můžou probíhat. Když jsme zjistili, že to nejde, tak jsme to uzavřeli," řekl sedmapadesátiletý Vrba na on-line tiskové konferenci.

Zatímco Slavia má v nové sezoně za sebou tři soutěžní duely, Letenští dokonce šest. Spartu navíc trápí rozsáhlá marodka. Proti Karviné chyběli kvůli zranění Ondřej Čelůstka, Milan Heča, Casper Höjer, Lukáš Juliš, Ladislav Krejčí mladší a Lukáš Štetina. Po prodělání plicní embolie nemůže hrát Ladislav Krejčí starší. Z preventivních důvodů Vrba šetřil stopera Filipa Panáka.

"Zápasů je strašně moc. Během 18 dnů šest zápasů, to je doopravdy velká zátěž. Trochu nás limituje to, že máme některé hráče zraněné. To je pro nás také trochu problém. Je škoda, že nemůžeme využít třeba oba Krejčí. Jsou hráči, kteří by asi dnes hráli, kdyby nebyli zranění," uvedl Vrba.

Spartě se v závěru prvního poločasu zranil záložník a kapitán Bořek Dočkal, jehož po změně stran nahradil osmnáctiletý Adam Karabec. "Bořek musí na odborné vyšetření do nemocnice. Začal mít problémy s kolenem. Nechci spekulovat. Dáme zprávu po vyšetření, jak to vypadá. V dané chvíli nejsem schopný informaci dát. Ne že bych vám ji nechtěl dát, ale doopravdy ji nevím," prohlásil Vrba.