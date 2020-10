Sparta podle Krejčího může v Miláně překvapit jako proti Laziu

Milán - Když záložník Ladislav Krejčí starší naposledy nastoupil za Spartu proti italskému soupeři, byla z toho senzační výhra nad Laziem Řím a postup do čtvrtfinále Evropské ligy. Teď osmadvacetiletý fotbalista věří, že by stejně mohli Letenští ve čtvrtek zaskočit i slavný AC Milán.

Krejčí se v létě vrátil do Sparty po čtyřech letech v Boloni a jeden z posledních zápasů, který před odchodem v roce 2016 odehrál, byla odveta osmifinále Evropské ligy s Laziem. Pražané tehdy po domácí remíze 1:1 vyhráli 3:0 a Krejčí k tomu přispěl jednou brankou.

Nyní se záložník vrací do Itálie, kde se Spartou ve čtvrtek nastoupí ve druhém kole Evropské ligy proti AC Milán. "My bychom si přáli, aby byl průběh podobný jako proti Laziu. Čeká nás těžký soupeř, ale nic není nemožné a věřím, že by se něco takového mohlo povést," řekl Krejčí na dnešní videokonferenci.

Sparta do základní skupiny vstoupila minulý týden domácí porážkou 1:4 s Lille. Krejčí, který kvůli zdravotním problémům nenastoupil, je však přesvědčený, že výsledek neodpovídal průběhu. Letenští hráli od 23. minuty bez Ladislava Krejčího mladšího, jenž dostal červenou kartu, přesto dokázali po přestávce vyrovnat.

"Co jsem viděl, tak se mi výkon kluků líbil. Skóre úplně neodpovídá obrazu hry a Lille bylo samozřejmě hodně efektivní. Dostali jsme sice čtyři góly, ale výkon byl v pořádku a věřím, že s dalšími zápasy získáme další zkušenosti a vyvarujeme se chyb, které jsme udělali," uvedl Krejčí.

Proti AC Milán si několikrát zahrál během působení v Boloni, ale současný tým podle něj s těmi předchozími srovnávat nejde. "Hodně to ovlivnil příchod Zlatana, který zvedl mužstvu sebevědomí. Celý tým na mě působí dobře, vědí, co hrát, a vyšel jim začátek sezony," prohlásil.

Rossoneri totiž v nové sezoně Serie A ještě neprohráli a s 13 body vedou tabulku. Hvězdný útočník Zlatan Ibrahimovic navíc v pěti posledních zápasech dal sedm branek, ale proti Spartě bude AC chybět brankář Gianluigi Donnarumma, který má koronavirus.

V pondělním utkání italské ligy s AS Řím obvyklou jedničku nahradil Ciprian Tatarusanu, AC remizovalo 3:3 a poprvé v Serii A ztratilo body. "Po Zlatanovi je Donnarumma jejich největší osobnost, potvrzuje to i výkony a bude to pro ně velká ztráta," řekl Krejčí starší.