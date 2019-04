Opava - Sparťanští fotbalisté vyhráli v posledním 30. kole základní části první ligy v Opavě 3:0 a úspěšnou premiéru si v pozici hlavního trenéra odbyl Michal Horňák. Branky vstřelili Matěj Hanousek, David Moberg Karlsson a Václav Drchal. Pražané se dočkali v domácí výhry soutěži po dvou zápasech a drží si na třetím místě před čtvrtým Jabloncem šestibodový náskok.

Horňák se z pozice asistenta do role hlavního trenéra posunul ve čtvrtek po odvolání Zdeňka Ščasného, který skončil na lavičce Letenských poté, co Sparta prohrála ve středu 0:3 v derby na Slavii v semifinále poháru. Na soutěžní výhru čekala Sparta do dneška tři zápasy, od výhry v 27. kola nad Zlínem (2:0) remizovala v derby na Slavii (1:1) a doma podlehla Karviné (1:3).

"Určitě je to takový dobrý odraz pro naše hráče a náš tým. Po těch dvou porážkách, kdy jsme dostali šest gólu, tak psychika hráčů nebyla nejlepší a jsme rádi, že jsme to takto zvládli. Nakonec jsme byli dneska my ti, kteří dali tři góly a doufám, že nám to pomůže před play off, zvedneme se a půjdeme psychicky nahoru," řekl Horňák.

Opava se mohla v případě výhry dostat do skupiny o Evropu, ale skončila až třináctá. "Před zápasem jsme tak nějak věřili, že bychom to mohli zvládnout. Hráčům snahu nemůžu vyčíst, ale kvalita byla jednoznačně na straně Sparty," uvedl trenéry Opavy Ivan Kopecký.

Oproti středečnímu duelu se Slavií chyběli v základní sestavě Sparty vedle potrestaného Kangy také Costa a Plavšič a nahradili je Radakovič, Sáček a Karlsson. Domácí kouč Ivan Kopecký musel sáhnout už ve třetí minutě ke střídání a indisponovaného Stáňu nahradil Schaffartzik.

Sparta měla převahu, ale šance v utkání dlouho chyběly. Až ve 25. minutě nebezpečné vystřelil z dálky Hložek. Vzápětí sebral na levé straně Hanousek míč Zapalačovi, dostal se až do vápna a střelou k levé tyči otevřel skóre.

"Hlavně bych chtěl poděkovat opavským hráčům, protože když jsem navážel ten balón, tak jsem jako vždycky koukal komu nahraju. A jelikož dobře bránili a všechny obsadili, tak jsem musel vystřelit sám. Bylo to pravou nohou, taková šmudla, ale zapadlo to tam a jsem za to hrozně rád," prohlásil obránce Matěj Hanousek, který oslavil ve 131. ligovém zápase premiérovou branku.

Další možnosti měli Drchal a Karlsson, které po Haškově dlouhém pasu dosprintoval až na dostřel opavské branky, ale Šroma nepřekonal. Pokusy domácích končily u defenzívy Pražanů či u Heči. Ve 43. minutě se po Jurečkově pádu ve vápně sudí Houdek počkal na vyjádření od videa, ale penaltu domácí nekopali. Před pauzou ještě přestřelil Zapalač.

Hned na začátku druhého poločasu našel Karlsson zpětnou přihrávkou ve vápně Haška, ale ten ve velké šanci minul. Nespravil si chuť ani následným dalším pokusem o chvíli později, který kryl Šrom. Do další šance vyzval Karlsson Drchala, ale domácí gólman držel těsný náskok.

V 61. minutě už se sparťané radovali z druhého gólu. Sáček přesprintoval od vlastní šestnáctky až k té hostující, kde obešel Simerského a přihrál Karlssonovi, který zamířil přesně k tyči. Blízko zvýšení byl za deset minut Drchal, ale skluzem nedosáhl před odkrytou brankou na Zahustelovu přihrávku.

Největší příležitost domácích na zdramatizování utkání měl v 79. minutě po Jursově centru Žídek, ale hlavičkoval vedle pravé tyče Hečovy branky. Za pět minut mohl zvýšit Frýdek, ale hlavičkoval do tyče. Za domácí nevyužil ještě šanci Juřena a v 88. minutě dovršil skóre po Hložkově přihrávce Drchal. Hečovi nesebral čisté konto ani v závěru Smola. Netrefil poskakující balon a Opava tak mezi tyče za celý zápas nevystřelila.

"Šli jsme do toho, že musíme vyhrát. Ale od začátku až do konce jsme byli všude druzí, prohrávali jsme souboje, nedostávali jsme se dopředu. Za minulé dva zápasy jsme si nevytvořili pořádnou šanci. Takhle hrát nemůžeme, že se nedostaneme pořádně dopředu jinak než dlouhým balonem. Týmy jsou na to už docela nachystané. Když nemáme odražené balony, nevyhráváme souboje, tak těžko budeme vítězit," řekl útočník Tomáš Smola.

Hlasy po utkání:

Ivan Kopecký (Opava): "My jsme měli, v případě, že bychom zvítězili, možnost se dostat skupiny o Evropu, ale od začátku zápasu Sparta prokázala svoji kvalitu. I když klukům nemůžu říct, že by nemakali, tak soupeř nás do ničeho nepustil. Naše snaha končila před šestnáctkou nebo nepřesnostmi, ale také kvalitou soupeře, který byl důrazný. Měli jsme nějaké centry a standardky, ale Sparta si to všechno ohlídala. K první brance došlo po naší zbytečné ztrátě, ale Hanousek by neměl takto projít až k vápnu bez nějakého ataku. Tím se soupeř dostal do pohody a každá jeho přechodová fáze směrem dopředu byla nebezpečná. Ve druhém poločase opět po naší zbytečné ztrátě soupeř přidal druhou branku a dá se říct, že dominoval. Dneska zvítězila kvalita. Není to pro nás jednoduché období a i na mimosportovním poli nezažíváme jednoduché věci, ale doufám, že se připravíme na zbývajících pět utkání a zvládneme to."

Michal Horňák (Sparta): "Určitě je to takový dobrý odraz pro naše hráče a náš tým. Po těch dvou porážkách, kdy jsme dostali šest gólu, tak psychika hráčů nebyla nejlepší a jsme rádi, že jsme to takto zvládli. Nakonec jsme byli dneska my ti, kteří dali tři góly a doufám, že nám to pomůže před play off, zvedneme se a půjdeme psychicky nahoru. Branek mohlo být samozřejmě víc. My jsme těch gólů v posledních zápasech moc nedávali a dokonce jsme se ani moc nedostávali do příležitostí. Jsem rád, že jsme dali ty tři, ale samozřejmě si rozebereme všechny příležitosti. Do konce sezony zbývá jenom měsíc. Nevím, jestli se dá něco až příliš měnit. Budeme chtít hrát podobným stylem jako dneska - kolektivně, bojovně. Aby se hra fanouškům líbila a byli jsme spokojení. Jestliže nás všechny bude ta hra bavit, budeme se dostávat do šancí, tak si myslím, že by měla přicházet i vítězství."

SFC Opava - Sparta Praha 0:3 (0:1)

Branky: 25. Hanousek, 61. Karlsson, 88. Drchal. Rozhodčí: Houdek - Hrabovský, Kříž - Orel (video). ŽK: Zapalač, Smola - Štetina, Frýdek, Hašek, Sáček, Drchal. Diváci: 5188.

Sestavy:

Opava: Šrom - Hrabina (81. Juřena), Simerský, Svozil, Žídek - Stáňa (3. Schaffartzik), Jurečka, Zavadil (62. Bernadina), Jursa, Zapalač - Smola. Trenér: Kopecký.

Sparta: Heča - Zahustel, Radakovič, Štětina, Hanousek - Karlsson (82. Čivič), Hašek, Frýdek, Sáček, Hložek - Drchal (90. Hájek). Trenér: Horňák.