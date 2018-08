Praha - Fotbalisté Sparty po čtvrtečním vyřazení ve druhém předkole Evropské ligy od Spartaku Subotica vydřeli v domácí soutěži výhru 1:0 nad Slováckem. Pražský celek vyhrál i třetí kolo ligové sezony a připojil se k dalším dvěma zbylým stoprocentním týmům Slavii a Plzni. Zápas rozhodla ve 32. minutě svým premiérovým soutěžním gólem v letenském dresu ghanská letní posila Benjamin Tetteh. Slovácko prohrálo šestnáctý ze 17 ligových duelů na Spartě a po třech kolech má tři body.

Sparta nastoupila ve stejné sestavě jako ve čtvrtek a zpočátku jako by ze sebe ještě setřásala zklamání. Poprvé zahrozila až v 21. minutě, kdy hostující brankář Daněk vyrazil Stanciuovu střelu na roh. O pět minut později měl ještě větší šanci Šural, jenž se po Plavšičově přihrávce dostal sám před gólmana, ale Daněk ho vychytal.

Ve 32. minutě už Letenští vedli. Po centru od Chipciua těsně nedosáhl na míč Šural, Plavšič ale nadvakrát vrátil míč před branku, kde jej dorazil do sítě Tetteh.

Pražané mohli brzy přidat pojistku. Z dálky napřáhl Stanciu a Daněk míč přizvedl na spojnici tyče a břevna. Slovácko domácího brankáře Nitu za celou první půli prakticky neohrozilo a nebezpečněji vyhlížela snad jen Havlíkova dalekonosná rána kousek nad.

Trenér Slovácka Kordula po přestávce vystřídal a na trávník poslal nejnovější posilu Kalabišku. V 53. minutě domácí Šural jen těsně nedosáhl na střílený centr napříč malým vápnem, na druhé straně protáhl Nitu ranou zpoza vápna Havlík.

V 65. minutě si aktivní Šural obhodil stopera, ale střelou ze strany minul. Chvíli nato Kanga lacino ztratili míč ve středu pole a střídající Kubala hlavičkoval sám na malém vápně vedle.

Hosté vycítili šanci na nečekaný bod a Sparta se začala o výhru strachovat. V 75. minutě trefil centr do ruky domácího stopera Radakoviče, sudí Proske ale po zhlédnutí videa penaltu nenařídil. Závěr už nervózní Pražané ubránili.

Hlasy po utkání:

Zdeněk Ščasný (trenér Sparty): "Vyřazení na mužstvo samozřejmě padlo, na druhou stranu život jde dál a fotbalový taky. V tomhle duchu jsme to vedli, hledali jsme různé motivační věci a navíc jsme si zápas nemohli dovolit jakkoliv podcenit. Po nějakém rozpačitém začátku jsme zápas rozehráli velmi dobře. První poločas jsme byli velmi dobře připravení, věděli jsme přesně, co chceme hrát. Kluci to plnili skvěle. Šancí bylo hodně, bohužel jejich proměňování je naše bolest. Druhý gól by nás uklidnil a dodal nám víc sil do závěru. V druhé půli jsme trochu přestali být agresivní, až na zaváhání Kayi při propadnutém centru ale Slovácko téměř nic nemělo. V závěru nám začaly trochu docházet síly a trochu nervozity tam bylo. Vím, že Radakovič měl ruku u těla, zkoumala se nastřelená ruka Martina Frýdka. Byl jsem si vědom, že všechny situace, které se přezkoumávaly na videu, zatím byly v náš neprospěch. Takže jsem si oddechl, že nám video poprvé pomohlo. Samozřejmě jsem moc spokojený, že jsme vyhráli. Ale musíme už koukat na další zápas. Pokud chceme udržet špičku, nemůže si dovolit klopýtat."

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Sparta vyhrála zaslouženě, my jsme nepředvedli takový výkon, abychom si mohli něco odvézt. Nebyli jsme sebevědomí už odzadu, nebyli jsme dostatečně přesní, abychom si dokázali najít správný volný prostor a hrát kombinační fotbal. Jsem nespokojený. Sparta dnes byla hratelná, ale to bychom museli předvést mnohem lepší výkon. Kazili jsme neskutečné věci, a proto si myslím, že Spartě stačil průměrný výkon, aby nás porazila. Série moc nesleduji. Ta naše tady na Spartě má souvislost s tím, jaký je rozdíl mezi kluby. Sparta je dlouhodobě velkoklub, který by měl hrát o titul. Slovácko je klub skromnější, takže je to pro nás těžké něco tady uhrát. Ani mě tolik neštve ta porážka, mnohem víc mě štve náš výkon."

Sparta Praha - 1. FC Slovácko 1:0 (1:0)

Branka: 32. Tetteh. Rozhodčí: Proske - Kotík, Vít. ŽK: Tetteh, Radakovič, Nita, Plavšič - Hofmann, Daníček. Diváci: 9034.

Sparta: Nita - Chipciu, Radakovič, Kaya, Costa - Stanciu (90. Kulhánek), Frýdek, Kanga (86. Sáček), Plavšič - Šural (75. Vukadinovič), Tetteh. Trenér: Ščasný.

Slovácko: Daněk - Juroška, Hofmann, Krejčí, Reinberk - Daníček - Navrátil (46. Kalabiška), Sadílek, Havlík, Petr (72. Rezek) - Kuchta (18. Kubala). Trenér: Kordula.