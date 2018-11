Zlín - Hokejisté pražské Sparty po třech porážkách v řadě zabrali a vyhráli ve 21. kole extraligy ve Zlíně 4:0. O branky se postarali Petr Kumstát, Matěj Beran, Richard Jarůšek a Tomáš Dvořák. Brankář Matěj Machovský udržel potřetí v sezoně čisté konto a připsal si vedle toho i finální přihrávku.

Do sestavy Zlína se vrátil Fořt a na marodce zůstávají pouze Herman s Fryšarou. Sparta postrádá Košťálka, Kalinu, Pavelku, Klimka, Smejkala, Říčku, Černocha a Přibyla. Poprvé od příchodu z Vítkovic její dres oblékl obránce Erik de la Rose.

Ještě před začátkem duelu zlínský klub ocenil a vyvěsil dres s číslem 17 někdejšího hráče a v současnosti kustoda Beranů Miloslava Sedláka, který v klubu působí už 45 let.

První třetina gól nepřinesla. Dvě dobré šance se naskytly domácím. Nejprve Lakatoš nepotrestal zaváhání Machovského, jenž se následně předvedl při přesilovkové kombinaci Beranů, kterou zakončoval Kubiš.

V prostředním dějství už začaly padat branky. Nejdříve ve 25. minutě zachoval klidnou hlavu před Sedláčkem Kumstát, který uspěl kličkou do bekhendu. Zlínští sice byli ve druhé třetině opticky lepší, ale nebylo jim to nic platné.

V polovině duelu promarnili přesilovku, načež inkasovali podruhé. Po rychlém přesunu do útoku pálil Beran, jehož rána se sice otřela o domácího gólmana, i přesto ale skončila v síti.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky si oba týmy zkusily hru pět na tři v trvání okolo minuty, ale gólový úspěch nezaznamenaly. Zřejmě poslední možnost udělat něco s nedobře rozehraným duelem měli domácí v 50. minutě, kdy Popelka zachytil rozehrávku soupeře a byl sám před Machovským, který ho ale vychytal.

Pak už si vzala slovo dvojice Forman a Jarůšek, který zvýšil do odkryté branky na 3:0. Necelých osm minut před koncem putoval na trestnou lavici Delisle, Zlín navíc přesilovku vylepšil odvoláním gólmana. Kýžený efekt to ale nepřineslo, Dvořák přes celé hřiště trefil odkrytou prázdnou branku.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Hamrlík (Zlín): "Musíme poděkovat klukům za bojovnost, ale dnes to nestačilo. Potřebovali jsme v jakékoliv fázi dát gól, to se nám nepovedlo. Sparta nás přetlačila, dobře blokovala střely a bylo těžké se dostávat k dorážkám. Podržel ji gólman a nám selhaly přesilovky. Soupeř vyhrál zaslouženě."

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "My jsme po třech porážkách měli tréninky zaměřené na věci, které se nám poslední dobou nedařily. Měli jsme pohovory s hráči, kteří dnes ukázali, že to nejsou jen plané řeči. Dokázali jsme, že umíme vyhrávat. Od prvního střídání jsme měli na střídačce klid, měli jsme pocit, že zápas kontrolujeme. Dělali jsme správné věci a věděli jsme, že když je budeme dělat celých šedesát minut, tak to dopadne dobře. Matěj Machovský předvedl skvělý výkon. Stejně tak i hráči, kterým defenzíva až tak moc nechutná, se na ni zaměřili. My hráče na střílení gólů máme, ale potřebovali jsme trochu pomoct v té obraně. První start má za sebou Erik de la Rose a jsme spokojeni. Dává rychle puky z hole, nedostáváme se pod takový tlak."

PSG Berani Zlín - HC Sparta Praha 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 25. Kumstát (Rousek, De la Rose), 33. M. Beran (Pšenička, De la Rose), 52. Jarůšek (Forman), 54. Tomáš Dvořák (Machovský). Rozhodčí: Jeřábek, Hejduk - Bryška, V. Hanzlík. Vyloučení: 4:6. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 5650.

Zlín: J. Sedláček - Ferenc, Freibergs, Nosek, Valenta, Řezníček, Žižka, Gazda - J. Ondráček, Fořt, Kubiš - Okál, Honejsek, Lakatoš - E. Kulda, P. Sedláček, Poletín - Šlahař, Werbik, Popelka. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a Hrazdira.

Sparta: Machovský - Delisle, Piskáček, Blain, T. Voráček, De la Rose, Tomáš Dvořák, M. Jandus - Forman, Sill, Jarůšek - A. Kudrna, P. Vrána, Buchtele - Rousek, Pech, Kumstát - M. Beran, Pšenička, T. Jandus. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.