Praha - Fotbalisté Sparty vyhráli na úvod jarní části sezony ve 20. ligovém kole nad Bohemians 1905 1:0. Malé pražské derby rozhodl v druhé minutě nastavení kapitán Martin Frýdek z dorážky po penaltě, kterou předtím sám neproměnil. Hosté od 83. minuty hráli bez vyloučeného Vladislava Ljovina.

Letenští v lize zvítězili po čtyřech zápasech a posunuli se na čtvrté místo tabulky. Na vedoucí Slavii dál ztrácejí 17 bodů. "Klokani" čekají na výhru už devět kol a na třinácté příčce mají jen tříbodový náskok před poslední Duklou.

Sparťanský trenér Ščasný nasadil v jarní premiéře od začátku i mladíky Plechatého s Hložkem, který byl v 16 a půl letech nejmladším hráčem letenského celku v základní sestavě v ligovém utkání. Ze zimních posil domácí postavili od úvodu Hanouska, naopak Švéd Karlsson nebyl ani na lavičce. Stejnojmenný syn hostujícího trenéra Martina Haška staršího začal jen na sparťanské lavičce.

Jako první dvakrát zahrozili Bohemians. V osmé minutě nejprve hosté málem doklepli míč do odkryté branky a o chvíli později pálil těsně mimo Filip Hašek, druhý ze synů hostujícího kouče.

V 16. minutě mohli otevřít skóre domácí, Tetteha však v úniku vychytal gólman Fryšták. Ještě blíž k vedení měla Sparta ve 33. minutě, kdy hostující brankář podběhl centr a Hložkovu hlavičku zastavilo břevno. Na druhé straně Vaníček po uvolnění z úhlu pálil do Nity a Plechatého zákrok na unikajícího Závišku na hranici vápna sudí Proske jako faul neposoudil.

Po pauze pálil vedle Frýdek a pak Bohemians prováhali další z úniků do otevřené obrany. V polovině druhé půle poslal Ščasný krátce po sobě na trávník čerstvé útočníky Kadlec s Pulkrabem místo Kangy s Tettehem.

"Klokani" se ke konci zápasu zatáhli, ale sparťané marně hledali cestu k šancím. V 82. minutě jim pomohl Ljovin, který si nechal dát druhou žlutou kartu a byl vyloučen.

Domácí se i v přesilovce trápili, ale nakonec tři body získali. Po centru zprava, který zamířil do autu, zatáhl hostující Dostál ve vápně Chipciua a sudí Proske po zhlédnutí videa nařídil penaltu. Fryšták sice Frýdkovu první nepovedenou střelu vyrazil, ale na dorážku už nedosáhl. Letenští výsledkově navázali na povedenou přípravu, v níž vyhráli všech sedm zápasů. Nespokojení fanoušci přesto v závěru skandovali "Ščasný ven".

Hlasy po utkání:

Zdeněk Ščasný (trenér Sparty): "Potřebovali jsme vyhrát. Určitě to nebylo optimální, hlavně ve druhé půli. Věděli jsme, že zápas bude strašně těžký. Bohemka jede v prvním ligovém zápase na jaře v derby na Spartu, absolutně nemá co ztratit a jdou hrát s čistou hlavou. Věděl jsem, že my máme v hlavě, že musíme navázat na povedenou přípravu. Že to bude složité, že máme v sestavě hodně nových kluků, mladých kluků. Z toho pohledu jsem rád hlavně za vítězství a věřím, že výkony půjdou nahoru. Možná by ten zápas vypadal jinak, kdyby Benji (Tetteh) dal v první půli gól nebo Hložek hlavou. Že by se hráči zklidnili. S výkonem mladých hráčů jsem byl spokojený, Hložek podal výborný výkon. Frýďas si okamžitě míč vzal, takže jsem věřil, že penaltu dá. Zaplaťpánbůh, že to tam spadlo. My jsme v poslední době s penaltami měli problém, ti kluci to mají v hlavě. Frýďas mi po zápase říkal, že si to narazil, jestli jsem nezešedivěl. Já říkám, že jsem stejně šedivý. Obrátili jsme to ve srandu."

Martin Hašek st. (trenér Bohemians): "My jsme si dost věřili, že tady můžeme uspět. Obzvlášť poté, co jsme se v Turecku dostali do dobré formy a dobře nám to běhalo. Kudla do zad pro nás byla ta chřipková epidemie, která přišla. Šli jsme do utkání a nevěděli přesně, jak to kluci zvládnou. Ale i tak jsme si věřili, a když jsme viděli, jak to klukům na rozcvičce běhá, doufali jsme, že tu vyhrajeme. Nepřijeli jsme hrát 0:0. V první půli jednou naši stopeři dostali balon za záda a jednou nám gólman podběhl centr. To je vše a druhý poločas neměla Sparta vůbec nic. Správně jsme zachycovali pohyby. Měli jsme relativně dost brejkových situací, ale neprokázali jsme dostatečnou kvalitu, abychom gól vstřelili. Nakonec odcházíme poraženi penaltou v 92. minutě. Gólman ji chytí, ale Frýďas to tam dorazil. Situaci jsem ještě neviděl, ale co mám informace, o faul se jednalo. Nejsem přesně odborník na pravidla, kde byl míč v tu chvíli a tak dále. Věřím rozhodčím, že dělají svoji práci dobře. Jsme hodně smutní. Výkon hodně dobrý, výsledek po průběhu malá tragédie pro nás."

Sparta Praha - Bohemians Praha 1905 1:0 (0:0)

Branka: 90.+2 Frýdek. Rozhodčí: Proske - Kotík, Caletka - Franěk (video). ŽK: Plechatý - Vacek, Ljovin, Dostál. ČK: 82. Ljovin. Diváci: 11.625.

Sparta: Nita - Zahustel, Plechatý, Štetina, Hanousek - Frýdek - Hložek (78. Martin Hašek ml.), Sáček, Kanga (65. Kadlec), Chipciu - Tetteh (68. Pulkrab). Trenér: Ščasný.

Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Krch, Bartek - Záviška (59. Reiter), Ljovin, Vacek (80. Jindřišek), F. Hašek - Vaníček, Koubek (84. Nečas). Trenér: Martin Hašek st.

1. Slavia 20 17 1 2 50:16 52 2. Plzeň 20 14 4 2 30:16 46 3. Jablonec 20 11 3 6 40:19 36 4. Sparta 20 10 5 5 31:16 35 5. Ostrava 20 10 5 5 26:16 35 6. Zlín 20 9 3 8 25:23 30 7. Liberec 20 7 7 6 21:17 28 8. Teplice 20 7 4 9 21:27 25 9. Opava 20 7 3 10 27:31 24 10. Slovácko 20 8 0 12 22:31 24 11. Mladá Boleslav 20 6 5 9 37:37 23 12. Příbram 20 5 5 10 24:47 20 13. Bohemians Praha 1905 20 4 7 9 18:28 19 14. Olomouc 20 5 4 11 18:34 19 15. Karviná 20 4 4 12 25:38 16 16. Dukla 20 4 4 12 16:35 16

Tabulka střelců první fotbalové ligy:

19 - Komličenko (Mladá Boleslav),

11 - Stoch (Slavia),

10 - Beauguel (Plzeň),

9 - Tetteh (Sparta), Doležal,

8 - Trávník (oba Jablonec),

7 - Krmenčík (Plzeň), Vaněček (Teplice).

Brankáři s čistým kontem:

9 - Laštůvka (Ostrava), O. Kolář (Slavia),

8 - V. Hrubý (Jablonec),

7 - Nguyen (Liberec), Nita (Sparta),

6 - Kozáčik (Plzeň), S. Dostál (Zlín), F. Rada (Dukla), M. Buchta (Olomouc).