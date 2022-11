Sparta po odvolání kouče Patery prohrála s Pardubicemi 2:3

Praha - Hokejisté Pardubic vyhráli v zápase 19. kola extraligy na ledě Sparty 3:2, připsali si devátou výhru v řadě a zvýšili svůj náskok v čele soutěže na šest bodů. Pražané, na jejichž střídačce v sobotu skončil hlavní trenér Pavel Patera a tým vedli manažeři Petr Ton a Jaroslav Hlinka, prohráli popáté za sebou. Sparta klesla v tabulce na předposlední místo. Třemi body za gól a dvě asistence se na výhře Dynama podílel obránce Jan Košťálek.

Pražané do utkání nastoupili ve speciálních dresech na počest rozšíření Klubu legend, do něhož byli nově uvedeni in memoriam Karel Masopust, Jan Reindl, Jiří Kročák, Patrik Martinec a David Výborný.

Oba týmy dělilo v tabulce před vzájemným soubojem propastných 20 bodů, v zápase to ale vidět nebylo. Sparta držela s hosty, v jejichž sestavě chyběli distancovaní bratři David a Adam Musilové, krok.

Po opatrnějším úvodu se od 10. minuty začalo tempo hry zvyšovat. Domácí mohl posunout do vedení Kempný, stejně jako na druhé straně Kousal s Radilem však neuspěl.

Bezbrankový stav se změnil ve 13. minutě, kdy za zády brankáře Kováře skončila zřejmě tečovaná střela Košťálka od modré čáry. Pražané ale dokázali na vedoucí gól soupeře odpovědět. Willa, který předešlé dva zápasy neinkasoval, překonal i přes Matýsův faul Sobotka.

Sparta byla poté aktivnější a Will měl výrazně více práce než jeho protějšek. Domácí ale nevyužili první přesilovku, ve 25. minutě se neprosadil Horák a následně pardubický gólman zlikvidoval i samostatný nájezd Erika Thorella.

V polovině zápasu se ale Pražané dostali do vedení, když Horák využil toho, že jeden z hráčů Dynama neměl hokejku a prostřelil Willa. Další gól mohl přidat Tomášek, ale neuspěl. Stejně dopadl Řepík, jenž trefil tyčku. Sparta poté nevyužila další početní výhodu a v závěru druhé třetiny toho litovala, když 43 sekund před odchodem do kabin vybídl Zohorna ke skórování Říčku a bývalý hráč Sparty vyrovnal.

Ve třetí části se do slibných šancí dostali Horák i hostující Radil s Dvořákem, oba brankáři ale své týmy podrželi. Sparta poté nevyužila další přesilovku a v prvním oslabení sama inkasovala. Vyloučení Tomáška potrestal přesnou střelou od modré čáry Košťálek.

Vyrovnat se již Spartě nepodařilo ani v závěrečné power play, Východočeši tak soupeři oplatili porážku z prvního vzájemného zápasu v sezoně.

Hlasy trenérů po zápase:

Jaroslav Hlinka (Sparta): "Myslím si, že jsme neodehráli vůbec špatný zápas. Bohužel se projevilo, že zatímco my nejsme v pohodě, tak Pardubice jsou naopak v laufu a vyhrávají. Na konci si zápas s přehledem pohlídaly. První třetina byla vyrovnaná, ve druhé jsme byli jasně lepší a měli jsme odskočit. Nevyužili jsme přesilovky a z jedné soupeře jsme inkasovali, to bylo rozhodující. Za jeden den se s týmem nic udělat nedalo. Kluci to dnes odmakali, nedá se jim nic vyčíst."

Radim Rulík (Pardubice): "Pro nás to byl šťastný zápas. První třetina nebyla z naší strany špatná, podařilo se nám dát branku, ale Sparta byla aktivnější a tlačila se do nás. Ve druhé třetině jsme byli horším týmem a bylo obrovské štěstí, že jsme z protiútoku ze středního pásma dali na 2:2 a že nám Sparta neodskočila na 3:1. Ve třetí části byla na naší straně obrovská bojovnost, využili jsme přesilovku. Důležité bylo, že jsme ubránili pět oslabení. To dnes rozhodlo; nedostali jsme gól v oslabení a v přesilovce jeden dali."

HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Sobotka (Moravčík), 31. Horák (Řepík, Kempný) - 13. Paulovič (Košťálek, Poulíček). 40. Říčka (T. Zohorna, Košťálek), 49. Košťálek (R. Kousal, T. Zohorna). Rozhodčí: Pražák, Šindel - Špůr, Zíka. Vyloučení: 1:5. Využití: 0:1. Diváci: 13.176.

Sparta: Jakub Kovář - Moravčík, Krejčík, Mikliš, Kempný, M. Jandus, Němeček, Polášek - Řepík, Sobotka, Konečný - Tomášek, Horák, E. Thorell - Safin, D. Vitouch, Buchtele - Hauser, G. Thorell, M. Vitouch. Trenéři: Ton a Hlinka.

Pardubice: Will - Košťálek, T. Dvořák, Hrádek, Vála, Nedbal, Bučko - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - Matýs, Cienciala, Říčka - Koffer, Poulíček, Paulovič - Urban, Rákos, Rouha. Trenér: Rulík.