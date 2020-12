Sparta po obratu vyhrála na Slovácku a vrátila se na druhé místo

Uherské Hradiště - Fotbalisté Sparty po obratu vyhráli v 11. kole první ligy na Slovácku 2:1. Od 14. minuty prohrávali brankou Václava Jurečky, o dvě minuty později srovnal nejlepší ligový střelec Lukáš Juliš. O výhře Pražanů rozhodl v 84. minutě první soutěžní brankou po návratu ze zahraničí David Pavelka. Sparta se vrátila na druhé místo a ztrácí dva body na vedoucí Slavii, která má k dobru večerní utkání s Libercem. Slovácko prohrálo po čtyřech kolech.

Sparta nastoupila oproti čtvrtečnímu zápasu v Evropské lize s AC Milán s deseti změnami v základní sestavě. Proti "Rossoneri" hrál od začátku pouze Souček.

První střelu na branku v utkání, které se kvůli opatřením v boji proti koronaviru hrálo bez diváků, vyslal domácí Kalabiška. Více ze hry měli v úvodu hosté, kteří však paradoxně inkasovali jako první. Ve 14. minutě Kohút přetáhl centr na kapitána Kadlece. Bývalý sparťan, který dnes slaví 36. narozeniny, vrátil balon před bránu a Jurečka prvním gólem v ligové sezoně zblízka otevřel skóre.

Vedení Slovácka trvalo necelé dvě minuty. Z podobné situace a ideální spolupráce jmenovců Krejčích poslal starší z nich míč do vápna, kde jej uklidil do sítě Juliš. Jeho osmý gól v tomto ligovém ročníku potvrdilo video, které vyloučilo postavení mimo hru.

Ani v dalším průběhu úvodního poločasu nebyla nouze o zajímavé momenty na obou stranách. Havlíkův centr musel v těžké pozici odhlavičkovat Hancko, Souček pak zblokoval Kalabiškovu střelu. Na druhé straně postupoval ve 32. minutě sám na Bajzu Karlsson, ale po "blafáku" se dostal mimo střelecký úhel a ani nevypálil.

Do druhé půle vstoupil aktivněji tým z Uherského Hradiště. Ve 49. minutě se po nahrávce Navrátila dostal k zakončení Kliment, ale o kousek minul šibenici Nitovy branky.

V 54. minutě Havlík, který odehrál 200. zápas v nejvyšší soutěži, váhal s rozehrávkou tak dlouho, až mu míč při kontaktu v pokutovém území vzal Souček. Míče se zmocnil Karlsson, který překonal Bajzu. Gól však neplatil, video totiž usvědčilo Součka z faulu na záložníka Slovácka.

Švéd Karlsson byl blízko regulérnímu gólu v 64. minutě, kdy ho do šance vyslal krásným pasem Dočkal. Trefil ale gólmana Bajzu. O pět minut později mohl zase skórovat Kalabiška, jenže hlavou zblízka mířil do Nity. Vzápětí se dožadoval pokutového kopu Dočkal po souboji se Sadílkem, ale marně.

Vítězný gól hostů přišel v 84. minutě. Pavelka se v šestnáctce individuálně uvolnil a střelou k tyči zajistil Spartě cennou výhru, kterou v závěru bez větších potíží uhájila. Pavelka se v lize trefil za Letenské podruhé. První gól vstřelil shodou okolností právě na Slovácku v srpnu 2012.

Pražané vyhráli teprve druhé z posledních pěti kol, venku v nejvyšší soutěži však naplno bodovali v pátém z posledních šesti duelů. Slovácko zůstalo osmé, má ale k dobru odložené utkání v Ostravě.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Samozřejmě mě mrzí porážka, protože si myslím, že to bylo vyrovnané utkání. Nevstoupili jsme do něj tak, jak bych si představoval. Pak jsme se ale dostali do hry a korunovali to brankou ve 14. minutě. Poté jsme ale hloupě inkasovali po hrubé chybě. Chtělo to udržet koncentraci a gól vůbec neinkasovat. V poli jsme měli pasáže, v nichž jsme chvílemi byli lepší. Do druhé půle jsme zase vstoupili aktivně. Vyústilo to v Klimentovu střelu a Kalabiškovu vyloženou šanci. Sparta měla ve druhém poločase dvě tři situace. Mareček nám tam nezavřel prostor, navíc nechal udělat Pavelku kličku do středu hřiště a balon bohužel pro nás skončil v brance. Sparta byla v tomto efektivní a odvezla si vítězství, protože jsme na to nestačili reagovat."

Václav Kotal (trenér Sparty): "Chtěli jsme trpělivě kombinovat, to se nám celkem dařilo. Dali jsme víc gólů než domácí, takže máme tři body. Každé vítězství je cenné, obzvlášť tady na Slovácku. Po dvou porážkách se Slavií a AC Milán se mužstvo potřebovalo zklidnit. Věřím, že nám tři body odsud pomůžou v dalších utkáních."

1. FC Slovácko - Sparta Praha 1:2 (1:1)

Branky: 14. Jurečka - 16. Juliš, 84. Pavelka. Rozhodčí: Machálek - Blažej, Hurych - Orel (video). ŽK: Kliment, Kalabiška - Karlsson, Juliš. Bez diváků.

Slovácko: Bajza - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Havlík, Sadílek (89. Kubala) - Jurečka (81. Mareček), Kohút (73. Petržela), Navrátil (89. Hellebrand) - Kliment. Trenér: Svědík.

Sparta: Nita - Pavelka, Čelůstka, Hancko - Vindheim, Ladislav Krejčí II, Dočkal, Souček (60. Sáček), Ladislav Krejčí I (90. Hanousek) - Karlsson (80. Plavšič), Juliš. Trenér: Kotal.