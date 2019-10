Sparta po dvou porážkách zabrala a vyhrála v Karlových Varech 5:2

Karlovy Vary - Hokejisté pražské Sparty vyhráli v 7. kole extraligy v Karlových Varech 5:2 a zabrali po dvou porážkách za sebou. Pražané rozhodli čtyřmi góly ve druhé třetině, v které získali vedení 5:1. Energie po úvodních třech výhrách na startu sezony počtvrté za sebou nebodovala.

Už po 27 vteřinách mohl otevřít skóre sparťanský útočník Forman, ale zcela osamocen nedokázal překonat sedmnáctiletého Bednáře, který dostal přednost před zkušeným Novotným. Juniorský reprezentant se během úvodních deseti minut vyznamenal ještě několikrát, kdy postupně zlikvidoval velké příležitosti Černocha a opět agilního Formana.

Nestačil až na střelu Pecha, který ve 12. minutě vymetl horní růžek karlovarské branky. Do té doby zakřiknutá Energie se dostala do zápasu v 15. minutě, kdy po spolupráci Rachůnka a Fleka vyrovnal Stříteský. V úvodních dvaceti minutách ještě zaujalo gesto fair play hostujícího Ďalogy, který odvolal na něj odpískaný faul.

Ve druhé třetině se již naplno projevila herní převaha hostů. V 26. minutě vrátil Pražanům vedení Kalina, který přesnou střelou zužitkoval Sukeľovu přihrávku. Při vyloučení Skuhravého prostřelil Bednáře ve 33. minutě nekompromisní ranou Košťálek.

O dvě minuty později další početní výhodu využil Řepík. Domácí Gríger pak v čase 39:03 při přesilovce trefil beton vlastního brankáře, od kterého se puk dokutálel za brankovou čáru. Branka byla nakonec připsána Rouskovi. Závěr se už dohrával jen z povinnosti a na konečných 2:5 zkorigoval z prostoru před brankou Beránek.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Pro nás to byl třetí těžký zápas za sebou v rychlém sledu. Na začátku utkání nám dal Honza Bednář šanci zůstat v zápase, my jsme se v průběhu první třetiny zlepšovali a začali jsme hrát to, co jsme chtěli. I druhou třetinu jsme začali dobře, kdy jsme z naší strany měli nejlepší pasáž. Měli jsme i několik příležitostí, které jsme nevyužili a nedokázali za nerozhodného stavu odskočit. Soupeř nás potom potrestal z přečíslení, z rychlého protiútoku a potom po dvou našich zbytečných faulech. To mě mrzí, protože jsme o přesilovkách Sparty mluvili a ukazovali jsme si, jak je hrají. Před třetí třetinou jsme si řekli, že chceme se zápasem něco udělat, ještě se o výsledek porvat a vyhráli jsme alespoň poslední třetinu, což je určitě pozitivní do dalších zápasů."

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "My teď máme takové divné rozlosování. U nás se hraje NHL, jsou tam nějaké koncerty, takže hrajeme vždy jednou za osm dní, takže trénujeme, trénujeme a zaměřujeme se na věci, které nám teď poslední zápasy nešly, ale nemáme takovou tu herní pohodu a rozehranost. Proto jsme sem jeli s tím, že chceme začít zápas opravdu dobře a bez chyb. Je samozřejmé, že trénink vypadá jinak než zápas. Ze začátku to bylo z obou stran opatrné, potom se začaly střídat šance a trošku se to rozjezdilo. Myslím si, že to byl i hezký hokej. Soupeř měl po vyrovnávací brance malinko navrch a měl tam pár šancí. Potom nás uklidnila dobře sehraná přesilovka a Machovský hodně pomohl klukům dobrou rozehrávkou za bránou. Pro něj to bylo taky těžké, protože také dlouho nechytal, ale zhostil se toho na výbornou. Druhou třetinu jsme odehráli výborně a do třetí třetiny jsme šli s cílem, abychom si dokázali, že umíme vyhrávat i poslední třetiny. To, že se nám to zase nepodařilo, je taková malá kaňka na dnešním zápase."

HC Energie Karlovy Vary - HC Sparta Praha 2:5 (1:1, 0:4, 1:0)

Branky a nahrávky: 15. Stříteský (Flek, T. Rachůnek), 55. O. Beránek (Šenkeřík) - 13. Pech (Řepík, Forman), 26. Kalina (Sukeľ, Buchtele), 33. Košťálek (Blain, Forman), 35. Řepík (Kalina, V. Růžička ml.), 40. Rousek. Rozhodčí: Pražák, Kika - J. Frodl, D. Jelínek. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:2. V oslabení: 0:1 Diváci: 3945.

Karlovy Vary: J. Bednář - Stříteský, Šenkeřík, Plutnar, Graňák, Eminger, M. Rohan, Kubka - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, Raška, T. Mikúš - Kohout, T. Knotek, Michnáč - Vondráček, Skuhravý, Koblasa. Trenéři: Pešout a Mariška.

Sparta: Machovský - Polášek, Košťálek, Blain, Kalina, T. Pavelka, Ďaloga - Řepík, Pech, Forman - Říčka, V. Růžička ml., Smejkal - Buchtele, Sukeľ, Rousek - A. Kudrna, Černoch, Dočekal. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.