Sparta, Plzeň ani Slavia zatím platy nesnižují

Praha - Další české ligové fotbalové kluby se zatím nepřidaly k Jablonci a Mladé Boleslavi, které kvůli pandemii nového koronaviru po dohodě s hráči dočasně snížily platy. Některé z nich, například Opava, ale připustily, že o tomto kroku vážně uvažují. Vyplývá to z ankety ČTK. Kluby se připravují na to, že v době, kdy je liga kvůli nouzovému stavu a nemoci COVID-19 přerušena, budou muset šetřit.

"Situace není jednoduchá a postupně se otázkou výplat a vůbec financováním budou zabývat všechny fotbalové kluby napříč celou Evropou. U nás ve Viktorii se o tomto tématu budeme samozřejmě také v následujících dnech bavit a hledat určité varianty, v tuto chvíli žádné konkrétní řešení není na stole," uvedl v tiskové zprávě generální manažer Viktorie Plzeň Adolf Šádek.

"Stále všichni pevně věříme a doufáme, že se liga v určitém časovém horizontu znovu rozběhne. V opačném případě by situace byla pro všechny ještě vážnější," doplnil funkcionář druhého týmu tabulky.

Ani vedoucí Slavia Praha zatím snižování hráčských platů neohlásila. "Současnou situaci samozřejmě pozorně sledujeme. Sledujeme prognózy vývoje pandemie COVID-19 a řešení v jednotlivých evropských ligách. Je jednoznačné, že koronavirus a aktuální situace omezí klubové plány v oblasti rozvoje a budeme šetřit," řekl ČTK mluvčí Slavie Michal Býček.

Také další pražské ligové kluby Sparta a Bohemians 1905 o snižování hráčských mezd dosud neuvažovaly. "K ničemu takovému jsme zatím nepřistoupili, s hráči jsme o tom do této chvíle ani vůbec nejednali," uvedl pro ČTK tiskový mluvčí Sparty Ondřej Kasík. "O snížení platů klub zatím neuvažoval, ani od hráčů zatím taková iniciativa nepřišla," doplnil mluvčí Bohemians 1905 Petr Koukal.

Naopak v Opavě je možné dočasné snížení hráčských platů aktuální a na stole. "Budeme to řešit. Do úvahy připadají nějaké dvě tři alternativy a zvažujeme, která bude nejvhodnější. Nějaká úsporná opatření ale přijít musejí," řekl ČTK ředitel klubu Jaroslav Rovňan.

V Ostravě zatím rozhodnutí nepadlo. "Je to samozřejmě jedna z věcí, kterou v kontextu celkové situace s vývojem pandemie a jejími dopady řešíme. Pořád je rozhodující ta nejistota, jak dlouho to může trvat, jak dlouho potrvá přerušení ligy, zda se vůbec začne hrát. Zabýváme se tedy stejně jako ostatní profesionální kluby i touto možností, ale zatím je to všechno v rovině úvah," uvedl výkonný ředitel Baníku Michal Bělák.

Podobně jsou na tom ve Zlíně či v Liberci. "Situaci bedlivě sledujeme a jednáme s našimi obchodními partnery. Do konce týdne se sejdu s majitelem klubu panem Červenkou a zaujmeme nějaké stanovisko," řekl ČTK zlínský generální manažer Zdeněk Grygera.

Redukci hráčských mezd dosud neřešili ani v Teplicích, kde stále doufají, že se soutěž v nějakém režimu dohraje. Jablonec a Mladou Boleslav zatím neplánují následovat ani Olomouc, Příbram a Slovácko. "V tuto chvíli čekáme, jak se situace vyvine a jaká padnou rozhodnutí ze strany FAČR respektive LFA. Podle toho podnikneme další konkrétní kroky," uvedl tiskový mluvčí Slovácka Marek Jurák.

Ke snižování hráčských platů dosud nesáhli ani u nováčka ligy v Českých Budějovicích, kde se podle generálního manažera Martina Vozábala zabývají celkovou finanční situací klubu.

Česká liga se stejně jako ostatní soutěže v Evropě v první polovině března zastavila. Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže, zatím přerušila ligu po dobu trvání nouzového stavu. Zbývá odehrát šest kol základní části a následná nadstavba, která bude mít pro většinu týmů pět kol. Tabulku vede obhájce titulu Slavia o osm bodů před druhou Plzní.

Jablonec v úterý jako první klub z české ligy oznámil, že po dohodě s kabinou při pandemii koronaviru dočasně sníží hráčům platy. Vzápětí se přidala Mladá Boleslav, jejíž fotbalisté se po dobu půl roku vzdají 20 procent mzdy.