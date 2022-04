Sparta otočila zápas v Českých Budějovicích a má v semifinále mečbol

Třetí zápas semifinále play off hokejové extraligy: HC Motor České Budějovice - HC Sparta Praha, 7. dubna 2022 v Českých Budějovicích. Zleva Jiří Ondráček z Českých Budějovic, brankář Českých Budějovic Dominik Hrachovina, Erik Thorell ze Sparty, Tomáš Pavelka ze Sparty a Roman Horák ze Sparty.

Třetí zápas semifinále play off hokejové extraligy: HC Motor České Budějovice - HC Sparta Praha, 7. dubna 2022 v Českých Budějovicích. Zleva Jiří Ondráček z Českých Budějovic, brankář Českých Budějovic Dominik Hrachovina, Erik Thorell ze Sparty, Tomáš Pavelka ze Sparty a Roman Horák ze Sparty. ČTK/Pancer Václav

České Budějovice - Hokejisté Sparty otočili třetí semifinále play off extraligy na ledě Českých Budějovic a po výhře 3:2 v prodloužení mají za stavu 3:0 na zápasy postupový mečbol. Motoru sice získali kapitán Milan Gulaš v přesilové hře a Daniel Voženílek dvoubrankový náskok, ale v závěru třetí třetiny při Gulašově trestu na pět minut a do konce utkání si vynutili nastavení Michal Řepík s Filipem Chlapíkem, který v čase 71:55 svým druhým gólem i rozhodl. Čtvrtý zápas se hraje v pátek opět od 19:00 na jihu Čech.

Motor nastoupil už s útočníky Jindřichem Abdulem a Danielem Voženílkem, kteří vynechali první dvě utkání série v Praze a zasáhli do hry naposledy ve čtvrtfinále s Pardubicemi.

V opatrném začátku šance chyběly a v 7. minutě nesedla ani Gulašovi střela z levého kruhu při signalizovaném vyloučení. Při Dvořáčkově trestu neuspěl sám před Hudáčkem Abdul, ale v čase 8:20 se už domácí kapitán Gulaš trefil. Opřel se do Pechovy přihrávky a na tvrdou ránu neměl sparťanský gólman šanci zareagovat. Odpovědět mohl ve 13. minutě po Formanově přihrávce Dvořáček. Domácí se ubránili i při Piskáčkově trestu.

Na začátku druhé části Sparta odolala při Chlapíkově trestu a od poloviny zápasu postupně začala na ledě dominovat. Na Hrachovinovi ztroskotal Thorell, který pak ve 34. minutě připravil další možnost pro Horáka, ale gólman Motoru držel čistý štít. Kryl i pokusy Chlapíka či Němečka, Pavelkovu ránu zase zblokoval Novotný.

V třetí třetině se naskytla domácím přesilová hra čtyř proti třem po Němečkově faulu, ale po 54 vteřinách ji přerušilo Gulašovo vyloučení. Sparta mohla poté ve zkrácené početní výhodě vyrovnat, když Sobotka našel zpoza branky u pravé tyče Řepíka, který však neuspěl. Na druhé straně v 48. minutě mohl zvýšit Pech, ale trefil horní tyč. Hrachovina nadále odolával a v čase 50:10 zvýšil s celoobličejovým krytem hrající Voženílek. Nahodil puk bekhendem zpoza branky a od Poláškovy nohy se u pravé tyče odrazil do branky.

Motor ale náskok neudržel. Gulaš byl po zákroku na Tomáška vyloučen na pět minut a do konce utkání a Sparta měla do konce základní hrací doby čtyři minuty a 35 sekund na odpověď. Už po 36 vteřinách v dlouhé výhodě snížil střelou z levého kruhu kapitán Pražanů Řepík. V čase 58:36 při power play v šesti proti čtyřem se trefil z pravého kruhu Chlapík.

V nastavení nejdříve kryl Hrachovina střelu Buchteleho, na druhé straně měl šanci po Pechově přihrávce Piskáček. Sparta byla sice aktivnější, v 68. minutě se ale dostal do úniku domácí Vondrka, který v zakončení minul. Další možnost měl po objetí branky Hanzl. Na druhé straně pálil Sobotka. V 72. minutě rozhodl Chlapík, který se po vhazování trefil z pozice za pravým kruhem.

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Byla vynikající divácká kulisa, lidi nás hnali. Měli jsme utkání dobře rozehrané. Čtyři minuty před koncem se stala nějaká situace, která nás stála ten konec. V prodloužení měla Sparta trochu více ze hry, ale my jsme tam měli dvě velké šance. Mohlo se to otočit k nám. Oni dali po buly takový šťastnější gól, ale to k tomu patří. Vyhráli třetí utkání, ale hraje se na čtyři vítězné. Odpočineme si a zítra budeme zase pracovat."

Josef Jandač (Sparta): "Pro nás je dobře, že jsme zvládli ten závěr a využili jsme dlouhého vyloučení. Budějovice měly dobrý nástup do utkání, což jsme očekávali. V oslabení jsme zlomili hůl a Pech s Gulašem to sehráli výborně. Pak měly Budějovice vítr v zádech i s fantastickou domácí kulisou. Od druhé třetiny se to vyrovnalo, měli jsme pár momentů, které jsme nevyužili. V prodloužení se mi zdálo, že jsme měli více sil, i když Budějovice hrozily z brejků."

HC Motor České Budějovice - HC Sparta Praha 2:3 v prodl. (1:0, 0:0, 1:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 9. Gulaš (Pech, D. Voženílek), 51. D. Voženílek (J. Ondráček) - 57. Řepík (Moravčík, Šmerha), 59. Chlapík (Matuškin), 72. Chlapík (Tomášek). Rozhodčí: Hejduk, Kika - Lhotský J. Svoboda. Vyloučení: 4:5, navíc Gulaš (České Budějovice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:2. Diváci: 6421 (vyprodáno). Stav série: 0:3.

České Budějovice: Hrachovina - Vráblík, Štencel, Percy, Piskáček, Bučko, Šenkeřík, Štich - Valský, J. Novotný, D. Voženílek - Gulaš, Pech, Vondrka - Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek - J. Ondráček, Holec, Abdul. Trenér: Modrý.

Sparta: J. Hudáček - Němeček, Matuškin, Polášek, T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Moravčík, Jurčina - Řepík, Sobotka, M. Forman - Tomášek, D. Vitouch, Chlapík - Šmerha, R. Horák, E. Thorell - Dvořáček, Stoljarov, Buchtele. Trenéři: Jandač a M. Hořava.