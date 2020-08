Sparta otočila duel s Č. Budějovicemi, skóroval i gólman

Praha - Hokejisté Sparty porazili v dohrávce 1. kola Poháru Generali České pojišťovny Motor České Budějovice 5:2 a ve druhém duelu se dočkali první výhry. Pražané dvakrát prohrávali, ale v 56. minutě otočili výsledek během 41 sekund útočníci Andrej Kudrna a Jan Buchtele. Výsledek Sparta pojistila ještě v závěru v oslabení při power play soupeře brankami beka Tomáše Pavelky a dokonce gólmana Matěje Machovského.

Fotogalerie

Pro extraligového nováčka to byl vůbec první test před novou sezonou. Z minulého týdne si musel odložit právě duel na Spartě i souboj doma s Kladnem, protože se až v pátek vrátil k tréninku na ledě po dvoutýdenní karanténě. Přípravu museli svěřenci trenéra Václava Prospala přerušit v pátek 24. července poté, co měl jeden z členů mužstva pozitivní test na covid-19. Takové případy byly nakonec v kádru Motoru tři.

"Bylo to těžké. Konečně jsme začali trénovat spolu, dali jsme si týden, aby nám pak řekli, že dalších čtrnáct dnů máme ležet doma. Museli jsme to vydržet. Dělali jsme doma nějaká cvičení, moc toho ale dělat nešlo," prohlásil obránce Motor Pavel Pýcha.

Bezbrankový stav trval do 24. minuty, kdy po střele Martina Beránka uspěl z dorážky devatenáctiletý útočník Matouš Hrubec, jehož bratr Šimon chytá v Kontinentální lize za čínský Kunlun. Sparta se dočkala vyrovnání v čase 37:13, kdy po přihrávce Lukáše Rouska překonal Marka Čiliaka do levého horního roku kanonýr Michal Řepík.

Ve 46. minutě ale při vyloučení Lukáše Pecha prostřelil Machovského z levého kruhu Vít Jonák a získal Motoru znovu vedení. Necelých pět minut před koncem pokořil také z levého kruhu Čiliaka Kudrna a vzápětí rozhodl po Pechově přihrávce zpoza branky mezi kruhy nepokrytý Buchtele.

Při power play při pobytu Buchteleho na trestné lavice se ještě zapsali mezi střelce Pavelka a 14 sekund před koncem také Machovský, jemuž byl připsán gól poté, co Zdeněk Doležal vracel puk na modrou čáru Pýchovi, ale ten jej nezachytil a kotouč skončil v prázdné brance.

S kapitánským céčkem nastoupil místo Řepíka Roman Horák. Letní posila ze švédského Växjö totiž hrála poprvé v kariéře proti mateřským Českým Budějovicím.

"Bylo to jen kvůli tomu, že jsme hráli proti Budějovicím. Jsem rád, že jsem to céčko dostal. Je to pocta. Samozřejmě je to pro mě velmi speciální. V Českých Budějovicích jsem vyrostl, znám tam spoustu kluků, takže zápas, k tomu ještě první v sezoně po zhruba pěti měsících, byl opravdu speciální. Jsem rád, že jsme to dovedli do vítězného konce," prohlásil Horák.

Nijak jej nemrzelo, že v duelu nebodoval. "Abych pravdu řekl, tak já se teď hlavně soustředím na to, abych zápas udýchal. Je to začátek. Samozřejmě bych chtěl vždycky dát gól, ale dneska se to nepovedlo. Hlavně, že jsme vyhráli. Takhle musíme ty návyky do hry dostat, abychom byli připravení na sezonu," prohlásil Horák.

Ocenil výkon gólmana Matěje Machovského. "A už má víc gólů než já. Takže teď se stydím," smál se Horák.

Dohrávka 1. kolo Poháru Generali České pojišťovny:

Skupina A:

HC Sparta Praha - ČEZ Motor České Budějovice 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)

Branky a nahrávky: 38. Řepík (Rousek, Kalina), 56. A. Kudrna (T. Pavelka, M. Sukeľ), 56. Buchtele (Pech, Zikmund), 60. T. Pavelka, 60. Machovský - 24. Hrubec (M. Beránek), 46. Jonák (Venkrbec, Holec). Rozhodčí: Úlehla, Veselý - Kis, Šimánek. Vyloučení: 4:4, navíc Karabáček (České Budějovice) 10 min. Využití: 0:1. V oslabení: 2:0. Diváci: 1523.

Byl to takový haluzák, ale člověk je rád, řekl ke gólu Machovský

Nejen 31 úspěšnými zákroky, ale i kuriózní brankou se podílel sparťanský gólman Matěj Machovský na vítězství Sparty nad Českými Budějovicemi. Mezi střelce se sedmadvacetiletý odchovanec Opavy, který v extralize chytal i za Plzeň a působil také na farmách Detroitu v AHL a ECHL, zapsal poprvé v kariéře.

Zápas byl podle něj v pražské Tipsport areně vzhledem k vedru náročný a Machovský byl rád, že Sparta po obratu z 1:2 slavila výhru. "Cítím se strašně. Bylo hrozné vedro a myslím, že to dneska všichni pocítili. Jsme rádi, že jsme to ukopali a ve třetí třetině otočili. Ten gól bych ani nepočítal, kdybych to aspoň plácnul o manťák... Byl to takový haluzák, ale člověk je rád. Není to každý den," komentoval svůj střelecký zápis, který se mu podařil v čase 59:46 za stavu 4:2.

Při přesilové hře soupeře vyrazil Machovský puk po střele Romana Přikryla z pravého kruhu na druhou stranu k mantinelu. Tam se jej zmocnil Zdeněk Doležal, který jej chtěl nabídnout na modrou čáru obránci Pavlu Pýchovi. Rekordman první ligy v počtu bodů obránce (60) z minulé sezony ale jeho přihrávku nedokázal zkrotit a puk doklouzal do opuštěné branky Motoru.

Střelbu na prázdnou branku občas v tréninku zkouší. "Kluci říkali, že jsem se spletl a měl jsem být hráč, protože mám dobrou střelu a hodil bych se tam. Já to říkám taky pořád, ale nikdo mi to nevěří. Tak se to dneska potvrdilo," vtipkoval Machovský, přestože tentokrát možnost vyzkoušet střelu neměl.

V soutěžím zápase v české extralize se povedlo skórovat dosud jen dvěma brankářům. Jedním z nich byl v říjnu 2014 Slovák Marek Čiliak v dresu Komety Brno v duelu v Zlíně v základní části. Právě on dnes sledoval při probíhající power play Machovského zápis ze střídačky Motoru, který v létě posílil. V dubnu 2012 byla připsána branka v play out také tehdy slávistickému Dominiku Furchovi v utkání v Litvínově.

Machovský si nevybavil, že by někdy byl brance nějak blízko. "Nevzpomínám si, možná kousek to bylo, ale nikdy až takhle," podotkl a smiřoval se s tučným zápisným do týmové kasy, kterou má na starosti útočník Lukáš Pech. "Pecháček tam něco říkal, ale úplně s tím nesouhlasím," podotkl Machovský.

Při své běžné práci na hřišti se potýkal s mlhou. "Bylo to těžší. Vůbec jsem neviděl, co se děje na druhé straně. Až když to přešlo přes půlku, tak jsem viděl, kdo má kotouč. Člověk musel dávat o to větší pozor. Dalo se to zvládnout, ale je to nepříjemné," uvedl Machovský.

Jihočeši se po čtrnáctidenní karanténě kvůli třem pozitivním testům na nemoc covid-19 v týmu vrátili až v pátek do tréninku, ale Machovský čekal, že budou aktivní. "Motor do toho vlítnul, což jsme čekali, že budou dobře bruslit. My jsme to měli trošku vlažnější, ale rozjelo se to a nakonec z toho je výhra. To je pozitivní, ale musíme si pohlídat vstupy do zápasu, protože to nebylo úplně ono," prohlásil gólman, který má na kontě i jeden start v české reprezentaci.

Sparta se po dnešní dohrávce představí hned v úterý na ledě Kladna a ve čtvrtek zavítá do Plzně, se kterou doma minulý čtvrtek prohrála 3:4 v prodloužení. "Trénuje se v létě, jak se dá, zápasy jsou ale fajn, je ta příprava taková živější," dodal Machovský.