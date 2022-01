Sparta otočila duel s Brnem a uspěla podruhé za sebou, prodloužení rozhodl Řepík

Praha - Hokejisté Sparty porazili ve 38. kole extraligy Kometu 3:2 v prodloužení a protáhli vítěznou sérii ve vzájemných zápasech na pět duelů. O druhé domácí výhře za sebou rozhodli v úplném závěru. V čase 59:12 při hře bez brankáře vyrovnal Erik Thorell a po 40 sekundách prodloužení rozhodl Michal Řepík.

Sparta začala třetí domácí utkání v řadě aktivně, k výraznějšímu ohrožení brankáře Tomka se ale nedostala. Naopak Brňané se při svých návštěvách v útočné třetině tlačili před Saláka a dostávali se i do četného zakončení. Sparťanskou nemohoucnost v útočném pásmu potrestali hráči Komety v 10. minutě, kdy Zaťovič získal kotouč před brněnskou brankou a povedeným pasem vyslal do rychlého protiútoku Muellera. Nejproduktivnější hráč týmu si v samostatném úniku poradil a svým 19. gólem v sezoně poslal hosty do vedení.

V 15. minutě zvýšila Kometa na 2:0 a opět u toho byla první útočná formace. Zaťovič si po vyhraném vhazování v útočném pásmu našel volné místo před Salákovou brankou a po Holíkově přistrčení přesně trefil skulinku mezi betony sparťanského gólmana. Ještě před první pauzou mohl přidat další gól Otakar Šik, ve velké šanci ale nedokázal nadvakrát překonat Saláka.

Ve druhé části Sparta přidala na intenzitě a postupně zvyšovala svůj tlak. Nejaktivněji si Pražané počínali mezi 26. a 33. minutou, kdy hostům kvůli střetu se spoluhráčem chyběl kapitán Zaťovič. Po jeho návratu Kometa tlak domácích hokejistů otupila a sama se zásluhou aktivního prvního útoku dostala k několika zajímavým zakončením. Největší šanci ke zkorigování skóre měla Sparta půl minuty před druhou sirénou, ale z nebezpečné skrumáže před Tomkem branku nevstřelila.

Třetí třetinu načal průnikem od pravého mantinelu Thorell, ani jeho zakončení ale kontaktním gólem neskončilo. Blízko snížení byli sparťané také v následující přesilové hře, Chlapíkova střela však skončila na horní tyčce a tísněný Sobotka netrefil prázdnou branku. Naději Spartě přinesla až 54. minuta, kdy střelou od modré čáry připravil Tomka o první čisté konto v české extralize Polášek. Čtyři minuty před koncem základní hrací doby faulující Mueller nabídl Spartě více než minutu dlouhou přesilovku čtyři na tři a tlak domácích gradoval. Pražané se dočkali v čase 59:12, kdy srovnal Thorell a poslal zápas do prodloužení. To již bylo jasně v režii domácích, o jejich výhře rozhodl po 40 sekundách Řepík.

Kometa prohrála potřetí v řadě a je osmá. Sparta i přes vydřené dva body zůstává v tabulce desátá.

HC Sparta Praha - HC Kometa Brno 3:2 v prodl. (0:2, 0:0, 2:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 54. Polášek (Buchtele, D. Voženílek), 60. E. Thorell (Řepík, R. Horák), 61. Řepík (R. Horák) - 10. Mueller (Zaťovič), 15. Zaťovič (P. Holík, Mueller). Rozhodčí: Hradil, Šindel - Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Sparta: Salák - T. Pavelka, Moravčík, Mikliš, Polášek, M. Jandus, Tomáš Dvořák - Chlapík, Sobotka, Buchtele - Řepík, R. Horák, E. Thorell - M. Forman, D. Voženílek, D. Kaše - Dvořáček, D. Vitouch, J. Strnad. Trenéři: Jandač a Hořava.

Brno: Tomek - Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, Holland, Gulaši, Tansey, Roth - Zaťovič, P. Holík, Mueller - Šik, Krištof, L. Horký - R. Pavlík, Rákos, Vincour - Dočekal, Ostřížek, T. Šoustal. Trenér: Kalous.