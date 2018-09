Praha - Hokejisté Sparty zvítězili v extraligové premiéře německého trenéra Uweho Kruppa nad Hradcem Králové 4:0. Na tříbodovém zisku Pražanů se výrazně podílely nové posily. Brankář Matěj Machovský zneškodnil 44 střel, obránce Jan Košťálek zaznamenal gól a přihrávku a další zadák Steven Delisle přidal třetí trefu.

V úvodu zápasu se nejprve Spartě a poté i Hradci Králové naskytla početní výhoda, ale žádný z týmů si v ní nevypracoval vážnější šanci. Ve 12. minutě se dostal do úniku hostující útočník Bezúch, Machovský si však s jeho pokusem poradil. Následně se hosté dvakrát probili až před sparťanského gólmana, který v obou případech zůstal nepřekonán.

Přestože Hradec diktoval tempo hry a v úvodním dějství zasypal Machovského 16 střelami, první gól vstřelila Sparta. V 16. minutě vypálil bek Košťálek od modré, jeho zblokovaný pokus skončil na hokejce útočníka Richarda Jarůška, který po rychlé otočce poprvé rozjásal domácí příznivce.

Hosté nedokázali v prostřední části využít ani 43 vteřin trvající přesilovku pět na tři. Pražané vzápětí uštědřili soupeři lekci z produktivity. Útočník Pech zavezl puk do útočné třetiny a přenechal ho Formanovi, který nabil Košťálkovi na dělovku z první, jež zaplula pod horní tyčku.

Třetí gól přidala Sparta ve 43. minutě. Zadák Piskáček přihrál na útočnou modrou Delisleovi a kanadský obránce umístil ostrý projektil přesně do pravého horního růžku Pavelkovy branky. Konečné skóre stanovil 69 vteřin před koncem duelu po samostatném úniku Kudrna.

Hlasy trenérů po utkání:

Uwe Krupp (trenér Sparty): "Bylo to velmi rychlé utkání. Hradec hrál velmi tvrdě a povedl se mu začátek. Dnes jsme museli hrát mnohem defenzivněji na rozdíl od přípravných duelů. Hráči blokovali střely a čistili prostor před brankou. Výsledek 4:0 je trochu vysoký, ale uspěli jsme, pomohli jsme brankáři a nepustili Hradec do dorážek. V útoku se nám naopak povedlo využít šance. Samozřejmě se musíme nadále zlepšovat, ale díky takovému utkání máme na čem stavět. Jsme rádi, že jsme vyhráli první domácí zápas. Mám radost za hráče a to, jak hráli."

Tomáš Martinec (trenér Hradce Králové): "V první řadě bych chtěl Spartě pogratulovat k vítězství. Přestože výsledek vypadá jednoznačně, tak si myslím, že jsme byli Spartě vyrovnaným soupeřem. Ukázala, že má skvělý tým a z šancí, které si vypracovala, dokázala dát góly a to rozhodlo. Náš tým musím pochválit, pracoval celý zápas a do poslední minuty jsme se snažili převrátit utkání na naši stranu. Přestože jsme si vypracovali spoustu šancí, nebyli jsme schopní dát gól."

HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 16. Jarůšek (Košťálek, P. Vrána), 27. Košťálek (Forman, Pech), 43. Delisle (Piskáček, Smejkal), 59. A. Kudrna (Blain, Buchtele). Rozhodčí: Kika, Hejduk - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 9:9. Bez využití. Diváci: 8308.

Sparta: Machovský - Blain, Kalina, T. Pavelka, Košťálek, Piskáček, Gregorc, Delisle - Černoch, Sill, Smejkal - Jarůšek, P. Vrána, Říčka - Forman, Pech, Kumstát - A. Kudrna, Klimek, Buchtele. Trenéři Krupp a J. Nedvěd.

Hradec Králové: J. Pavelka - Linhart, Zámorský, Graňák, Cibulskis, Rosandič, Piché, F. Pavlík - Paulovič, Koukal, M. Chalupa - Vincour, Cingel, Bezúch - Berger, Bičevskis, Miškář - Vopelka, Kukumberg, R. Pilař. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.