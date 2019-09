Sparta opět zaváhala a doma remizovala 3:3 s Olomoucí

Praha - Fotbalisté pražské Sparty v 8. kole první ligy doma remizovali 3:3 s Olomoucí a ze sedmého místa tabulky ztrácí devět bodů na vedoucí Slavii. Letenští sice po změně stran dotáhli poločasovou ztrátu a otočili skóre na 3:2, ale Jakub Plšek v 74. minutě svým druhým gólem v zápase stanovil konečný výsledek. Domácí třikrát trefili brankovou konstrukci, Hanáci jednou zamířili do břevna. Sparťanskému trenérovi Václavu Jílkovi tak nevyšel souboj s bývalým zaměstnavatelem, odkud do pražského klubu před sezonou přišel.

Sparta v hustém dešti soupeře zmáčkla a cítit byl hodně aktivní Kozák na hrotu. Už v osmé minutě přistrčil na opačnou stranu šestnáctky míč Plavšičovi a ten roztřásl břevnem. Pražané byli aktivnější a ve 20. minutě je poslal do vedení Kozák, který nadvakrát zblízka překonal brankáře Reichla a poprvé skóroval v domácím duelu na Letné.

Stejně jako v předchozích zápasech však naprosto selhala sparťanská defenziva. Ve 28. minutě zapomněl Hašek na hranici šestnáctky na nabíhajícího hráče, přes kterého míč přešel nečekaně na Hálu a ten povedenou ranou prostřelil všechno, co mu stálo v cestě.

Domácí tým po inkasovaném gólu znervózněl, dvakrát se zkoumaly na videu možné fauly v olomouckém pokutovém území. Klíčové okamžiky první půle přišly po půlhodině hry. Nejprve po rohu Hašek napálil míč z 20 metrů do břevna a vzápětí si vybral tradiční hrubku stoper Štetina, kterému sklouzl míč po hlavě, vyslal do úniku Plška a ten chladnokrevně poslal Olomouc do vedení.

O přestávce přišla nad stadion další průtrž mračen, ale stav trávníku to nepoznamenalo. A Sparta se hned pustila do mohutné ofenzivy. V krátkém sledu měli obrovskou šanci Kanga a Hložek, který vzápětí přestřelil prázdnou branku. Kozák poté ve 49. minutě nastřelil tyč.

Vyrovnání přišlo už za tři minuty. Hložek dostal po rychlé kombinaci míč od Haška, udělal rychlou kličku a prostřelil brankáře Reichla. Po dalších pěti minutách už Sparta vedla, když se v den svých 29. narozenin prosadil nebráněný Kanga střelu uvnitř šestnáctky. Další branka Kozáka nebyla v 60. minutě uznána kvůli ofsajdu střelce.

Hosté mohli rychle odpovědět, po chybě Mandjecka a rychlém brejku ale také olomoucký Nešpor nastřelil břevno. Sparta dál zapomínala na obranu. Čtvrt hodiny před koncem po Faltově centru srovnal hlavou Plšek a s šesti brankami poskočil do čela tabulky střelců.

Olomouc remízu udržela a na Letné uspěla po předchozích čtyřech ligových porážkách za sebou. Sparta v osmi kolech inkasovala už 14 branek, horší obranu mají v sezoně nejvyšší soutěže jenom Bohemians 1905 s Opavou (16).

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Sparty): "Musím uznat, že za stavu 3:2 po otočení utkání by zkušenější tým měl dokázat takový zápas dotáhnout do vítězného duelu. Pokud mám srovnat, zda mě víc trápí ofenziva, nebo defenziva, pak určitě hra dozadu. Sráží nás ohromné množství chyb, ale není to pouze o jednom hráči. Tři góly by nám měli v domácích zápasech přece stačit na jasné vítězství. Zda známe řešení? Pokud bychom ho znali, už dávno bychom měli více bodů a především výrazně méně inkasovaných branek."

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "My jsme spokojeni s bodem, je to pro nás úspěch. V prvním i druhém poločase jsme měli špatný vstup, otřepali jsme se vždy, až když jsme dostali góly. O přestávce jsme se na to připravovali, ale kdybychom dostali tři další góly, tak jsme se nemohli divit. Jenže pak jako by se hráčům rozsvítilo, najednou jsme dokázali hrát fotbal. Chtěli jsme hrát aktivně, presovat, ale vždy jsme se k tomu museli prokousat. Pro diváky to ale byl výborný zápas, asi se jim musel líbit."

Sparta Praha - Sigma Olomouc 3:3 (1:2)

Branky: 20. Kozák, 52. Hložek, 57. Kanga - 36. a 74. Plšek, 28. Hála. Rozhodčí: Proske - Caletka, Melichar - Marek (video). ŽK: Kanga, Kozák, Tetteh - Houska, Reichl. Diváci: 9407.

Sestavy:

Sparta: Nita - Sáček, Štetina, Hancko, Hanousek (46. Krejčí) - Mandjeck - Hložek (81. Tetteh), Hašek, Kanga, Plavšič (90. Grajciar) - Kozák. Trenér: Jílek.

Olomouc: Reichl - Hála, Beneš, Jemelka, Vepřek - Pilař, Houska, Plšek, Greššák (64. Zmrzlý), Falta (85. Štěrba) - Nešpor (76. Zahradníček). Trenér: Radoslav Látal.