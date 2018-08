Praha - Fotbalisté Sparty v první lize podruhé za sebou remizovali a opět nevyužili šanci dostat se po dvou letech na první místo tabulky. V předehrávce 6. kola sice vedli na hřišti Bohemians Praha 1905 po přímém kopu Josefa Šurala, jenže čtyři minuty před koncem vyrovnal Jan Záviška. Oba týmy se rozešly smírně potřetí v řadě.

Sparta oproti předchozím zápasům udělala změnu na levém beku, kde zraněného Costu nahradil Vatajelu. Bohemians zas museli improvizovat ve středu zálohy, kde zraněné spoluhráče nahradil stoper Bederka.

Od začátku se hrál vyrovnaný zápas plný soubojů ve středu hřiště, ale s minimem šancí. V první půli byla v podstatě jediná. A to když ve 26. minutě vypálil sparťanský kapitán Šural z otočky a brankář Valeš ani sám nevěděl, jak vyrazil míč mimo tři tyče.

Jinak ale Sparta nenavazovala na předchozí výkony a nevýrazný byl i Stanciu, který nastoupil ve speciálně označeném dresu Přihraj:Král asistencí jako nejlépe přihrávající hráč úvodních pěti kol. V poločase dokonce musela rumunská hvězda střídat.

Ještě dříve hřiště opustila domácí hvězda Mašek. Ten šel ve 35. minutě do vzdušného souboje, sparťan Chipciu ho ale nebezpečně přistrčil a Mašek dopadl ošklivě na ruku a musel střídat. Vyšetření po utkání odhalilo vykloubený loket. Mašek má i přetrhané vazy a musí na operaci. Kvůli zranění klíčový hráč vršovického celku zřejmě přijde o velkou část podzimní části nejvyšší soutěže.

Po změně stran měla ze hry přeci jen více Sparta. Chipciuova střela ale byla spíše propagační. Po hodině hry byl na hranici pokutového území podražen Šural a při absenci Stanciua si sám stoupl k exekuci přímého kopu. Technickou střelou propálil děravou zeď a Sparta šla do vedení.

"Klokani" se nevzdávali a v závěru si vytvořili tlak, který korunovali pět minut před koncem. Soupeře zamkli v jeho vápně, kam poslali několik centrů po sobě - ten Bartkův proletěl na zadní tyč ke zcela volnému Záviškovi, který zblízka prostřelil Nitu. Sparta přišla v závěru o vedení stejně jako před týdnem s Příbramí.

Hlasy po utkání:

Martin Hašek st. (trenér Bohemians): "Před utkáním jsme neměli dobré vyhlídky, museli jsme improvizovat v sestavě, přesto jsme si věřili, že když to odpracujeme, tak může přijít úspěch. Tím by byl bod, který nakonec máme. Vyrovnaný zápas skončil logicky remízou. V první půli jsme pustili Spartu do jediné šance po naší chybné rozehrávce. Ve druhé půli neměla Sparta šanci, jen dala gól z přímého kopu po faulu, o kterém dostávám informace, že asi nebyl. Musím se na to ale podívat. My měli také jednu šanci, ale za tím vyrovnávacím gólem jsme šli a zasloužili jsme si ho vírou. S Maškem to vypadá špatně, má vykloubený loket, přetrhané vazy a ruku v sádře. Předtím tam byly podobné souboje, které kdyby byly trestány, tak k tomuhle nemuselo dojít. Diváci to vycítili a až nenávistí k některým hráčům Sparty a k rozhodčím odšpuntovali i u hráčů bojovnost, semkli se a dohromady to vytvořilo energii, která nám pomohla. Tímto bych chtěl divákům poděkovat. Takhle tu po nikom ještě nešli."

Zdeněk Ščasný (sportovní ředitel Sparty): "Obě ty ztráty byly rozdílné. Proti Příbrami to byl brejk. Dnes jsme podvědomě začali bránit a navíc vynucenými střídáními jsme dostali hráče na posty, kde normálně nehrají. Diváci soupeře dotlačili do tlaku, vracel nám míče do vápna, až z toho byl gól. Plavšič se na toho hráče dvakrát podíval, přesto ho nechal jít do zakončení. Jinak si plnil defenzivu dobře, ale v tuhle chvíli propadl. My si ale nemůžeme dovolit odehrát pět minut na vlastní polovině. Bohemka na nás byla dobře připravená, pracovala dobře v defenzivě. Stanciu střídal ze zdravotních důvodů. Jsem rád, že i bez něj jsme se prosadili z přímého kopu, ale výhru nám to stejně nepřineslo. Jsou tam věci, které mohu týmu vytknout, ale kluci plní to, co po nich chceme. Body ztrácíme sami, což mrzí kvůli vývoji v tabulce, kde bychom chtěli být nahoře."

Bohemians Praha 1905 - Sparta Praha 1:1 (0:0)

Branky: 76. Záviška - 61. Šural. Rozhodčí: Berka - Paták, Mokrusch. ŽK: Nečas, Hilál - Plavšič, Vatajelu, Šural. Diváci: 4931.

Bohemians: Valeš - Dostál, Krch, Šmíd, Bartek - Reiter (76. Záviška), F. Hašek, Bederka (67. M. Hašek ml.), Vaníček - Mašek (37. Nečas), Hilál. Trenér: M. Hašek st.

Sparta: Nita - Chipciu, Kaya, Radakovič, Vatajelu (81. Vukadinovič) - Stanciu (46. Sáček), Kanga, Frýdek, Plavšič - Šural, Tetteh (88. Pulkrab). Trenér: Ščasný.

Tabulka:

1. Plzeň 5 5 0 0 7:1 15 2. Sparta 6 4 2 0 12:4 14 3. Slavia 5 4 0 1 11:3 12 4. Ostrava 5 4 0 1 10:3 12 5. Zlín 5 3 1 1 7:5 10 6. Slovácko 5 3 0 2 8:6 9 7. Příbram 5 2 2 1 11:8 8 8. Bohemians Praha 1905 6 2 2 2 7:8 8 9. Jablonec 5 2 1 2 8:5 7 10. Mladá Boleslav 5 2 0 3 12:12 6 11. Liberec 5 1 3 1 5:5 6 12. Teplice 5 1 2 2 8:10 5 13. Olomouc 5 1 0 4 6:11 3 14. Opava 5 0 1 4 4:14 1 15. Karviná 5 0 0 5 4:14 0 16. Dukla 5 0 0 5 4:15 0