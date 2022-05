Sparta odvolala trenéra Vrbu, do konce sezony ji povede Horňák

Praha - Od fotbalistů Sparty byl po nedělní ligové porážce 0:3 v Plzni odvolán trenér Pavel Vrba. V posledních třech soutěžních zápasech sezony povede tým kouč rezervy Michal Horňák. Letenští o tom informovali na svém webu.

Bývalý reprezentační trenér Vrba převzal Spartu loni v únoru. Minulou sezonu s ní dokončil na druhém místě a v tomto ročníku se s ní probojoval do základní skupiny Evropské ligy a následně do jarní vyřazovací fáze nové Evropské konferenční ligy. Pražany dovedl i do finále domácího poháru, duel na hřišti Slovácka však byl minulý týden kvůli nezpůsobilému terénu odložen na 18. května.

V lize sparťané předsezonní cíl - tedy zisk prvního titulu po osmi letech - nenaplnili. Definitivně o tuto možnost přišli po nedělní prohře v Plzni ve třetím kole nadstavbové skupiny o titul. Sparta zakončí sezonu na třetím místě.

Osmapadesátiletý Vrba symbolicky skončil po porážce s mužstvem, které v minulosti dvakrát trénoval a třikrát s ním vyhráli ligu. V lednu přitom se Spartou prodloužil smlouvu o další rok do léta 2023. Spolu s Vrbou opustili tým i asistent Zdeněk Bečka a trenér gólmanů Martin Ticháček. Naopak zůstali asistent Luboš Loučka a trenér brankářů Michal Špit. Druholigového B-týmu Sparty se do konce sezony ujme trenér Petr Janoušek.

Horňák povede Spartu už ve středu v domácím ligovém souboji se Slováckem. Roli dočasného trenéra si vicemistr Evropy z roku 1996, který s Pražany jako hráč získal sedm titulů, vyzkouší na Letné už podruhé. Před třemi lety dokončil ročník po odvolání Zdeňka Ščasného.