Sparta odvolala trenéra Kotala, podle iSport.cz převezme tým Vrba

Praha - Fotbalová Sparta Praha odvolala od A-týmu kvůli zhoršeným výkonům mužstva trenéra Václava Kotala. Jméno jeho nástupce zatím letenský klub neoznámil, podle iSport.cz se jím má stát bývalý kouč české reprezentace či Plzně Pavel Vrba.

Kotal převzal A-tým Sparty před rokem v únoru poté, co Letenští v prvním kole jarní sezony podlehli doma Liberci 0:2. Osmašedesátiletý kouč následně Pražany pozvedl, posunul je na konečné třetí místo ligové tabulky a vyhrál s nimi domácí pohár MOL Cup.

Letenští si pod jeho vedením na podzim po čtyřech letech zahráli skupinu Evropské ligy a dvakrát porazili Celtic Glasgow. V poslední době se jim ale přestalo herně dařit. Ve čtyřech kolech jarní části získali sedm bodů, naposledy prohráli doma 0:1 s Bohemians 1905 a na vedoucí celek tabulky Slavii ztrácejí z třetího místa už 12 bodů.

"Rozhodnutí o odvolání trenéra se rodilo velmi těžce, jsme vděční za to, co trenér při práci s týmem dokázal. Ale dospěli jsme k názoru, že jsou ohroženy naše cíle do zbytku sezony. Zároveň jsme sledovali negativní vývoj v herním projevu, a proto jsme k tomuto kroku přistoupili," uvedl pro klubový web sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Kotal, který byl nejstarším aktivním ligovým trenérem, do týmu zařazoval více mladíků. Na druhou stranu zřejmě nenašel společnou řeč mimo jiné s kapitánem Bořkem Dočkalem, který v posledních dvou utkáních začal jen na lavičce.

"V první řadě bych chtěl trenérovi poděkovat. Pozici u A-týmu přijal v nelehké době a odvedl spoustu kvalitní práce, na kterou nyní budeme mít příležitost navázat," uvedl generální ředitel Sparty František Čupr. "Trenér Kotal tým na jaře minulého roku stabilizoval a nakonec jsme s ním na střídačce získali po šesti letech trofej a vrátili se do evropských pohárů, což bylo pro vývoj mužstva mimořádně důležité," dodal Rosický.

Kotalova nástupce Sparta zatím neoznámila. Podle iSport.cz to bude Vrba, který je spjat s konkurenční Plzní. Sedmapadesátiletý trenér je hlavním strůjcem úspěchu Západočechů v poslední dekádě. Viktorii dovedl k třem ligovým titulům a třikrát si s nimi zahrál skupinu Ligy mistrů. Od prosince 2013 do června 2016 byl koučem českého národního celku, naposledy vedl bulharský Ludogorec Razgrad.