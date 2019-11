Sparta neudržela dvougólový náskok v Jablonci

Jablonec - Fotbalisté Sparty v utkání 16. ligového kola neudrželi dvougólový náskok a v Jablonci remizovali 2:2. Pražané vedli v 17. minutě po gólech Libora Kozáka s Martinem Frýdkem, ale po přestávce srovnali střídající hráči Janové Matoušek a Chramosta. Severočeši udrželi na čtvrtém místě tabulky tříbodový náskok na Pražany, Letenští ztratili body po dvou ligových výhrách za sebou a jsou pátí.

Domácí nastoupili nečekaně bez lídra týmu Hübschmana, který měl zdravotní problémy, a na jejich výkonu to bylo v úvodu až příliš znát. Sparta naopak vstoupila do zápasu dobře a už ve čtvrté minutě otevřela skóre.

Kozák po přihrávce od Haška přehodil gólmana Hrubého a připsal si sedmou branku v ligové sezoně. Asistent rozhodčího mylně odmával ofsajd a sudí Královec uznal trefu až po zásahu videorozhodčího.

V 17. minutě přidali Pražané druhý gól. Frýdek prošel v 17. minutě do šestnáctky a překvapil soupeře střelou svou slabší pravou nohou. V lize skóroval poprvé od února.

Při dvoubrankovém vedení hosté trochu ubrali a zatáhli se na svoji polovinu. Jablonec byl najednou aktivnější a měl i dvě šance po hlavičkových pokusech Břečky - jeden zlikvidoval brankáře Heča, druhý šel vedle.

Pro Spartu závěr poločasu nebyl varováním a také do druhého dějství vstoupila pasivně. Domácí trenér Rada poslal na hřiště střídající Chramostu s uzdraveným Matouškem a druhý jmenovaný se velmi brzy prosadil. Ve 47. minutě využil nechtěného přiťuknutí od sparťana Krejčího a tvrdou střelou na zadní tyč překonal Heču.

Hosté se nemohli dostat z defenzivy. V 53. minutě pálil podruhé nebezpečně Matoušek, ale pouze do náruče Heči. Sparta po hodině hry a příchodu střídajícího Hanouska trochu přidala a v 72. minutě promáchl v dobré pozici Kozák.

O dvě minuty později na opačné straně domácí srovnali. Po další chybě ve středu letenské obrany se po Sýkorově centru trefil patičkou i druhý střídající hráč Chramosta.

Hosté s vědomím ztraceného náskoku sevřeli soupeře, ale nic z toho nevytěžili. V závěru dostal pro změnu pod tlak Jablonec Spartu a měl blízko k otočce. V poslední minutě překonal Jugas hlavičkou po rohu Heču, ale sudí Královec odpískal útočný faul Doležalovi a branku neuznal.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Viděli jsme dva rozdílné poločasy. Prohospodařili jsme 20 minut, zaspali ve dvou individuálních akcích soupeře, přestože jsme hráče upozorňovali, že dnešní zápas bude především válka. Byli jsme pomalí, přišla bouřka v kabině. V druhém poločase jsme i díky střídání dokázali změnit obraz hry. Dominovali jsme. Vyrovnali jsme to střídajícími hráči a ti mě znovu dostali pod tlak. Ale jsem za ty branky střídajících rád. Mohli jsme i překlopit výsledek na naši stranu, bohužel náš třetí gól nebyl uznaný, na to se musím ještě podívat. Věděli jsme, že Sparta má nějakou sérii výsledků. Chtěli jsme vyhrát, ale i bodu si ceníme. Za první poločas jsme si zasloužili pětku, za druhý pak jedničku a nakonec jsem za bod šťastný."

Václav Jílek (trenér Sparty): "Zápas měl dva rozdílné poločasy. V tom druhém jsme měli špatný vstup a první gól Jablonce byl hodně důležitý pro vývoj. My se najednou začali bát o vítězství, stále jsme v tomto ohledu příliš křehcí. Záměr byl i při dvoubrankovém vedení zůstat aktivní, ale místo toho jsme vyrobili dvě hrubé chyby. Problém středové řady nebyl způsoben absencí Kangy, i když jeho kreativita by se nám asi hodila. Problém dnešního výsledku byl ale jinde. Stěžejním faktorem dnešní ztráty asi byla opravdu ta branka na 1:2. My chceme být sebevědomější a silnější, ale to se nám stále nedaří. Velkou roli v tom hraje mentalita hráčů, sebevědomí není stále na takové úrovni."