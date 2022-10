Sparta navzdory oslabení otočila duel s Hradcem a ukončila sérii remíz

Praha - Fotbalisté Sparty navzdory oslabení vyhráli po obratu v 10. kole první ligy nad Hradcem Králové 2:1 a naplno bodovali po pěti remízách. Pražané neprohráli v nejvyšší soutěži podeváté za sebou a v neúplné tabulce zůstali třetí. "Votroci" nezvítězili čtvrté kolo po sobě a jsou sedmí.

Hosty poslal na Letné do vedení ve 13. minutě Filip Kubala. Od 29. minuty dohrávali domácí bez vyloučeného útočníka Tomáše Čvančary, přesto v rozmezí 52. až 57. minuty otočili nepříznivý výsledek. Nejprve se trefil Asger Sörensen a po něm Jan Kuchta. V 72. minutě uviděl červenou kartu i záložník Východočechů Vojtěch Smrž.

Poprvé v sezoně po dlouhém zranění, a hned v základní sestavě, nastoupil sparťanský kapitán Krejčí mladší. Už v sedmé minutě Kubala mohl skórovat, ale sparťanský brankář Kovář svou chybu povedeným zákrokem napravil.

O šest minut později se ale hosté dočkali. Krejčí dlouho váhal s rozehrávkou, Kodeš ho obral o míč a Kubala se napodruhé přesnou ranou k tyči nemýlil. V ligové sezoně zaznamenal třetí branku.

Smrž ve 25. minutě zblízka nepřekonal Kováře. O chvíli později Čvančara udeřil loktem do obličeje Kubalu a uviděl žlutou kartu. Po zásahu videorozhodčího a přezkoumání opakovaných záběrů však sudí Nehasil sparťanského útočníka vyloučil.

Hradec málem navýšil vedení, jenže Vašulín těsně minul. V závěru úvodního dějství zahrozili i domácí. Höjerovu ránu vyrazil gólman Reichl před sebe, Krejčí se však k dorážce nedostal. Vzápětí Wiesner přestřelil.

Letenští srovnali v 52. minutě po rohovém kopu. Reichl špatně vyběhl a Sörensen zakončil hlavou do odkryté branky. Dánský stoper vstřelil druhý gól v ročníku nejvyšší soutěže.

Ihned poté si mohl Hradec vzít vedení zpátky. Agilní Kubala obral o balon Zeleného a běžel sám na Kováře, napálil však tyč.

V 57. minutě Pražané dokonali obrat po další Höjerově standardce a Kuchta zakončením zblízka prvním soutěžním gólem v dresu Sparty vystřelil svém týmu triumf. Situaci poté sudí Nehasil dlouho konzultoval s videorozhodčím Štěrbou, jelikož podle opakovaných záběrů se zdálo, že Krejčí prodloužil hlavou míč na Kuchtu, který stál v ofsajdu. Gól ale platil.

Za Východočechy mohl srovnat Kubala, jenže hlavičkoval vedle. V 72. minutě se síly na hřišti srovnaly, když byl Smrž po zákroku na Daňka na půlící čáře vyloučen. Záložník Hradce obdržel už druhou červenou kartu v ligové sezoně. V 86. minutě Kovář zastavil Vašulínovu střelu. Sparta doma v lize nepodlehla Hradci v 17. utkání za sebou.

Hlasy po utkání:

Brian Priske (trenér Sparty): "Mám velkou radost z výsledku. Úleva je velké slovo, ale jsem určitě spokojený s tím, že máme tři body. Měli jsme pět remíz v řadě. Po předchozích zápasech jsme mluvili o dominanci a o tom, jak jsme měli vyhrát. Dnešek nebyl jedním z našich nejlepších zápasů, ale podařilo se nám vyhrát. To, jak hráči hráli ve druhém poločase, mě hodně těší. Byla to ošklivá výhra, ale i ty jsou důležité."

Miroslav Koubek (trenér Hradce): "Hlavní příčina porážky je, že jsme nedali spoustu gólových šancí. To si tady nikdo nevytvořil, výborný výkon Hradce, kluky musím pochválit. Naše četnost gólových šancí byla velmi dobrá. Hráli jsme to, co jsme si řekli, že budeme hrát na Spartu. Dvojice Vašulín - Kubala mohla dát čtyři pět gólů, ještě Smrž měl obrovskou šanci. Tam je příčina (prohry). Potom ať si rozhodčí dělají, co chtějí."

Sparta Praha - FC Hradec Králové 2:1 (0:1)

Branky: 52. Sörensen, 57. Kuchta - 13. Kubala. Rozhodčí: Nehasil - Hájek, Mokrusch - Štěrba (video). ŽK: Jankto, Höjer - Rybička, Vašulín, Harazim, Miroslav Koubek (trenér), Kodeš. ČK: 29. Čvančara - 72. Smrž. Diváci: 10.317.

Sparta: Kovář - Wiesner, Sörensen, Zelený, Höjer - Daněk (77. Mejdr), Sadílek, Ladislav Krejčí II, Jankto (70. Minčev) - Čvančara, Kuchta (88. Sáček). Trenér: Priske.

Hradec: Reichl - Klíma, Čihák, Čech (66. Rada) - Harazim (66. Gabriel), Smrž, Kodeš (83. Matěj Koubek), Novotný - Rybička (46. Kučera) - Kubala, Vašulín. Trenér: Miroslav Koubek.