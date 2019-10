Sparta nastoupí po dlouhé době doma, v dohrávce ji čeká Litvínov

Praha - Úterní dohrávka mezi hokejisty Sparty a Litvínova zkompletuje 6. kolo extraligy. Pražané se představí svým fanouškům takřka po měsíci - naposledy hráli v O2 areně 19. září proti Třinci. Severočeši po pěti zápasech bez jakéhokoliv zisku nasbírali za poslední tři utkání sedm bodů.

Sparta absolvovala sedm z devíti duelů od začátku sezony v arénách soupeřů. Šestizápasovou šňůru, kterou ukončila v pátek na ledě Vítkovic, sice načala dvěma porážkami, ale následovala čtyři vítězství. "Měli jsme hodně výjezdů a je fakt, že jsme je zvládli vcelku slušně. Teď se to ale rozjede doma a zase to bude boj," uvedl obránce Adam Polášek.

"Máme za sebou těžkou sérii venku, kterou jsme celkem úspěšně zvládli. V O2 areně hrály naposledy ve výborné atmosféře Chicago a Philadelphia, tak se tam moc těšíme, že si zahrajeme opět před svými fanoušky," řekl asistent trenéra Jaroslav Nedvěd.

Těší ho zlepšení v defenzivě. Během úspěšné série inkasovali Pražané jen pět branek. "Pracujeme na tom samozřejmě od začátku sezony, ale teď si to tak nějak docela sedlo. Už předtím v Hradci to mělo dobré náznaky, ale teď v posledních zápasech je patrné, že jsme si uvědomili, co je potřeba. Ofenzivu máme dobrou, nějaké góly dáme, ale je třeba vycházet z dobré obrany, abychom soupeři góly zbytečně nedarovali a mohli být více v klidu," prohlásil Nedvěd.

Litvínov je pro Spartu tradičním soupeřem. "Je rozhodně mužstvem, které umí uštknout a potrestat jakoukoliv ledabylost. Zkušený a ofenzivně laděný tým, který se v poslední době výsledkově zlepšil. Když jim něco nabídneš, tak to okamžitě potrestají," varoval Nedvěd.

Litvínov se zvedl. Posledním důkazem je výrazná nedělní výhra nad Zlínem 5:1. "Jsme strašně rádi, že jsme vyhráli a přidali další body do tabulky. Musíme ale takhle hrát i nadále a plnit příkazy trenérů. Pak to půjde," řekl obránce Jiří Říha.

Zatímco v prvních šesti odehraných duelech sezony nastříleli hráči Vervy dohromady jen 10 branek, za poslední tři zápasy už to bylo 14 gólů. A tým věří, že bude v podobném duchu pokračovat. "Čeká nás další těžké utkání. Budeme se snažit zase bodovat a vyhrát," uvedl asistent trenéra Radim Skuhrovec.

Statistické údaje před úterní dohrávkou 6. kola: HC Sparta Praha (6.) - HC Verva Litvínov (12.). Začátek zápasu: 18:30 (ČT Sport). Nejproduktivnější hráči: Jan Košťálek 9 zápasů/9 bodů (4 branky + 5 asistencí) - Jakub Petružálek 7/6 (3+3). Statistiky brankářů: Jakub Sedláček průměr 2,33 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,45 procenta, Matěj Machovský 3,28 a 90,96 - Jaroslav Janus 2,99 a 91,77, David Honzík 3,43 a 88,73. Zajímavosti: - Sparta se představí doma poprvé od 19. září, kdy v O2 areně porazila Třinec 4:2. Pražané dosud sehráli doma v sezoně jen dva z devíti zápasů. Na startu ročníku ve čtvrtek 12. září doma zdolali Plzeň 7:6 v prodloužení. - Pražané hráli venku šestkrát za sebou a po dvou duelech bez bodu čtyřikrát v řadě vyhráli a ztratili jediný bod. - Litvínov bodoval třikrát za sebou a z toho dvakrát vyhrál. - Verva venku ze čtyř vystoupení v této sezoně získala jediný bod, ve středu prohrála v Karlových Varech 3:4 v prodloužení. - Sparta vyhrála čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů. - Shodně 100. zápas v extralize mohou sehrát kapitán Sparty Michal Řepík a slovenský útočník Juraj Mikúš z Litvínova. 1. Třinec 11 6 1 1 3 44:30 21 2. Brno 10 6 1 1 2 27:23 21 3. Mladá Boleslav 10 5 2 1 2 31:20 20 4. Plzeň 10 6 0 1 3 40:32 19 5. Liberec 10 5 2 0 3 45:40 19 6. Sparta Praha 9 4 2 1 2 38:27 17 7. Karlovy Vary 10 4 1 1 4 31:30 15 8. Hradec Králové 10 5 0 0 5 30:32 15 9. Olomouc 10 3 1 2 4 20:27 13 10. Vítkovice 11 3 1 2 5 27:39 13 11. Kladno 9 3 1 1 4 30:36 12 12. Litvínov 9 3 0 1 5 24:28 10 13. Pardubice 10 3 0 0 7 21:31 9 14. Zlín 11 2 0 0 9 28:41 6 Další program: Úterý 15. října - dohrávka 6. kola: 18:30 HC Sparta Praha - HC Verva Litvínov (ČT Sport). Pátek 18. října - 11. kolo: 17:30 HC Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav, HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov, 18:00 HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec (O2 TV Sport), Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň, HC Olomouc - Mountfield Hradec Králové.