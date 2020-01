Praha - Fotbalová Sparta Praha nakonec nebude hrát zimní Tipsport ligu v nejsilnějším složení. Letenští nasadí do nadcházejícího 23. ročníku tradičního přípravného turnaje kombinovaný tým "béčka" a některých hráčů "áčka", který povede trenér třetiligové rezervy Václav Kotal.

"Jednali jsme se Spartou dlouho. Samozřejmě jsme se snažili o to, aby to hrálo áčko, ale zase musíme respektovat Spartu, že nechtěla hrát na umělé trávě. Uvažovala by o tom, pokud by se hrálo na přírodní trávě. Z jednání pak vyplynulo, že budou hrát v kombinované sestavě, že do některých zápasů nasadí některé hráče áčka," řekl na tiskové konferenci v Praze ředitel turnaje Aleš Kolář.

"My jsme to respektovali, protože vzhledem ke kvalitnímu a širokému kádru, kterým Sparta disponuje, je to pořád záruka kvality. Je to jeden z našich nejslavnějších klubů a my si její účasti i v kombinované sestavě hodně vážíme," dodal Kolář. Sparta dosud hrála zimní turnaj jen v roce 1999, kdy v rovněž kombinovaném složení obsadila sedmé místo.

Tipsport ligy se zúčastní tradičně 16 týmů, které budou rozděleny do čtyř čtyřčlenných skupin. Sparta se představí v "béčku" v Mladé Boleslavi, kde celou Tipsport ligu otevře příští středu zápasem s druholigovým Varnsdorfem. Jejími dalšími soupeři budou rovněž druholigový Hradec Králové a domácí ligová Mladá Boleslav.

Ve skupině A v pražských Horních Počernicích budou hrát ligové týmy Bohemians 1905, Jablonce a Příbrami a druholigová Dukla. V "céčku" v Dunajské Stredě se představí domácí celek, druholigové Brno a další slovenské týmy Nitra a Skalica. Ve skupině D pak budou hrát domácí Ostrava, další ligový celek Karviná, druholigový Prostějov a slovenské Pohronie Žiar nad Hronom.

Skupiny skončí 22. ledna. Na odměny Tipsport vyhradil opět 800 tisíc korun, vítěz získá 160 tisíc. Hlavním favoritem skupin je Ostrava s kurzem 1,7:1, následují Jablonec a Mladá Boleslav shodně za 5:1.

Na skupiny volně naváže turnaj na Maltě pro čtyři týmy, který měl před rokem premiéru. Tentokrát jsou všichni účastníci už dopředu známí - představí se druholigové Brno jako loňský vítěz, Ostrava coby nejlepší tým předchozího ročníku základních skupin, Mladá Boleslav a Dunajská Streda.

Stále ve hře je možnost, že by stejně jako v předchozích dvou ročnících u některých zápasů skupin asistoval videorozhodčí. Definitivně rozhodnout by se mělo v příštím týdnu.

Složení skupin:

Skupina A (Praha-Horní Počernice): Bohemians Praha 1905, Příbram, Dukla Praha, Jablonec.

Skupina B (Mladá Boleslav): Mladá Boleslav, Sparta Praha, Varnsdorf, Hradec Králové.

Skupina C (Dunajská Streda): Dunajská Streda, Brno, Nitra, Skalica.

Skupina D (Ostrava): Ostrava, Karviná, Žiar nad Hronom, Prostějov.