Sparta načala přípravu s Lischkou a čtyřmi mladíky z B-týmu

Praha - Fotbalisté Sparty zahájili přípravu na jarní část prvoligové sezony s navrátilcem z hostování stoperem Davidem Lischkou a čtyřmi mladíky z druholigového B-týmu. Přípravu od začátku absolvuje i zimní posila z Jablonce útočník Tomáš Čvančara. Pražané dnes podstoupili fyzické testy na FTVS, od středy podle klubového webu začnou trénovat na Strahově.

Čtyřiadvacetiletý Lischka odešel před touto sezonou do Ostravy na původně roční hostování s opcí. Za Baník vstřelil na podzim tři ligové branky. Sparta si jej ale stáhla zpět. Baník má o hráče nadále zájem, Letenští jej nabízejí výměnou za nigerijského útočníka Yiru Sora a doplatek.

Ze sparťanského "béčka", kterému po podzimní části druhé ligy patří v neúplné tabulce druhé místo, se do A-mužstva posunuli obránce Martin Suchomel, záložník Matěj Ryneš a útočníci Vojtěch Patrák a Václav Sejk. Všem je od 19 do 21 let.

Na seznamu hráčů pro zahájení přípravy nechybí ani dánský obránce Casper Höjer a útočník Lukáš Juliš, kteří přišli o většinu úvodní poloviny ročníku vinou zranění, a Ondřej Čelůstka. Český reprezentační stoper nehrál od začátku listopadu.

Pražany během zimní přestávky opustili dva hráči. Švédský záložník David Moberg Karlsson přestoupil do japonského celku Urawa Red Diamonds, útočník Václav Drchal bude na jaře hostovat v druholigových Drážďanech.

Svěřenci trenéra Pavla Vrby se v prvním přípravném utkání představí 12. ledna proti druholigové Chrudimi. Poté odcestují na soustředění do Marbelly. Ve Španělsku sehrají tři přípravné duely, v jednom z nich se představí proti úřadujícímu rakouskému mistrovi Salcburku.

Sparta bude na jaře usilovat o první titul po osmi letech. Po podzimu ztrácí ze třetí pozice na vedoucího městského rivala Slavii tři body. Jarní část nejvyšší soutěže zahájí Letenští o prvním únorovém víkendu v Českých Budějovicích. V únoru je čeká i úvodní vyřazovací kolo Evropské konferenční ligy proti Partizanu Bělehrad.