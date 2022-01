Sparta na úvod přípravy porazila Chrudim, Plzeň zdolala Příbram

Praha - Fotbalisté pražské Sparty v úvodním utkání v zimní přípravě potvrdili roli favorita a ve svém tréninkovém centru na Strahově porazili druholigovou Chrudim s přehledem 5:0. Také Plzeň si s chutí zastřílela. Druhý celek nejvyšší soutěže rozdrtil druholigovou Příbram 6:0 a navázal na víkendové vítězství 8:0 nad Pískem.

Fotbalisté pražské Sparty v úvodním utkání v zimní přípravě potvrdili roli favorita a ve svém tréninkovém centru na Strahově porazili druholigovou Chrudim s přehledem 5:0. Na vítězství třetího celku nejvyšší soutěže se podílelo pět různých střelců. Premiérovou branku v A-mužstvu letenského klubu si připsali Tomáš Čvančara, nová posila z Jablonce, a také Vojtěch Patrák.

Sparťanský trenér Pavel Vrba prostřídal všechny hráče, které měl k dispozici. Někteří odehráli poločas, jiní pouze 30 minut. Čvančara byl od začátku hodně vidět a po dvou neproměněných šancích se prosadil chvíli před poločasem, kdy zvýšil na 2:0. Skóre krátce předtím otevřel po Dočkalově přihrávce Hložek.

"(Čvančara) dal gól, což je dobře pro hráčskou kasu. Mohl dát ještě další dva. Jednu situaci tam měl hlavou, jednou byl ve finální fázi dobře postavený, ale bohužel se neprosadil. Přichází k nám hráč, s nímž musíme počítat. Věříme, že nám v útočné fázi pomůže," řekl Vrba novinářům.

Do druhého dějství naskočili především mladší hráči a favorit dal předposlednímu týmu druhé ligy další tři branky. Krátce po změně stran se trefil čerstvý vítěz ankety o nejlepšího českého staršího dorostence Karabec. Poté se prosadil Pulkrab a v 86. minutě uzavřel skóre Patrák, který si dosud za Spartu připsal jen jeden ligový start.

Další přípravné zápasy před startem jarní části sezony už Letenští odehrají na soustředění ve Španělsku. "Na začátku přípravného období jsou nějaké šrámy, něco doléčujeme. Hráči, kteří měli po podzimu větší problémy, se dávají do kupy. Nechtěli jsme jít do nějakých věcí, abychom si před odjezdem do Španělska neublížili. Ve Španělsku se zapojí všichni, kteří dneska nehráli ani minutu," prohlásil Vrba.

Fotbalisté Plzně si i v druhém utkání zimní přípravy zastříleli. Druhý celek nejvyšší soutěže rozdrtil druholigovou Příbram 6:0 a navázal na víkendové vítězství 8:0 nad Pískem. Dvakrát skóroval Miroslav Káčer. V Tipsport lize v souboji dvou prvoligových týmů Mladá Boleslav po obratu porazila Teplice 4:1 a Bohemians 1905 v malém pražském derby udolali druholigovou Duklu 1:0.

Plzeňský trenér Bílek opět rozdělil mužstvo na dvě jedenáctky, pouze brankář Staněk odchytal celý zápas. V první půli dali Západočeši jediný gól, o který se postaral Chorý. Hned po změně stran se nadvakrát prosadil Sýkora a pak z přímého kopu zamířil přesně Mosquera.

V poslední dvacetiminutovce se dvakrát trefil Káčer, který v podzimní části přišel o místo v sestavě Viktorie, a v 90. minutě předvedl povedený oblouček Čermák. Plzeňští zakončí domácí část přípravy v sobotu proti Ústí nad Labem, poté odcestují na soustředění do Španělska.

"Jsem rád, že se mi daří, co se týče statistik. V Plzni je obrovská konkurence a já se snažím dělat vše pro to, abych se dostal do sestavy. Pak už to bude záležet na trenérovi," uvedl pro klubový web Káčer.

"Kluci za sebou mají těžké tréninky, což bylo v některých situacích malinko vidět. Ale vyhráli jsme, měli jsme spoustu šancí, nikdo se nezranil, takže jsme spokojení. Navíc jsme předvedli útočnou kvalitu a vstřelili šest gólů, což je také dobře," řekl asistent trenéra Plzně Pavel Horváth.

Mladá Boleslav vyhrála i druhý zápas v Tipsport lize. Po úvodním drtivém vítězství 7:0 nad Táborskem dnes musela v "domácí" skupině B proti Teplicím otáčet nepříznivé poločasové skóre, na obratu z 0:1 na 4:1 se dvěma góly podílel Brazilec Ewerton. Středočeský celek nastoupil bez řady zraněných hráčů, na marodce jsou i zkušení Suchý, Skalák či Škoda a Kadlec, který se na podzim po těžkém zranění vrátil do ligy.

"První půle byla hodně slušná. Pak jsme měli takový útlum a soupeř nás potrestal dvěma góly. Pak se hra zase vyrovnala, ale dnes jsme si nevytvářeli příliš šancí. Byla to skvělá prověrka," řekl teplický trenér Jiří Jarošík.

Rozhodčí v utkání testovali takzvanou kalibrovanou čáru pro posuzování ofsajdových situací, předtím novinku vyzkoušeli ve dvou sobotních zápasech turnaje v pražských Horních Počernicích. V tamní skupině A Bohemians 1905 po hlavičce Nového z 35. minuty porazili druholigovou Duklu 1:0 a připsali si druhé vítězství. Tipsport liga se hraje v pěti čtyřčlenných skupinách, celkový vítěz vzejde z jedné společné tabulky.

České Budějovice vstoupily do zimní přípravy těsnou výhrou 1:0 nad Táborskem. Jediný gól vstřelil proti devátému týmu druhé ligy v 28. minutě Mihálik. Dynamo nenasadilo několik opor v čele s útočníkem a nejlepším střelcem Basseyem.

"Zápas hodnotím pozitivně. Hodně hráčů dnes s námi hrálo vůbec poprvé. Náš výkon snesl v určitých fázích hry slušné měřítko, přístup týmu byl velmi dobrý. Mrzí mě jen to, že jsme nedokázali proměnit více šancí, protože převahu jsme měli velkou," řekl trenér Dynama David Horejš.

Přípravné fotbalové utkání: Sparta Praha - Chrudim 5:0 (2:0) Branky: 35. Hložek, 39. Čvančara, 48. Karabec, 65. Pulkrab, 86. Patrák. Sestava Sparty: I. poločas: Heča (30. Nita) - Wiesner, Čelůstka, Pavelka, Polidar - Pešek (30. Minčev), Sáček, Dočkal, Hložek, Ladislav Krejčí I (30. Haraslín) - Čvančara. II. poločas: Nita (60. Holec) - Gabriel, Panák, Vitík, Suchomel - Minčev (60. Patrák), Ladislav Krejčí II, Karabec, Haraslín (60. Ryneš) - Sejk, Pulkrab. Trenér: Vrba. Viktoria Plzeň - 1. FK Příbram 6:0 (1:0) Branky: 73. a 81. Káčer, 13. Chorý, 48. Sýkora, 69. Mosquera, 90. Čermák. Sestava Plzně: I. poločas: Staněk - Koželuh, Kaša, Hejda, Hybš - Bucha, Janošek - Kayamba, Šulc, Potočný - Chorý. II. poločas: Staněk - Řezník, Gabriel, Pernica, Havel - Ndiaye, Káčer - Sýkora, Čermák, Mosquera - Beauguel. Trenér: Bílek. Dynamo České Budějovice - Táborsko 1:0 (1:0) Branka: 28. Mihálik. Sestava Č. Budějovic: I. poločas: Kerl - Čolič, Brabec, Králik, Skovajsa - Hellebrand, Hora - Van Buren, Vais, Penner - Mihálik. II. poločas: Janáček - Sladký, Brabec, Havel, Matvejev - Čavoš, Krch - Tolno, Brandner, Mršič - Hais. Trenér: Horejš.

Zimní fotbalová Tipsport liga:

Skupina A (Xaverov - Horní Počernice):

Dukla Praha - Bohemians Praha 1905 0:1 (0:1)

Branka: 35. Nový.

Sestava Bohemians:

I. poločas: Bačkovský - Hašek, Köstl, Nazarov, Granečný - Fulnek, Nový, Mareček, Novák - Koubek, Keita.

II. poločas: Bačkovský - Vala, Krch, Křapka, Granečný (66. Vondra) - Květ, Jindřišek, Nazarov (66. Chramosta), Kovařík - Ugwu, Beran. Trenér: Klusáček.

Skupina B (Mladá Boleslav):

FK Mladá Boleslav - FK Teplice 4:1 (0:1)

Branky: 67. a 89. Ewerton, 56. Pech, 60. Hlavatý - 25. Trubač.

Sestavy:

M. Boleslav: Šerák - Pech, Smrž, Preisler, Jurásek - Hlavatý (70. Langhamer), Dancák (64. Matějovský) - Ladra (80. Kaulfus), L. Mašek, Mužík (64. Dufek) - Fila (46. Ewerton). Trenér: Jarolím.

Teplice: Mucha - Knapík, Kučera (55. Hasil), Vondrášek - Hyčka, Bulmaga (69. Prošek), Mareček, Jukl, Moulis (69. Fortelný) - Trubač - Žák (69. Ledecký). Trenér: Jarošík.