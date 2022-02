Sparta může v přímém souboji s Plzní oživit naděje na první čtyřku

Praha - Hokejisté Sparty mohou v úterní dohrávce 50. kola extraligy výrazně oživit myšlenky na umístění v první čtyřce, která si zajistí po základní části postup přímo do čtvrtfinále play off. Čeká je domácí duel s Plzní. Právě Indiáni vedoucí kvarteto uzavírají. Dohrávaný souboj 42. kola proti sobě svede hráče Karlových Varů a Českých Budějovic.

Spartu čeká náročný program a od úterka do neděle sehraje čtyři zápasy v šesti dnech. Ve čtvrtek hostí Karlovy Vary, v pátek se vydá do Brna k souboji s Kometou a v neděli přivítá Vítkovice. Pražané jsou v dobré formě a vyhráli pět z posledních šesti zápasů.

"Uzdravila se nám obrana. To, s čím jsme měli celou dobu problémy. Je to na naší hře znát. Atmosféra v týmu je teď mnohem lepší a věřím, že v tom budeme pokračovat, i když nás čeká ohromně náročný program a hrajeme teď jeden zápas za druhým," řekl trenér Sparty Josef Jandač.

Na dobré vlně jsou ale i Indiáni. Vyhráli poslední čtyři duely a bodovali šestkrát v řadě. Během čtyřzápasové vítězné série navíc inkasovali jediný gól. Mladý brankář Dominik Pavlát neinkasoval už 152 minut a sedm sekund.

"Dominik v bráně chytá v úplném klidu a hodně nám pomáhá. Dostal pouhý jeden gól ze čtyř zápasů, což jsem předtím nikdy neviděl nebo jsem toho nebyl součástí. Jsem rád, že se mu takhle daří a snad v té výkonnosti bude pokračovat co nejdéle," prohlásil útočník Michal Bulíř.

Hokejisté Karlových Varů napravili herní i výsledkový propadák v Chomutově s Kladnem (0:5) domácí výhrou 5:1 nad posledním Zlínem. "Jsem rád, že jsme to dokázali zvládnout, že jsme se dokázali dobře prosadit v ofenzivní části, a že jsme byli výrazně obětavější a kompaktnější v defenzivě," prohlásil asistent trenéra Tomáš Mariška. Mimo hru jsou útočníci Flek a Redlich.

Motor bude čekat na zaváhání Plzně. Právě Jihočeši jsou totiž za týmem Škody nejblíže. Z pátého místa ztrácí na Indiány pět bodů a výkony z poslední doby je opravňují pomýšlet ještě na vyšší příčky. Českobudějovičtí vyhráli šestkrát za sebou a zvládají těsné zápasy. Třikrát za tuto dobu vyhráli o gól, třikrát v prodloužení či nájezdech.

"Chceme do té čtyřky, protože k tomu máme blízko. Byla by škoda, abychom to zahodili. Makáme dál. Chybí nějakých deset zápasů, to je 30 bodů. Může se stát ještě cokoliv, vše je otevřené," poznamenal útočník Lukáš Pech.

Statistické údaje před úterními zápasy hokejové extraligy: Dohrávka 42. kola: HC Energie Karlovy Vary (11.) - HC Motor České Budějovice (5.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:5, 5:2. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Mikúš 45 zápasů/37 bodů (9 branek + 28 asistencí) - Lukáš Pech 46/51 (19+32) . Statistiky brankářů: Štěpán Lukeš průměr 2,34 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,38 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto, Vladislav Habal 2,69 a 90,29 - Dominik Hrachovina 2,71, 90,65 a jednou udržel čisté konto, Jan Strmeň 2,05 a 92,47. Zajímavosti: - Karlovy Vary bodovaly v osmi z posledních devíti zápasů a z toho pětkrát vyhrály. - Energie doma bodovala šestkrát za sebou a pětkrát z toho zvítězila. - České Budějovice šestkrát za sebou vyhrály a ztratily jen tři body. - Motor venku zvítězil třikrát za sebou a ztratil jediný bod. - Karlovy Vary vyhrály čtyři z posledních šesti vzájemných zápasů. - Kapitánovi Energie Tomáši Vondráčkovi bude ve středu 31 let. Dohrávka 50. kola: HC Sparta Praha (7.) - HC Škoda Plzeň (4.). Začátek zápasu: 18:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3 v prodl., 4:5, 3:6. Nejproduktivnější hráči: Filip Chlapík 43/55 (26+29) - Michal Bulíř 47/52 (26+26). Statistiky brankářů: Július Hudáček 0,75, 96,55 a jednou udržel čisté konto, Matěj Machovský 2,62, 90,88 a jednou udržel čisté konto, Oldřich Cichoň 3,05 a 88,89 - Miroslav Svoboda 2,49 a 91,94, Dominik Pavlát 2,13, 91,83 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Sparta vyhrála pět z posledních šesti zápasů. - Pražané doma vyhráli dvakrát za sebou a neztratili ani bod. - Plzeň čtyřikrát za sebou vyhrála a neztratila ani bod. - Škoda vyhrála venku tři z posledních čtyř zápasů. - Plzeň zvítězila v pěti z posledních osmi vzájemných zápasů. - Útočníkovi Sparty Miroslavu Formanovi chybí jeden gól k hranici 100 tref v extralize. - Forvard Sebastián Malát z Plzně dnes slaví 20. narozeniny.