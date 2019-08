Sparta může při losu EL dostat AEK Atény, Plzeň Spartak Moskva

Nyon (Švýcarsko) - Fotbalisté pražské Sparty mohou při pondělním losu závěrečného 4. předkola Evropské ligy ve švýcarském Nyonu dostat AEK Atény, Plzni hrozí Spartak Moskva a Mladé Boleslavi FC Turín. Rozhodlo o tom zúžení týmů do skupin, které zveřejnila UEFA.

Sparta, Plzeň i Mladá Boleslav se dozví jen dvojici, z níž vzejde případný soupeř v rozhodujícím dvojutkání o postup do základní skupiny. Všechny tři české celky v kvalifikaci Evropské ligy ještě čeká stejně jako jejich potenciální protivníky 3. předkolo. Sparta narazí na turecký Trabzonpor, Plzeň na belgické Antverpy a Boleslav pak na FCSB, bývalou Steauu Bukurešť.

UEFA rozdělila 26 dvojic pro 4. předkolo hlavní nemistrovské části Evropské ligy tří skupin. Všechny tři české týmy budou nasazené - Sparta a Plzeň coby druhý a třetí tým s nejvyšším koeficientem, Mladá Boleslav pak převezme pozici svého soupeře ve 3. předkole.

Sparta byla před pondělním losem zařazená do druhé skupiny a dostane tak jednu ze čtyř dvojic. Papírově nejsilnějším týmem by zřejmě bylo AEK Atény, které se utká s rumunskou Craiovou. Letenští by si rovněž mohli zopakovat souboj s izraelskou Beer Ševou, kterou před třemi lety porazili v základní skupině 1:0 venku a 2:0 doma. Zbylými dvěma dvojicemi jsou Rijeka/Aberdeen a CSKA Sofia/Luhansk.

Mladá Boleslav byla zařazená do první skupiny a nejtěžším soupeřem by pro ni v případě postupu přes FCSB byl zřejmě FC Turín, který čeká souboj s běloruským Soligorskem. Silná je také dvojice Midtjylland/Glasgow Rangers, další variantami jsou Ventspils/Guimaraes a Austria Vídeň/Apollon Limassol.

Plzeň figuruje v poslední třetí skupině, do které UEFA jako do jediné umístila deset dvojic. Viktorii by v případě postupu přes Antverpy hrozilo hned několik těžkých soupeřů - Spartak Moskva, Štrasburk či Alkmaar. Naopak hratelnější by byla dvojice Neftči Baku/Jehuda Tel Aviv.

V pondělí se ve švýcarském Nyonu bude losovat také závěrečné 4. předkolo Ligy mistrů a v osudí bude český šampion Slavia Praha. Červenobílí dostanou jednu ze čtyř nasazených dvojic, které ještě čeká 3. předkolo.

Papírově nejtěžší je duo PAOK Soluň s bývalým slávistou Miroslavem Stochem a Ajax Amsterodam, který v minulé sezoně došel až do semifinále Ligy mistrů. Složitý úkol by Pražany čekal i proti Celticu Glasgow. Na úkor Kodaně, kterou čeká Crvena zvezda Bělehrad, vloni červenobílí po výhře 1:0 venku a remíze 0:0 doma postoupili ze skupiny Evropské ligy. Čtvrtou možností je dvojice Dinamo Záhřeb a Ferencváros Budapešť.

Možní soupeři M. Boleslavi: FC Turín/Soligorsk (Běl.), Ventspils (Lot.)/Guimaraes (Portug.), Austria Vídeň/Apollon Limassol, Midtjylland (Dán.)/Glasgow Rangers.

Možní soupeři Sparty: Craiova (Rum.)/AEK Atény, Rijeka/Aberdeen, CSKA Sofia/Luhansk (Ukr.), Norrköping/Hapoel Beer Ševa.

Možní soupeři Plzně: Thun (Švýc.)/Spartak Moskva, Molde (Nor.)/Aris Soluň, Lokomotiv Plovdiv (Bulh.)/Štrasburk, Mariupol (Ukr.)/Alkmaar (Niz.), Neftči Baku/Jehuda Tel Aviv.