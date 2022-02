Sparta musí k postupu v EKL na hřišti Partizanu otočit nepříznivý vývoj

Bělehrad - Nelehký úkol čeká v Bělehradě na fotbalisty Sparty ve čtvrteční odvetě 2. kola Evropské konferenční ligy. K postupu do osmifinále soutěže musí na hřišti lídra srbské ligy Partizanu odčinit domácí prohru 0:1 z minulého týdne. Zápas má výkop v 18:45.

Pražané při premiéře v EKL podlehli na Letné "Černobílým" po gólu Queensyho Meniga z 78. minuty. "Podle mě šance určitě žije, cítím, že soupeř se dá přehrát. Kdybychom tam hráli jako tady v úvodu zápasu, tak to můžeme zvládnout. Samozřejmě tam budou mít podporu domácího publika, ale zvládnout se to dá. Takže určitě hlavy nahoru," řekl záložník Adam Karabec v rozhovoru pro klubový web. Kvůli pandemii koronaviru může Partizan naplnit stadion z poloviny.

Sparta neskórovala v evropských pohárech ve třech z posledních čtyř duelů. "V podzimní části jsme byli, co se týče ofenzivy, výrazně lepší a měli více pokusů. Teď se do šancí nedostáváme a nevím, proč to tak je. Nedaří se nám ani prosazovat individuálně. Jsem z toho nešťastný a zklamaný," prohlásil na tiskové konferenci sparťanský trenér Pavel Vrba, který s Plzní v únoru 2018 vyřadil Partizan ve 2. kole Evropské ligy.

Zatímco Pražané nedělní ligový duel v Jablonci kvůli nezpůsobilému terénu nehráli, Partizan se na vzájemný souboj naladil vítězstvím 2:0 nad Radnički 1923. V této sezoně srbské ligy ve 23 utkáních neprohrál a 21 z nich vyhrál, tabulku vede o pět bodů před městským rivalem Crvenou zvezdou, na jejímž hřišti se představí v neděli.

"Moc dobře víme, že doma nás čeká velmi těžká odveta," prohlásil trenér Partizanu Aleksandar Stanojevič. "Souhlasím, že v Bělehradě bude zápas ještě těžší a složitější než v Praze," uvedl záložník Saša Zdjelar.

Bělehradský celek vyřadil v dvojzápasech evropských pohárů z českých týmů pouze Spartu v březnu 1966 ve čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí (dnešní Liga mistrů). V ročníku 2002/03 v Poháru UEFA (dnes Evropská liga) neuspěl se Slavií a před čtyřmi lety s Plzní. "Černobílí" neprohráli ani jedno ze tří domácích utkání s českými celky.

Naopak Letenští v evropských dvojutkáních přes srbského soupeře dosud nepřešli. Kromě souboje s Partizanem před 56 lety nezvládli ani předkola Evropské ligy v letech 2017 a 2018 proti CZ Bělehrad a Spartaku Subotica. V Srbsku prohráli všechny tři pohárové duely s celkovým skóre 0:9.

Sparťanům se navíc na hřištích soupeřů v evropských pohárech dlouhodobě nedaří. Nevyhráli tam šestkrát po sobě a ve 12 z posledních 13 duelů, poslední tři utkání tam navíc neskórovali.

Statistické údaje před utkáním Výkop: čtvrtek 24. února, 18:45 (Sport 2). První zápas: 1:0. Rozhodčí: Kabakov - Margaritov, Valkov (všichni Bulh.). Bilance (klubová): Srbsko - ČR (Československo) 27 10-4-13 39:42. 1965/66 PMEZ: Sparta Praha - Partizan Bělehrad 4:1, 0:5, 1972/73 UEFA: Dukla Praha - OFK Bělehrad 2:2, 1:3, 1981/82 PMEZ: Ostrava - CZ Bělehrad 3:1, 0:3, 1999/00 UEFA: Novi Sad - Slavia Praha 0:0, 2:3, 2002/03 UEFA: Partizan Bělehrad - Slavia Praha 3:1, 1:5, 2003/04 UEFA: Smederevo - Slavia Praha 1:2, 1:2, 2006/07 UEFA: Liberec - CZ Bělehrad 2:0, 2:1, 2009/10 EL: Slavia Praha - CZ Bělehrad 3:0, 1:2. 2015/16 EL: Plzeň - Novi Sad 3:0, 2:0, 2017/18 EL: CZ Bělehrad - Sparta Praha 2:0, 1:0, 2017/18 EL: Partizan Bělehrad - Plzeň 1:1, 0:2, 2018/19 EL: Subotica - Sparta Praha 2:0, 1:2, 2020/21 EL: CZ Bělehrad - Liberec 5:1, 0:0, 2021/22 EKL: Sparta Praha - Partizan Bělehrad 0:1. Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Partizan v Evropě: LM/PMEZ 105 41-24-40 161:133 EL/UEFA 149 60-32-57 214:204 EKL 13 7-3-3 17:9 PVP 12 4-1-7 19:21 Celkem: 279 112-60-107 411:367 Sparta v Evropě: LM/PMEZ 146 54-30-62 190:203 EL/UEFA 124 50-34-40 175:153 EKL 1 0-0-1 0:1 PVP 30 15-5-10 68:32 Celkem 301 119-69-113 433:389 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Partizan: Popovič - Živkovič, Vujačič, Saničanin, Uroševič - Zdjelar, Jojič - Terzič, Natcho, Menig - Gomes. Sparta: Holec - Wiesner, Vitík, Panák, Hancko - Pešek, Pavelka, Dočkal, Hložek, Haraslín - Čvančara. Absence: Zdjelar (nejistý start) - Čelůstka, Juliš, Pulkrab (všichni zranění), Höjer, Ladislav Krejčí II, Nita (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Markovič, Vujačič - Čvančara, Haraslín, Ladislav Krejčí II, Souček (všichni 2 ŽK). Zajímavosti: - týmy se před letošní vzájemnou konfrontací utkaly pouze v březnu 1966 ve čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí (dnešní Liga mistrů); Sparta doma zvítězila 4:1, po debaklu ve venkovní odvetě 0:5 ale nepostoupila; Partizan došel až do finále, v němž podlehl Realu Madrid - Sparta neuspěla v pohárových dvojzápasech se srbskými soupeři ani v letech 2017 a 2018; nejprve ve 3. předkole Evropské ligy vypadla s Crvenou zvezdou Bělehrad a o rok později a o kolo dříve ve stejné soutěži se Spartakem Subotica - Partizan po souboji se Spartou v roce 1966 v dalších 2 dvojzápasech přes české týmy neprošel; v sezoně 2002/03 vypadl v Poháru UEFA (dnešní EL) se Slavií a v ročníku 2017/18 v EL s Plzní, kterou tehdy vedl současný trenér Sparty Vrba - Partizan doma v evropských pohárech ve 3 zápasech s českými mužstvy neprohrál a dal při tom 9 branek - Sparta na hřišti srbských soupeřů v evropských pohárech prohrála všechna 3 utkání s celkovým skóre 0:9 - Partizan poslední 2 domácí zápasy v evropských pohárech nevyhrál, prohrál ale jediný z posledních 7 - Sparta venku v evropských pohárech nevyhrála 6x po sobě (z toho 5 proher) a ve 12 z posledních 13 duelů, poslední 3 zápasy tam neskórovala - Sparta nevstřelila gól v evropských pohárech ve 3 z posledních 4 utkání - Sparta hraje jarní část evropských pohárů po 5 letech, Partizan po 4 letech od dvojzápasu s Plzní - Sparta se v této sezoně představila ve všech 3 pohárových soutěžích a v EKL si odbyla premiéru; po vyřazení v kvalifikaci LM přešla do skupiny EL, kde obsadila 3. místo za Lyonem a Glasgow Rangers a před Bröndby Kodaň - Partizan prošel do hlavní fáze EKL přes 3 předkola, ve skupině obsadil 2. místo za Gentem a před Anorthosisem Famagusta a tallinskou Florou - Partizan zvítězil v jarní části ve všech 3 soutěžních utkáních a navíc bez inkasované branky - Sparta vyhrála v jarní části jediný ze 4 soutěžních zápasů - Partizan je s 27 tituly po CZ Bělehrad historicky druhým nejúspěšnějším týmem Srbska, naposledy ligu vyhrál v sezoně 2016/17 - Partizan v ligové generálce zdolal doma Radnički 1923 2:0, Sparta v Jablonci kvůli nezpůsobilému terénu nehrála - Partizan v tomto ročníku srbské ligy ve 23 kolech neprohrál (z toho 21 výher) a tabulku vede o 5 bodů před CZ Bělehrad, s nímž se utká v neděli - kvůli opatřením proti koronaviru smí Partizan zaplnit stadion z poloviny