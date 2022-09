Sparta má první body, díky povedenému závěru porazila Litvínov

Praha - Hokejisté Sparty porazili v utkání 2. kola extraligy Litvínov 3:0. Vítězný gól Pražanů při domácí premiéře v nové sezoně dal v polovině třetí třetiny během přesilové hry obránce Adam Polášek. Útočník Daniel Přibyl si připsal tři body za branku a dvě asistence. Své první čisté konto vychytal při druhém startu po návratu do nejvyšší domácí soutěže brankář Jakub Kovář.

Již po 86 sekundách se proti pravidlům provinil Stránský a sparťané hráli přesilovku, která se jim však nepovedla. Severočeši působili v úvodním dějství živějším dojmem, Pražany přestříleli a byli výrazně nebezpečnější. V osmé minutě si i oni zkusili hru v početní výhodě, domácího gólmana Kováře zahřáli několika pokusy a nechybělo mnoho, aby šli do vedení. Hlava však v obrovské šanci před odkrytou brankou zamířil pouze do boční sítě.

V 10. minutě Graňák zahákoval unikajícího Kudrnu a sudí nařídili trestné střílení. Stránský však při něm s kličkou do bekhendu na Kováře nevyzrál. Druhá přesilovka Sparty vypadala už lépe, jenže ani Zajíček se nenechal zahanbit. Nepropálil ho ani Erik Thorell, který zakončoval z křídla, gólman Vervy vytěsnil kotouč betonem.

Podobný obraz hry nabídla i druhá třetina. Zdráhal a Zygmunt ztroskotali na Kovářovi. Před polovinou zápasu dostal v přesilovce nabito na kruh Estephan, pozorný Kovář však dál držel bezgólový stav. Právě Estephan prohrál se strážcem sparťanské branky i další minisouboj ve 33. minutě, kdy Kovář zasáhl s dávkou štěstí ramenem.

Ve třetí části už začala ukazovat svou sílu v ofenzívě také Sparta. Ve 45. minutě však Tomášek stavem ještě nepohnul. Jen o chvilku později hrál Litvínov 54 sekund čtyři na tři, šanci ale nevyužil. Naopak Jandus hned poté, co naskočil jako první z tria potrestaných hráčů na led, uháněl sám na Zajíčka, ale nedal.

V 51. minutě už se domácí dočkali, když od modré čáry napřáhl Polášek a poslal Spartu do vedení. Jen o chvilku později zvýšil po chybě Severočechů s velkým štěstím Přibyl, když Zajíčkovi proplul kotouč u tyčky za brankovou čáru. Sám úspěšný střelec pak ještě připravil gól pro Vitoucha, jenž uzavřel skóre a oslavil tak dnešní 21. narozeniny.

Hlasy trenérů:

Pavel Patera (Sparta): "První třetina byla vyrovnaná a každý tým se bál udělat chybu. Ve druhé jsme tahali za kratší konec. Brankář a speciální formace na oslabení nás drželi ve hře. Ve třetí třetině to pak bylo o jednom gólu s tím, že kdo ho dá, bude hodně nahoře. Naštěstí jsme ho dali my a konečně jsme taky začali střílet. Ve druhé třetině jsme vjeli do útočného pásma, nestříleli a furt něco vymýšleli. Ve třetí části už tam bylo více střelby, pak máte samozřejmě i větší šanci na gól."

Vladimír Růžička (Litvínov): "Přijeli jsme sem s jasnou taktikou dobře bránit a hrát na rychlé protiútoky. Myslím, že se nám to docela dařilo. V první třetině tam toho Sparta možná měla trochu víc, ale druhá byla jednoznačně v naší režii a měli jsme i poměrně hodně šancí Nedali jsme však ani jediný gól. Ve třetí třetině pak bylo jasné, že kdo dá gól, hodně se přiblíží k vítězství. My jsme drželi padesát minut, pak jsme bohužel začali nepochopitelně chybovat. Byly tam hrozné chyby v obranném pásmu, soupeř to potrestal a proto jsme prohráli."

HC Sparta Praha - HC Verva Litvínov 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 51. Polášek (Přibyl), 53. Přibyl (Dvořáček), 56. M. Vitouch (Přibyl). Rozhodčí: Veselý, Šindel - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:0. Diváci: 8214.

Sparta: Jakub Kovář - Krejčík, Graňák, Jurčina, Polášek, M. Jandus, Němeček, Mikliš - Řepík, R. Horák, D. Simon - Tomášek, G. Thorell, E. Thorell - D. Kaše, Konečný, Forman - Přibyl, M. Vitouch, Dvořáček. Trenér: Patera.

Litvínov: Zajíček - Jaks, Zile, Freibergs, Šalda, Strejček, Demel, D. Zeman - P. Zdráhal, Estephan, Kudrna - Abdul, Š. Stránský, P. Straka - Hlava, M. Sukeľ, Chalupa - Helt, Gut, Zygmunt. Trenér: V. Růžička.