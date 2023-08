Sparta má několik dobrých individualit, ale také chyby, řekl nový trenér Záhřebu

Záhřeb - Trenér Sergej Jakirovič přiznal, že jeho příchod k fotbalistům Dinama Záhřeb proběhl nečekaně rychle. Soutěžní premiéru na lavičce úřadujícího chorvatského mistra prožije ve čtvrtek v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Evropské ligy proti Spartě. Pražané podle něj mají několik dobrých individualit, ale také slabiny. Na tiskové konferenci řekl, že s hráči pracoval zejména po psychické stránce.

Jakirovič se Dinama ujal teprve v pondělí, kdy vedení klubu po neúspěšném 3. předkole Ligy mistrů s AEK Atény odvolalo Igora Biščana. "Všechno se seběhlo nečekaně rychle. Cítil jsem, že bych měl přijmout tuhle výzvu v Dinamu. Jsem na ni připravený," prohlásil šestačtyřicetiletý Bosňan, který kvůli novému angažmá opustil Rijeku.

"Děkuju vedení Dinama za projevenou důvěru. S kolegy jsme odvedli vysoce kvalitní práci a dosáhli jsme skvělých výsledků, proto jsme dostali tuhle příležitost. Myslím si, že jsme si ji zasloužili. Doufám, že co nejdříve začneme vyhrávat, protože vítězství zoufale potřebujeme," uvedl Jakirovič, který v sezoně 2021/22 dovedl k triumfu v bosenské lize Zrinjski Mostar.

Má představu o tom, jak by jeho tým měl proti Spartě hrát. "Musíme mít i plán B v případě, že nám začnou docházet síly. Sparta hraje v rozestavení 3-4-3 nebo 5-4-1, umí se vymanit z bloku a zahrozit. Ještě si Spartu rozebereme, budu se snažit hráčům ukázat, co bychom měli dělat, abychom Spartu co nejvíc ohrozili," podotkl Jakirovič.

"Mají několik dobrých individualit. Kapitán Ladislav Krejčí je celkem silný na míči, dokáže působit problémy, dobrá jsou i jejich křídla Lukáš Haraslín a Veljko Birmančevič. Haraslín je výborný v situacích jeden na jednoho. Mají ale i slabiny a věřím, že je porazíme," mínil někdejší hráč Trnavy, NK Záhřeb nebo CSKA Sofia.

S hráči Dinama pracoval zejména na psychice. "Měli jsme kvalitní mítink, mluvil jsem se staršími hráči, říkám jim 'senátoři', ale také s mladšími hráči. Hlavní roli bude hrát energie. Ze čtvrtka musíme vytěžit maximum. Veškerá pozornost se upíná na utkání se Spartou. Neměl jsem moc času, ale snažil jsem se najít všechny možné informace o Spartě. Věřím, že dosáhneme na co nejlepší výsledek," prohlásil někdejší bosenský reprezentant.

Dinamo v neděli prodalo do Ajaxu Amsterodam stopera Josipa Šutala. Na odchodu do Fenerbahce Istanbul je podle médií i kapitán a brankář Dominik Livakovič, který na podzimním mistrovství světa v Kataru pomohl Chorvatům k bronzu. Podle Jakiroviče ale proti Spartě nastoupí.