Sparta má další pokus na vyřazení Č. Budějovic a postup do finále

Praha - Hokejisté Sparty budou mít v pondělí v semifinálové sérii play off proti Českým Budějovicím druhý pokus na dosažení rozhodující výhry a postupu do boje o extraligový titul. Tentokrát ale na rozdíl od prvního promarněného mečbolu nastoupí za stavu 3:1 na zápasy doma. Jihočeši však dali jasně najevo, že se myšlenek na boj o zlato nevzdali. K tomu, aby se stali finálovými soupeři Třince, však potřebují přepsat historii. Ze stavu 0:3 ještě nikdo v extraligovém play off sérii neotočil.

Pražanům se nepodařilo sérii uzavřít i proto, že v pátečním utkání číslo 4 pouze jedinkrát skórovali. "Ztratili jsme jedno utkání a neděláme z toho žádnou tragédii," prohlásil kouč Josef Jandač. Zároveň však od svých svěřenců očekává přesvědčivější výkon. "Musíme se kompletně zlepšit, ve čtvrtém utkání byly Budějovice důraznější v soubojích, hladovější. Pokud odehrajeme náš nejlepší hokej, věřím, že čtvrtý bod uděláme," dodal Jandač.

Vývoj série je zatím totožný, jaký prožili sparťané ve čtvrtfinále s Libercem. S Bílými Tygry udělali tečku právě před svými diváky. Doma vyhráli všech pět zápasů, k nimž dosud v letošním play off nastoupili. "Máme doma parádní kulisu a fanoušci nás ženou, což je paráda. Já si myslím, že je pro nás hlavně dobré, že jsme na jihu urvali jeden bod, s hlavou vzhůru vedeme 3:1 a věřím, že doma už to urveme a vyhrajeme," řekl útočník David Kaše.

Motor se ani za stavu 0:3 nevzdal, přestože historie není podobnému zázraku příliš nakloněna. Paradoxně byla loni blízko právě Sparta. Semifinálovou sérii proti Liberci vyrovnala z 0:3 na 3:3, poslední krok ale Pražané neudělali. "Hráči znovu ukázali charakter a že máme sílu v kabině. Jsme rádi, že máme šanci jet znovu do Prahy, bojovat a reprezentovat náš klub," prohlásil kouč Jaroslav Modrý.

"Podle mě někdy někdo první bude určitě," uvedl útočník Daniel Voženílek k vyhlídkám na možný obrat. "Teď se to stalo ve Švýcarsku. Je to skvělá výzva. A ještě navíc proti Spartě... Pokusíme se to vrátit k nám, může se stát cokoliv. Pokusíme se o zázrak v podobě obratu. Do Prahy ale jedeme s tím, že nekoukáme moc dopředu. Jdeme vyhrát každé jednotlivé střídání a vrátit sérii před naše skvělé fanoušky," řekl Voženílek.

Českobudějovičtí pátečním úspěchem zároveň prodloužili sezonu zkušenému útočníkovi Milanu Gulašovi, jenž nehrál páteční utkání kvůli disciplinárnímu trestu, ale nyní už může naskočit zpátky do sestavy.

Statistické údaje před pondělním zápasem semifinále play off extraligy HC Sparta Praha (po základní části 3.) - HC Motor České Budějovice (4.). Začátek: 18:30 (ČT sport). Stav série: 3:1. Výsledky zápasů v sérii: 2:1, 5:1, 3:2 v prodl., 1:3. Nejproduktivnější hráči v sérii: Filip Chlapík 4 zápasy/5 bodů (4 branky + 1 asistence) - Lukáš Pech 4/4 (2+2). Nejproduktivnější hráči v play off: David Tomášek 9/12 (5+7) - Lukáš Pech 9/11 (5+6). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Filip Chlapík 53/70 (31+39) - Lukáš Pech 56/57 (22+35). Statistiky brankářů v sérii: Július Hudáček průměr 1,68 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,76 procenta - Dominik Hrachovina 2,53 a 91,80, Jan Strmeň 4,00 a 66,67. Statistiky brankářů v play off: Július Hudáček 1,29 a 93,97, Matěj Machovský 2,23, 92,19 a jednou udržel čisté konto - Dominik Hrachovina 2,25 a 92,37, Jan Strmeň 4,59 a 66,67. Statistiky brankářů v základní části: Matěj Machovský 2,27, 92,00 a dvakrát udržel čisté konto, Július Hudáček 1,84, 91,67 a jednou udržel čisté konto - Dominik Hrachovina 2,69, 90,79 a jednou udržel čisté konto, Jan Strmeň 2,01, 92,69 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Sparta útočí na první finálovou účast od roku 2016. Celkově byla ve finále devětkrát. V letech 1990, 1993, 2000, 2002, 2006 a 2007 v něm uspěla a v letech 1988, 2001 a 2016 se musela spokojit se stříbrem. - České Budějovice hrají v semifinále pošesté a v letech 1995, 1996, 2006, 2007 i 2008 v něm neuspěly. Pokud Motor vypadne, získá bronz. Dosud dosáhl v historii na osm medailí - jedno zlato (1951), tři stříbra (1930, 1935 a 1981) a čtyři bronzy (1937, 1953, 1995 a 2008). - Sparta hrála v play off s Českými Budějovicemi dosud čtyřikrát a pokaždé uspěla . V roce 1996 Pražané vyhráli obě utkání o bronz. V letech 1997, 1999 a 2003 zvítězila Sparta vždy ve čtvrtfinále, postupně to bylo po výsledcích 3:2, 3:0 a 4:0 na zápasy. - Obrat z 0:3 na zápasy se dosud nikomu v play off domácí nejvyšší soutěže nepodařil. Povedlo se to jen v roce 1998 v baráži o extraligu Opavě proti Znojmu. - Sparta prohrála jen dvě z posledních 16 utkání. - Pražané doma vyhráli devětkrát za sebou. - České Budějovice vyhrály jen dva z uplynulých šesti duelů. - Motor venku prohrál třikrát za sebou. - České Budějovice porazily Spartu po sérii čtyř porážek a vyrovnali bilanci v sezoně na čtyři výhry a čtyř prohry. - Útočník David Dvořáček ze Sparty může sehrát 200. zápas v extralize.