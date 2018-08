Praha - Fotbalisté Sparty v 5. ligovém kole pouze remizovali 2:2 s nováčkem z Příbrami a promarnili šanci dostat se po dvou letech na první místo v tabulce. Hosty poslal do vedení Miroslav Slepička, ale ještě v prvním poločase srovnal z penalty Guélor Kanga. Těsně před přestávkou dostal červenou kartu hostující obránce Jaroslav Tregler a po pauze otočil skóre Alexandru Chipciu. Jenže za Příbram v 86. minutě po úniku vyrovnal Emmanuel Antwi a připravil domácím první ztrátu v soutěži.

"Celkově to hodnotím tak, že výsledek je lepší než předvedená hra, se kterou jsem byl spokojený asi deset minut, pak jsem byl naštvanej," uvedl kouč Příbrami Josef Csaplár. "Druhý poločas už byl po vyloučení bojovný výkon a bod to byl šťastný, ale zasloužený," přidal.

Sparta nastoupila ve stejné sestavě, ve které vyhrála tři předchozí soutěžní zápasy, a od začátku měla navrch. Ale do vedení šli hosté. Nejprve ve vápně Příbrami upadl Šural, rozhodčí však penaltu nenařídil a nováčka po rychlém brejku poslal po přihrávce Matouška do vedení exsparťan Slepička. Zákrok na Šurala pak ještě posuzoval videorozhodčí, ale verdikt nezměnil.

Domácí měli i nadále navrch, ale dlouho se do šancí nedostávali. Až ve 36. minutě Plavšič trefil tyč a vzápětí byl ve vápně Fantišem podražen Stanciu. Rozhodčí po konzultaci s videem tentokrát pokutový kop pro Spartu odpískal. K penaltě se postavil Kanga a ranou do horního rohu vyrovnal.

Ve 42. minutě mohla Sparta skóre otočit. Nejprve byl po faulu na unikajícího Tetteha vyloučen příbramský stoper Tregler a z následného přímého kopu kousek za vápnem trefil Stanciu břevno a Radakovič neměl na přesnou dorážku čas. V závěru se ještě po technické střele Plavšiče blýskl skvělým zákrokem Švenger.

Po přestávce jako první zahrozila Sparta a po závaru ve vápně musel dva skvělé zákroky předvést Švenger, který nejprve vyrazil střelu Chipcia a poté na brankové čáře vyrazil míč před dotírajícím Šuralem. Hostující gólman se vyznamenal i v 54. minutě, kdy zlikvidoval sólo Šurala.

Domácí, kteří oslabeného soupeře po přestávce jasně přehrávali, se vedoucí branky dočkali v 69. minutě. Chipciu si narazil se Stanciuem a přesnou střelou k tyči si připsal první gól v české lize. Těsně nad poté mířil technickým pokusem z hranice vápna Kanga a v obrovské šanci hlavičkoval Šural zblízka přímo do Švengera.

Nečekaný trest přišel čtyři minuty před koncem. Střídající Antwi si v souboji poradil s Frýdkem a po sólu překonal sparťanského brankáře Nitu.

"Zahodili jsme řadu šancí, ale víc budu hráčům vyčítat góly, které jsme dostali, protože vedeme 2:1 a nemůžeme dopustit situaci jeden na jednoho. To je neuvěřitelné, co se nám stalo," prohlásil Ščasný.

"Na lavici se mě ptali, proč půl hodiny před koncem dělám poslední střídání a dávám tam Antwiho. Já jim řekl: 'Protože chci vyhrát'. Dneska to vyšlo. Fotbal hrajete do 90 minuty, a dokud dýcháte, tak se perete. S tím se ráno probouzím, s tím žiju a usínám," přidal Csaplár.

Sparta promarnila možnost jít na první místo v tabulce a s 13 body je druhá o dva za obhájcem titulu z Plzně. Naposledy letenský celek vedl ligu po čtvrtém kole v roce 2016. Příbram naopak pokračuje v povedeném návratu do ligy a má na kontě osm bodů.

"Nechtěl bych to nějak přeceňovat, nebo podceňovat," řekl Slepička. "Dneska nejsem s naší hrou moc spokojený, protože si myslím, že kdybychom byli v jedenácti a hráli to, co normálně hrajeme, tak tady vyhrajeme. O tom jsem přesvědčený," dodal.

Hlasy po utkání:

Zdeněk Ščasný (trenér Sparty): "Ztratili jsme dva body a to je mrzutost. Na druhou stranu jsme je možná ztratili i proto, že jsme minule vyhráli vysoko v Teplicích a mysleli jsme si, že to půjde samo. Pokud jsme dobrý tým, tak se musíme zmobilizovat a hrát tak jako před tím. Zahodili jsme řadu šancí, ale víc budu hráčům vyčítat góly, které jsme dostali, protože vedeme 2:1 a nemůžeme dopustit situaci jeden na jednoho. To je neuvěřitelné, co se nám stalo. Nechci říkat, že pro mě tabulka není důležitá, protože pokud máte šanci být po pěti kolech na špici, tak je to dobrý. Ale tohle je ztráta dvou bodů na domácím hřišti proti oslabené Příbrami. Nevyužili jsme to, že jsme mohli mít plný počet bodů."

Josef Csaplár (trenér Příbrami): "Celkově to hodnotím tak, že výsledek je lepší než předvedená hra, se kterou jsem byl spokojený asi deset minut, pak jsem byl naštvanej. Druhý poločas už to byl bojovný výkon a bod to byl šťastný, ale zasloužený. Nezažil jsem žádného velkého trenéra nebo tým, který by neměl štěstí. O tom říkám, že to je ta nejcennější komodita, a když ho máte, tak je to bingo. Dnes to byl takový zápas, ale na druhou stranu musíte jít štěstí naproti. Na lavici se mě ptali, proč půl hodiny před koncem dělám poslední střídání, a já jim řekl: 'Protože chci vyhrát'. Poslal jsem tam Antwiho a dneska to vyšlo. Fotbal hrajete do 90. minuty, a dokud dýcháte, tak se perete. Proto jsem věřil. S tím se ráno probouzím, s tím žiju a usínám."