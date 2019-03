Praha - Hokejisté Sparty zdolali v závěrečném 52. kole extraligy Liberec 5:2 a zajistili si postup do předkola play off. Liberec i přes porážku ovládl základní část a získal Prezidentský pohár. Dvěma góly se na výhře Pražanů podílel dvaačtyřicetiletý Jaroslav Hlinka. Sparta se v předkole utká s Vítkovicemi.

Více než 11.000 diváků v O2 areně se první branky dočkalo v 10. minutě, kdy se v přesilové hře prosadil nejproduktivnější liberecký hráč Kvapil. Severočeši pak dominovali a Sparta se do hry dostávala jen v přesilovkách, i v nich ale jen ztěžka.

Brankář Machovský domácí několikrát podržel a při Hanouskově vyloučení se Spartě podařilo vyrovnat. Liberecká obrana nechala zcela volné Bukartse s Hlinkou a nejzkušenější hráč Sparty si připsal premiérovou trefu od únorového návratu do týmu.

Liberec byl mírně střelecky aktivnější, ale do vedení se dostali domácí. Při Birnerově vyloučení využil Lakatošovu ztrátu puku Hlinka a prostřelil Willa podruhé. Na ledě se následně začalo více jiskřit, velké šance ale chyběly. Jen domácí Klíma trefil tyč.

Na začátku třetí části v rozmezí 65 sekund překonali Willa Kudrna a Blain a zdálo se, že je o postupu Sparty do play off rozhodnuto. Ještě ve 43. minutě ale prostřelil Machovského obránce Derner a Severočeši se opět začali více tlačit do útoku.

Zdramatizovat duel mohli hosté v přesilových hrách pět na tři. Domácí i díky skvělému Machovskému se ale ubránili nejprve 35 sekund ve třech a poté celé dvě minuty. Snížit se Liberci nepovedlo ani při dlouhé power play, sekundu před koncem naopak hosté inkasovali ještě jednou.

HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 19. J. Hlinka (Roberts Bukarts, A. Kudrna), 26. J. Hlinka, 42. A. Kudrna (Pech), 43. Blain (M. Beran), 60. Kevin Klíma - 10. M. Kvapil (Šmíd, Filippi), 43. Derner (Kolmann). Rozhodčí: Hejduk, Pražák - J. Frodl, Komárek. Vyloučení: 8:8, navíc Machovský, Blain, Klimek (všichni Sparta) všichni 10 min. Využití: 2:1. Diváci: 11.202.

Sparta: Machovský - T. Pavelka, Piskáček, Blain, Kalina, Košťálek, Tomáš Dvořák, T. Voráček - Černoch, Sill, Smejkal - A. Kudrna, Pech, Jarůšek - Roberts Bukarts, J. Hlinka, Klimek - Rousek, Kevin Klíma, M. Beran. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.

Liberec: Will - Derner, Kolmann, Hanousek, Šmíd, Ševc, Havlín - Ordoš, L. Hudáček, Birner - Lenc, Filippi, M. Kvapil - Zachar, P. Jelínek, L. Krenželok - Valský, Redenbach, J. Vlach - Lakatoš. Trenéři: Pešán a P. Augusta.