Sparta je pod trenérem Hořavou dál stoprocentní, porazila Hradec Králové 2:1

Praha - Hokejisté Sparty porazili ve 25. kole extraligy Hradec Králové 2:1 a vyhráli tak i páté utkání pod vedením trenéra Miloslava Hořavy. Východočeši si naopak připsali pátou porážku za sebou bez zisku jediného bodu. Utkání rozhodl gól kapitána Michala Řepíka ve 28. minutě.

Domácí se před začátkem zápasu oficiálně rozloučili s obráncem Jurčinou, který se ve 39 letech rozhodl ukončit aktivní kariéru. Slovenský bek odehrál v sezoně za Spartu 12 zápasů, naposledy nastoupil 21. října proti Brnu.

Jeho dnes už bývalí spoluhráči se mohli dostat do vedení ve čtvrté minutě, šanci Buchteleho ale zastavil Kiviaho. Následně si Pražané zahráli čtyřminutovou přesilovou hru, finského gólmana ale nepřekonali.

V závěru první třetiny byl vyloučen Okuliar a Sparta ve 22. minutě početní výhodu využila. Podruhé v sezoně se prosadil Krejčík.

Hradečtí, kteří v předešlých dvou zápasech neskórovali, nebyli v útoku příliš nebezpeční. Ve 24. minutě se jim ale podařilo vyrovnat, když Kováře překonal Okuliar. Mountfield se dočkal gólu po 158 minutách a 30 sekundách hry.

Domácí si ale zásluhou vydařené akce Řepíka vzali vedení zpět. Kapitán Sparty překvapil ve 28. minutě Kiviaha střelou z otočky. Při hře ve čtyřech poté měli Pražané hned několik velkých šancí. Vitouch ale dvakrát netrefil v ideální pozici puk, neuspěl ani Krejčík, jenž se po své druhé šanci v rychlém sledu jen chytal za hlavu.

Východočeši poté nedokázali využít čtyřminutový trest Dvořáčka, na začátku třetí třetiny byl blízko vyrovnání Lev, Kovář ale jeho příležitost zlikvidoval. Při Tomáškově vyloučení se do brejku dostal Forman, Kiviaho jej ale vychytal a následně si poradil i s šancí Gustafa Thorella.

Spartu to ale mrzet nemuselo, těsný náskok udržela až do konce a před sérií pěti zápasů na kluzištích soupeřů vyhrála počtvrté za sebou doma.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloslav Hořava (Sparta): "Byl to hrozně těžký zápas, Hradec má výborné, bruslivé mužstvo. Klíčem k vítězství bylo, že jsme dnes ubránili přesilovky. Kdyby se nám to nepovedlo, jen velice těžko bychom nějaké body získali. Jsme rádi, že jsme opět vyhráli a dostali jen jeden gól. Máme výborné brankáře a štěstí se prostě přiklání k nám. Přijde doba, kdy štěstí pomine, a uvidíme, jestli (naše obrana) funguje, nebo ne."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Pokud je Sparta kompletní, tak má hodně silný tým a v zápase to bylo vidět. Věřili si, bylo vidět, že jsou na vítězné vlně a že hrají v pohodě. My jsme naopak v určité křeči, nedaří se nám, jak bychom si představovali. Přestože jsme bojovali, snažili se uhrát co nejlepší výsledek, tak klíč byl dnes v přesilovkách. My jsme v nich nebyli schopní dát gól, Sparta jeden dala."

HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 22. Krejčík (Horák), 28. Řepík (Sobotka) - 24. Okuliar. Rozhodčí: Kika, Pilný - Hynek, J. Svoboda. Vyloučení: 7:6. Využití: 1:0. Diváci: 10.129.

Sestavy:

Sparta: Jakub Kovář - Polášek, Kempný, Moravčík, Krejčík, M. Jandus, Němeček, Mikliš - Řepík, Sobotka, M. Forman - Tomášek, Horák, E. Thorell - Dvořáček, D. Vitouch, Buchtele - Safin, G. Thorell, Konečný. Trenéři: Hořava a Wallson.

Hradec Králové: Kiviaho - McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič - Lev, Lalancette, Cingeľ - Okuliar, Zachar, R. Pavlík - Jergl, Kevin Klíma, Pajer - Doležal, Štohanzl, Pilař. Trenér: T. Martinec.