Sparta hostí Liberec a může jít do čela extraligy

Praha - Souboj Sparty s Libercem bude hlavním magnetem mezi šesti úterními zápasy 15. kola hokejové extraligy. Pokud Pražané prodlouží vítěznou sérii na deset utkání a povede se jim to navíc v základní hrací době, vystřídají Brno v čele tabulky. Bílí Tygři potřebují naopak zažehnat prohlubující se krizi. Už pětkrát po sobě nebodovali. Co napravovat má po čtyřech prohrách v řadě i Kladno, jež se představí v Hradci Králové.

Úspěšná šňůra Sparty odolala i těžkému testu v Plzni, kde se hosté radovali až po nájezdech. Po obhájci bronzu je nyní na řadě poražený finalista minulé sezony. "Dva body z Plzně jsou cenné, ale s předvedenou hrou už jsem tolik spokojený nebyl. Užíváme si hezkou část v roce, kdy se nám daří. Poslední zápas nám ale ukázal, že se musíme i přes vítěznou sérii stále zlepšovat," zdůraznil trenér Uwe Krupp.

Liberec tápe. Za poslední tři extraligové zápasy dal jen čtyři góly. Ve druhém kole přitom Severočeši porazili Spartu 8:7 v prodloužení. "Bude to hodně těžké utkání. Nejsme v úplně jednoduché situaci, trápíme se a těch proher už je moc. Naopak Sparta je momentálně rozjetá, daří se jí. Rozhodně tam ale nejedeme se sklopenými hlavami a předem poraženi. Musíme ještě více makat a zkusit zápas ubojovat. Snad se k nám přikloní i trochu více štěstí než v posledních zápasech," řekl brankář Marek Schwarz.

Hradec Králové se proti Kladnu představí poprvé doma od chvíle, kdy se k realizačnímu týmu připojil kouč Vladimír Růžička. "Je dobře, že se teď hraje třikrát týdně. Kladno bude každopádně těžký soupeř. Hrají fyzický hokej, dohrávají a hodně bruslí. V úterý potřebujeme potvrdit doma nedělní výhru a nabrat další tři body," řekl obránce Petr Zámorský.

Kladno ze série tří domácích duelů vytěžilo jediný bod a prohrálo čtyřikrát za sebou. "Už jsme měli takto těžký začátek, kdy jsme bodovali prvně až ve čtvrtém zápase a získali jsme jeden bod. Pak jsme dělali body, teď je zase neděláme. Samozřejmě se musíme snažit co nejrychleji tu sérii ukončit," řekl trenér Rytířů David Čermák.

Vítkovice se musejí obejít bez zraněného obránce Černého, v neděli chyběl v sestavě kvůli nemoci kapitán Výtisk. "Pokračujeme v těžkém programu, je to třetí zápas v pěti dnech, hrajeme opět doma. Soupeř je nepříjemný, my bychom ale rádi navázali na víkend a získali body," řekl kouč Jakub Petr.

Zlín se představí v televizním zápase se Vítkovicích. Pod trenérem Robertem Svobodou zatím dvakrát vyhrál, ale v neděli podlehl doma rozjetým Karlovým Varům. V tabulce jsou sice Berani poslední, ale jejich forma roste. "Tým nevypadl z role ani pod tlakem soupeře, toho si cením a rádi bychom na to navázali v Ostravě," řekl Svoboda.

Litvínov o víkendu vyhrál v prodloužení v Kladně a prohrál na nájezdy v Brně. "Hodně jsme se nacestovali, ale je lepší hrát v tempu než to mít rozkouskované. Plzeň dává hodně branek, musíme dobře bránit. Pak věřím, že to zvládneme," prohlásil útočník Lukáš Válek. "Cítíme z hráčů nesmírnou chuť bodovat, od toho se chceme odrazit. Plzeň hraje moderní rychlý hokej, ale to dnes hrají skoro všechny týmy extraligy. My se musíme soustředit na sebe," dodal asistent trenéra Radim Skuhrovec.

Indiány čeká v úterý třetí zápas ve čtyřech dnech. "Soupeř určitě vzhledem k postavení v tabulce bude hrát urputný hokej. Důležité bude dát první gól. Musíme do toho jít s pokorou, třetinu po třetině. Určitě to bude bojovný zápas," předpověděl útočník Roman Vlach.

Čtvrté Karlovy Vary budou chtít potvrdit dobrou pohodu s Pardubicemi. Západočeši vyhráli šest z posledních sedmi utkání. "Pardubice v posledních zápasech uhrávaly dobré výsledky, zvedají se. Čekáme hrozně těžký zápas. Musíme pokračovat v tom, co teď hrajeme - trpělivé hře a hlavně v pracovitosti," nabádal útočník Tomáš Rachůnek.

Pardubičtí sice poslední tři zápasy prohráli a mají z nich jen bod, herně ale vypadají mnohem lépe než v úvodu sezony. "Musíme se prosazovat v situacích, kdy mají padat góly, o nichž to v hokeji je. Musíme ty šance využívat. Brankář nám chytá, obrana se stabilizovala, ale góly nedáváme. Až dáme dva tři góly, budeme sbírat body, takhle je to samozřejmě těžší," konstatoval trenér Radek Bělohlav.

Mladá Boleslav půjde do utkání s Olomoucí povzbuzená nedělním obratem v Pardubicích. "Těšíme se domů před naše diváky. S Olomoucí je to vždycky bitva. Musíme hrát naplno, abychom uspěli," zdůraznil obránce Jiří Kurka.

Hanáci ztratili nedělní duel s Vítkovicemi a prohráli 3:4 v prodloužení, přestože vedli 2:0. "Musíme se podívat na tu třetí třetinu, kdy jsme úplně přestali hrát," poznamenal útočník Marek Hecl.

Statistické údaje před úterním 15. kolem Tipsport extraligy: BK Mladá Boleslav (5.) - HC Olomouc (10.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:1 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Pavol Skalický 14 zápasů/13 bodů (7 branek + 6 asistencí) - Zbyněk Irgl 14/8 (6+2). Statistiky brankářů: Gašper Krošelj průměr 2,46 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 92,10 procenta, Jan Růžička 1,35 a 95,73, Radek Haas 4,00 a 90,24 - Jan Lukáš 2,59 a 91,50, Branislav Konrád 2,83 a 90,75. Zajímavosti: - Mladá Boleslav doma bodovala ve všech sedmi zápasech v této sezoně a z toho šestkrát vyhrála. - Olomouc prohrála sedm z minulých osmi duelů a získala v nich jen pět bodů. - Hanáci venku bodovali ve čtyřech ze šesti utkání v tomto ročníku a z toho třikrát vyhráli. - Olomouc ve vzájemných zápasech osmkrát za sebou bodovala a z toho šestkrát vyhrála. - V Mladé Boleslavi slavili Hanáci výhru třikrát za sebou a Bruslařský klub doma Olomouc porazil naposledy 21. listopadu 2017 (4:3 v prodloužení). - Olomoucký útočník Josef Podlaha dnes slaví 20. narozeniny, Petru Kolouchovi bude ve středu 28 let. HC Vítkovice Ridera (8.) - PSG Berani Zlín (14.). Začátek zápasu: 17:30 (ČT Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 3:2. Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 11/14 (5+9) - Antonín Honejsek 14/10 (4+6). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda 2,68, 92,60 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 3,47 a 88,07 - Marek Čiliak 3,28, 89,47 a jednou udržel čisté konto, Libor Kašík 2,68 a 88,70, Daniel Huf 3,43 a 89,58. Zajímavosti: - Ostravané po sérii čtyř zápasů bez bodu vyhráli tři z posledních čtyř duelů. Ale naplno bodovali z uplynulých osmi utkání jen jednou. - Zlín po dvou výhrách poprvé pod staronovým trenérem Robertem Svobodou neuspěl v neděli doma s Karlovými Vary a prohrál 1:4. Pro Berany to byla čtvrtá porážka z posledních šesti duelů. - Zlín venku vyhrál dva z uplynulých tří zápasů. Nejdříve zvítězil na ledě Komety Brno 7:0, potom podlehl v Litvínově 1:5 a nakonec vyhrál v Hradci Králové 6:5. - Vítkovice doma porazily Zlín třikrát za sebou. HC Verva Litvínov (11.) - HC Škoda Plzeň (7.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 0:2. Nejproduktivnější hráči: Jakub Petružálek 12/9 (4+5) - Milan Gulaš 13/29 (16+13). Statistiky brankářů: David Honzík 2,57 a 90,34, Jaroslav Janus 3,32 a 90,30 - Dominik Frodl 2,79, 89,47 a třikrát udržel čisté konto, Kristián Kolář 0 a 100. Zajímavosti: - Litvínov prohrál čtyři z posledních pěti zápasů a získal v nich jen čtyři body. - Plzeň prohrála ve třech z posledních pěti utkání a venku nebodovala dvakrát za sebou. - Škoda vyhrála šest z minulých sedmi vzájemných zápasů. - Plzeňský obránce Lukáš Kaňák může sehrát 100. zápas v extralize, útočník Tomáš Mertl by mohl nastoupit k 600. duelu v domácí nejvyšší soutěži. HC Energie Karlovy Vary (4.) - HC Dynamo Pardubice (12.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 5:2. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Rachůnek 15/19 (8+11) - Radoslav Tybor 13/9 (6+3). Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,36 a 92,93, Jan Bednář 3,43, 90,34 a jednou udržel čisté konto - Ondřej Kacetl 2,59 a 91,52, Jakub Štěpánek 3,21 a 85,15. Zajímavosti: - Energie vyhrála šest z posledních sedmi zápasů a získala v nich celkem 17 bodů. - Karlovy Vary se vracejí na vlastní led po sérii tří zápasů venku a v KV Areně vyhrály třikrát za sebou. - Dynamo prohrálo třikrát za sebou a získalo při této sérii jediný bod. - Pardubice si venku připsaly pět porážek za sebou a vyhrály mimo svůj led jen jeden ze sedmi duelů v této sezoně. - Karlovy Vary vyhrály sedm z osmi vzájemných zápasů v nejvyšší soutěži. - Pardubický obránce Jan Kolář může sehrát 300. zápas v extralize. Mountfield Hradec Králové (6.) - Rytíři Kladno (13.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 5:2. Nejproduktivnější hráči: Radek Smoleňák 15/13 (7+6) - Jaromír Jágr 11/12 (8+4). Statistiky brankářů: Marek Mazanec 2,57, 89,49 a třikrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 5,45 a 60,00 - Denis Godla 3,68 a 89,04, Lukáš Cikánek 5,04 a 86,23. Zajímavosti: - Mountfield pod novým trenérem Vladimírem Růžičkou, který doplnil Tomáše Martince, bodoval v obou zápasech. Nejdříve v pátek prohrál na ledě Vítkovic po samostatných nájezdech a v neděli vyhrál v Liberci 3:2. Teď čeká kouče mistrů světa z let 2005 a 2010 domácí premiéra. - Hradec Králové doma prohrál tři z posledních pěti duelů. - Rytíři prohráli čtyřikrát za sebou a získali při této sérii jediný bod. - Kladno venku prohrálo čtyři z pěti dosavadních utkání. - Mountfield od příchodu do Hradce Králové naplno bodoval ve všech dosavadních pěti duelech s Kladnem v extralize. Výhrou ve 2. kole navázal na čtyři vítězství z ročníku 2013/14. HC Sparta Praha (2.) - Bílí Tygři Liberec (9.). Začátek zápasu: 18:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 7:8 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Michal Řepík 14/14 (6+8) - Michal Birner 12/18 (8+10). Statistiky brankářů: Jakub Sedláček 2,04 a 92,90, Matěj Machovský 2,64, 92,11 a jednou udržel čisté konto - Marek Schwarz 2,62, 89,68 a jednou udržel čisté konto, Justin Peters 4,42 a 86,67. Zajímavosti: - Sparta vyhrála devětkrát za sebou a naposledy našla přemožitele 27. září, kdy prohrála v Hradci Králové 2:4. - Pražané doma vyhráli všech pět zápasů v této sezoně, třikrát z toho uspěli až v prodloužení. - Liberec pětkrát za sebou nebodoval a naposledy uspěl 6. října, kdy doma zdolal Olomouc 2:0. - Bílí Tygři venku čtyřikrát v řadě vyšli naprázdno. - Liberec vyhrál sedm z posledních devíti vzájemných zápasů. - Obránce Ronald Knot z Liberce může sehrát 200. zápas v extralize. Tabulka: 1. Brno 14 9 2 1 2 42:30 32 2. Sparta Praha 14 6 5 1 2 57:35 29 3. Třinec 16 8 1 2 5 59:45 28 4. Karlovy Vary 15 8 1 1 5 49:40 27 5. Mladá Boleslav 14 7 2 1 4 42:33 26 6. Hradec Králové 15 7 1 1 6 43:43 24 7. Plzeň 13 7 0 2 4 49:39 23 8. Vítkovice 15 4 3 2 6 37:48 20 9. Liberec 13 5 2 0 6 49:52 19 10. Olomouc 14 4 1 3 6 27:40 17 11. Litvínov 14 3 1 3 7 37:45 14 12. Pardubice 14 4 0 1 9 29:42 13 13. Kladno 13 3 1 2 7 38:55 13 14. Zlín 14 4 0 0 10 39:50 12