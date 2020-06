Sparta díky povedené první půli porazila Teplice 3:0 a je pátá

Praha - Fotbalisté Sparty porazili v 27. kole první ligy Teplice 3:0. Pražané podruhé za sebou vyhráli a poskočili na páté místo tabulky o čtyři body za třetí Liberec. Teplice jsou dvanácté. Letenští rozhodli o vítězství už v prvním poločase, kdy se dvakrát prosadil Libor Kozák a jednou z penalty Guélor Kanga.

"Naším cílem bylo po utkání v Karviné zopakovat výkon a potvrdit to i výsledkem. To druhé se nám podařilo, vyhráli jsme 3:0, ale přece jenom v Karviné jsme ve druhé půli podali lepší výkon. Trošku mi chyběl větší hlad po kvalitnějším fotbale, i když samozřejmě vítězství si ceníme," řekl na videokonferenci sparťanský trenér Václav Kotal.

Stejně jako minulý týden proti Plzni i tentokrát pustili domácí do reproduktorů nahrávku fandění, aby oživili atmosféru na prázdném stadionu, kam kvůli opatřením proti šíření koronaviru mohlo jen 300 lidí. Po gólech se vždy ozval oslavný pokřik příznivců. Na hlavní tribuně opět nechyběl transparent "Jeden za všechny, všichni za Spartu" a pod ním řada vlajek.

Pražané si v předchozím duelu v Karviné připsali první ligovou výhru pod Kotalem a vůbec první na jaře po šesti kolech. Za dalším vítězstvím vykročili sparťané už v úvodním dějství. V první velké šanci zápasu hlavičkoval zblízka Kozák v sedmé minutě vedle a o chvíli později se do jeho dalšího pokusu ve vápně obětavě vložil Čmovš.

V 21. minutě se už vytáhlý útočník prosadil. Karlssonův pokus nejprve zastavil bek Mareček, ale následnou přízemní střelu Dočkala zpoza vápna vyrazil někdejší sparťanský brankář Grigar jen před Kozáka, který v pádu usměrnil míč do sítě.

Za necelé čtyři minuty domácí zvýšili. Kanga v samostatném úniku vystřelil do Grigara a k odraženému balonu se dostal Kozák, kterého teplický gólman podrazil. Rozhodčí Hocek nařídil pokutový kop a ten bez problémů proměnil Kanga. Gabonský záložník se 11. trefou v ligové sezoně osamostatnil v čele tabulky kanonýrů.

"Pokud prohráváte na Spartě 0:2 po dvou hrubých chybách, tak se to těžko otáčí," konstatoval teplický trenér Stanislav Hejkal, který v minulosti dělal na Letné asistenta.

Zkorigovat stav se na druhé straně pokusil Řezníček, jeho střelu však zblokoval na roh Krejčí. Na domácí straně zase odmítl branku Karlsson, jemuž zakončení zblízka vůbec nevyšlo.

Třetí gól přidala Sparta v 41. minutě. Dočkal nacentroval do vápna, Vondrášek se nedohodl s Grigarem a Kozák jako osmý hráč v ligovém ročníku zaokrouhlil počet tref na deset. Před odchodem do šaten se ocitli blízko dalšímu zásahu Letenských Hložek s Dočkalem, jenže zamířili vedle.

"Osobně jsem rád, že když jsem po tak dlouhé době nastoupil v základu, tak jsem dal dva góly a přispěl jsem k vítězství. Možná jsem mohl dát ještě jeden gól, ale beru to. Teď je třeba pokračovat," prohlásil Kozák.

Po pauze mohl završit svůj druhý hattrick v ligové sezoně, ale nezpracoval si ideálně balon a Kangova střela branku neohrozila. Poté napřáhl z dálky Krejčí, jehož střela skončila těsně vedle. Další podobný pokus Kangy vyrazil Grigar. V závěru se neprosadil z nadějné pozice šestnáctiletý Karabec, který se v neděli stal třetím nejmladším střelcem v historii ligy. Následně nepropálil Grigara ani Tetteh.

Sparta doma v nejvyšší soutěži naplno bodovala po třech utkáních. Teplice nevyhrály tři kola a sedmý venkovní zápas v lize za sebou. "Do konce základní části jsou před námi tři utkání a v nich si musíme udělat co nejlepší výchozí pozici. Úkol, který jsme měli, to znamená dostat se minimálně do desátého místa, už asi nesplníme," konstatoval Hejkal.

Hlasy po utkání:

Václav Kotal (trenér Sparty): "Naším cílem bylo po utkání v Karviné zopakovat výkon a potvrdit to i výsledkem. To druhé se nám podařilo, vyhráli jsme 3:0, ale přece jenom v Karviné jsme ve druhé půli podali lepší výkon. Trošku mi chyběl větší hlad po kvalitnějším fotbale, i když samozřejmě vítězství si ceníme. Je to pěkný výsledek, ale pořád máme na čem pracovat. Hlavně v přechodové fázi hrozně spěcháme, místo abychom si vytvořili správnou pozici na průnikovou přihrávku a na zakončení."

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Chtěli jsme do utkání vstoupit aktivně, držet balon, rozehrávat odzadu. Spartě jsme nabídli dva góly sami. Pokud prohráváte na Spartě 0:2 po dvou hrubých chybách, tak se to těžko otáčí. Do konce základní části jsou před námi tři utkání a v nich si musíme udělat co nejlepší výchozí pozici. Úkol, který jsme měli, to znamená dostat se minimálně do desátého místa, už asi nesplníme."

Sparta Praha - FK Teplice 3:0 (3:0)

Branky: 21. a 41. Kozák, 25. Kanga z pen. Rozhodčí: Hocek - Šimáček, Poživil - Marek (video). ŽK: Krejčí - Kučera, Čmovš. Bez diváků.

Sestavy:

Sparta: Heča - Sáček, Costa, Hancko, Frýdek - Krejčí (63. Trávník) - Hložek (46. Vindheim), Kanga, Dočkal (71. Karabec), Karlsson (46. Hanousek) - Kozák (79. Tetteh). Trenér: Kotal.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Čmovš, Mareček, Hýbl (82. Paradin) - Trubač (65. Černý), Nazarov, Kučera, Žitný (77. Radosta) - J. Mareš (65. Moulis), Řezníček. Trenér: Hejkal.