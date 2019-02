Chomutov - Hokejisté Sparty porazili ve 45. kole extraligy Chomutov na jeho ledě 3:2 v prodloužení. Pražané sice promarnili vedení 2:0 po dvou třetinách, ale po 61 vteřinách nastavení rozhodl útočník Lukáš Pech. Hosté tak navázali na těsnou páteční výhru z Mladé Boleslavi a drží si pozice, které zaručují účast v předkole play off. Piráti bodovali potřetí za sebou, ale zůstávají předposlední.

Sparta měla výborný vstup do utkání, když Chomutov v úvodních sedmi minutách téměř nepustila z pásma. Gól z drtivého tlaku nevytěžila, takže se hra srovnala a i Piráti se dostali k ohrožení Machovského. V 15. minutě poslal Pražany do vedení Rousek, jenž tečoval Blainovu ránu a využil tak přesilovku. O chvíli později Jarůšek vybídl Bukartse, ten ale tváří v tvář proti Petersovi selhal.

Na začátku prostřední třetiny Jank zlomil u modré čáry hůl, kupředu vyrazil Jarůšek, ale vedení Sparty nezvýšil. V dalším průběhu Piráti nevyužili tři po sobě jdoucí přesilovky, ve kterých měl největší šanci Jank na hranici brankoviště, Machovský však puk se štěstím vyrazil. V pokračujícím tlaku domácí nesrovnali, takže mohl Buchtele 90 vteřin před druhou sirénou zvýšit náskok hostů.

Do třetího dějství vstoupili bleskurychle Piráti a už ve 24. vteřině Klhůfek po buly vymetl horní roh sparťanské branky. O tři minuty později navíc srovnal po individuálním úniku z bekhendové kličky Koblasa. Před polovinou třetí části Klíma v úniku tří na jednoho nabídl puk Rouskovi, jenž však před odkrytou brankou promáchl.

Na druhé straně Marjamäkiho střela vypadla do brankoviště, ale hosté puk dostali do bezpečí. Tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby ujel Kudrna, ale Peters ho při forhendové kličce vychytal. Vyhrocený závěr se přenesl do prodloužení, v němž z dorážky rozhodl Pech.

Piráti Chomutov - HC Sparta Praha 2:3 v prodl. (0:1, 0:1, 2:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 41. Klhůfek (Vantuch), 44. Koblasa (Knot, Dietz) - 15. Rousek (Blain, Klimek), 39. Buchtele (Forman, Sill), 62. Pech (Buchtele). Rozhodčí: Hejduk, Bejček - Jindra, Zíka. Vyloučení: 1:4. Využití: 0:1. Diváci: 4542.

Chomutov: Peters - Knot, Jank, Buchtela, Dietz, Trefný, L. Kovář, Zeman - Gut, V. Růžička ml., Sklenář - Duda, Vantuch, Marjamäki - J. Stránský, Raška, Tomica - Klhůfek, Chlouba, Koblasa. Trenéři: V. Růžička, Martínek a J. Šťastný.

Sparta: Machovský - Košťálek, Tomáš Dvořák, T. Voráček, Piskáček, Blain, Kalina, Delisle - Smejkal, Sill, M. Beran - Roberts Bukarts, Klimek, Jarůšek - Forman, Pech, Buchtele - Rousek, Kevin Klíma, A. Kudrna. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.