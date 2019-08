Sparta díky Haškovi porazila Ostravu 2:0 a potřetí v lize vyhrála

Praha - Fotbalisté Sparty v šestém kole první ligy doma porazili Ostravu 2:0 a připsali si třetí výhru v sezoně. Oba góly vstřelil během prvního poločasu Martin Hašek. Pražané si částečně spravili chuť po čtvrtečním vyřazení ve 3. předkole Evropské ligy s Trabzonsporem. Letenský tým v nejvyšší soutěži porazil Baník počtvrté za sebou a v sedmém z posledních osmi utkání.

V základní sestavě Sparty chyběl nejlepší střelec Kanga, který zůstal jen na lavičce, od první minuty naopak dostal šanci další záložník Mandjeck. Ve středu obrany tentokrát nastoupili Hancko s Radakovičem.

Baník na Letnou nepřijel s defenzivní taktikou, nechtěl se dostat pod tlak domácích a v úvodu i častěji držel míč. V osmé minutě se Kuzmanovič dostal za obranu Sparty, ale míč před Nitou mu odskočil.

Od té chvíle se ale otevřený souboj začal přiklánět na stranu důslednějších sparťanů, kteří v 10. minutě otevřeli skóre. Po rychle kombinaci Sáčka s Hložkem se dostal do zakončení Hašek a pohotovou přízemní střelou k tyči poprvé překonal brankáře Budinského.

Ostravští si po půl hodině hry vytvořili slibné šance na vyrovnání, ale Procházka obloučkem trefil břevno, Hrubého hlavičku chytil Nita a Kuzmanovič z ostrého úhlu netrefil branku. Na druhé straně křížnou ranou přestřelil i Kozák.

Sparta přidala pojistku ve 39. minutě. Po špatné domluvě hostující obrany se dostal míč opět k Haškovi a ten hlavou přehodil Budinského. Pro třiadvacetiletého záložníka to byly první soutěžní branky v ročníku.

Po pauze už 14 tisíc diváků nesledovalo tak zajímavou podívanou a hra byla často přerušována. Dramatičtější byl až závěr utkání po příchodu střídajícího Tetteha v 72. minutě. Domácí útočník si po chvíli na hřišti vypracoval tři výborné šance, ale pokaždé ho vychytal Budinský, který zneškodnil i Haškovu možnost dokončit hattrick. Ostravští v této sezoně venku poprvé vyšli bodově naprázdno a na Letné prohráli popáté za sebou.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Sparty): "Bral jsem to jako velmi důležitý zápas pro celou Spartu, tři zápasy jsme nedokázali vyhrát. Ale ještě než budu hodnotit hráče, musím dnes především pochválit fanoušky. Moc radosti jim zatím neděláme, a přitom oni dnes byli důležitý parametr pro to, abychom utkání zvládli. Vsadili jsme na sestavu, která odpovídala typologií hře Baníku, i proto nehrál Kanga. Takže jeho absence nebyla nic osobního, ale sázka na jiný způsob hry, abychom nespoléhali pouze na jednoho hráče. Radost mně udělala stoperská dvojice, to je pro nás klíčové, velmi dobře zahrál Mandjeck. Ano, bez Kangy jsme nebyli tak silní na míči a chyběla někdy i větší kreativita, ale domnívám se, že na dnešního soupeře tento způsob hry platil."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Naše šance uspět na Letné byla založená na tom, že využijeme alespoň některé slibné situace a před přestávkou jsme měli tři, ale nedokázali jsme je dotáhnout. Navíc jsme především při druhém gólu velmi lacino inkasovali, ale rozebrat jaký podíl na tom měl gólman, nechám na trenéra brankářů. Za celý zápas jsme se nedostali do rytmu a když už jsme se nadechovali, tak přišlo vždy přerušení."

Sparta Praha - Baník Ostrava 2:0 (2:0)

Branky: 10. a 39. Hašek. Rozhodčí: Ginzel - Flimmel, Novák - Machálek (video). ŽK: Kozák - Procházka, Smola, Fillo, Azevedo. Diváci: 14.123.

Sparta: Nita - Sáček, Radakovič, Hancko, Hanousek - Mandjeck (77. Krejčí) - Hložek, Hašek, Trávník, Plavšič (87. Graiciar) - Kozák (72. Tetteh). Trenér: Jílek.

Ostrava: Budinský - Fillo, Šindelář, Procházka, Fleišman - Reiter (74. Baroš), Jánoš, Hrubý (65. Jirásek), Azevedo - Kuzmanovič, Smola (59. Diop). Trenér: Páník.