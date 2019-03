Praha - Fotbalisté Sparty ve 25. kole první ligy díky dvěma penaltám otočili zápas s Olomoucí a vyhráli 2:1. Třetí tým tabulky v jarní části sezony i pošesté zvítězil a stáhnul náskok druhé Plzně na pět bodů. Sigmu na Letné poslal do vedení na konci první půle Šimon Falta, ale po změně stran ze dvou pokutových kopů během pěti minut otočil skóre Guélor Kanga. Hanáci navíc po vyloučení Martina Nešpora dohrávali v deseti.

V sestavě domácích poprvé od návratu z Číny chyběl kvůli zranění záložník Dočkal. Místo reprezentačního kapitána dostal šanci Karlsson, jinak trenér Ščasný postavil stejnou jedenáctkou, která v minulém kole na Letné rozstřílela 4:0 obhájce titulu Plzeň.

Sparta sice byla v prvním poločase aktivnější, ale bez klíčového tvůrce hry Dočkala se do vyložených šancí dostat nedokázala. V 19. minutě skončila Frýdkova tvrdá rána nad brankou, zatímco s Tettehovým pokusem z hranice vápna si pohotovým zákrokem poradil hostující gólman Buchta.

Olomouc naopak udeřila prakticky z první nebezpečnější akce. Ve 45. minutě převzal míč před vápnem Sparty Falta, zbavil se obránce a levačkou zamířil přesně k tyči. Sigma, která mezitím byla i ve druhé lize, tak na Letné zaznamenala první gól po pěti letech.

Po přestávce Sparta výrazně přidala, ale dlouho se trápila v koncovce. V 60. minutě našel Kanga ve vápně zcela volného Karlssona, který ale v dobré pozici trestuhodně minul. Podobně dopadl i Hašek, jehož první střelu zblokovala obrana a dorážka skončila mimo.

Spartu nakonec zachránily dva góly z penalt, které rozhodčí nařídil během pouhých pěti minut a obě proměnil Kanga. Nejprve sudí po poradě s asistentem u videa odpískal v 72. minutě pokutový kop za ruku stopera Beneše a chvíli na to potrestal faul Jemelkův faul na Tetteha. Šance Sigmy poté utnul Nešpor, který byl v 82. minutě po druhé žluté kartě vyloučen.

Sparta tak využila páteční porážky Plzně 1:2 v Teplicích a opět stáhla náskok Viktorie. Od vedoucí Slavie, která hraje v neděli v Příbrami, letenský celek dělí 11 bodů. Olomouc naopak prohrála po čtyřech výhrách za sebou a je desátá.

Hlasy po utkání:

Zdeněk Ščasný (trenér Sparty): "Zápas byl mentálně možná složitější než utkání s Plzní, a přesto jsme do něj vstoupili trochu bohorovně. Dovolili jsme soupeři kombinovat a přitom jsme věděli, že je v tom silný. Ve druhém poločase jsme to obrovským nasazením a vůlí po vítězství dokázali otočit. Není to letos poprvé a to jsou momenty, které mužstvu dávají velkou sílu a sebevědomí. Náskok Plzně jsme na podzim vytvořili my a teď ho stahujeme. To je super, ale pořád je to o pět bodů. Dočkal má problémy s lýtkem, chtěl to zkusit, ale dost ho to bolelo. Zatím nevíme, na jak dlouho to bude."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Je škoda, že jsme tady ztratili všechny tři body po tak dobře rozehraném prvním poločase, ale je zase třeba přiznat, že po druhém poločase jsme je ztratili zaslouženě, ať už ty penaltové okolnosti byly jakékoliv. Je to trochu pachuť, že jsme dostali oba góly z penalty. Ale druhý pokutový kop byl po naprosto evidentním a školáckém faulu Jemelky, který nesmí takhle jít do Tetteha. První byla po posouzení videa, které rozhodlo, že byla ruka a dál to nemá cenu rozebírat."

Sparta Praha - Sigma Olomouc 2:1 (0:1)

Branky: 72. a 77. obě z pen. Kanga - 45. Falta. Rozhodčí: Ardeleanu - Moláček, Fišer - Orel (video). ŽK: Frýdek, Costa, Štetina, Kanga - Houska, Sladký, Beneš, Nešpor. ČK: 80. Nešpor. Diváci: 11.307.

Sparta: Nita - Chipciu, Štetina, Costa, Hanousek - Hložek, Frýdek, Kanga, Sáček (59. Hašek), Karlsson (82. Zahustel) - Tetteh (88. Pulkrab). Trenér: Ščasný.

Olomouc: Buchta - Sladký (85. Yunis), Beneš, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Houska, Kalvach, Plšek (85. Dvořák), Falta (Lalkovič) - Nešpor. Trenér: Jílek.