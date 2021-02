Sparta díky druhé polovině zápasu porazila Vary 5:2 a dál vede

Praha - Hokejisté Sparty porazili v utkání 42. kola extraligy Karlovy Vary 5:2. Pražané rozhodli o šesté výhře za sebou ve druhé polovině druhé třetiny, kdy z bezbrankového stavu odskočili do vedení 3:0. Bodovali tak zároveň již ve dvanáctém utkání v řadě a dál vedou tabulku soutěže o dva body před Třincem. Západočeši bodovali jen jednou za uplynulých sedm vystoupení, ve vzájemných zápasech neuspěli na ledě Sparty poosmé za sebou. Dva góly vítězů dal útočník Robert Říčka.

Zkraje zápasu nevyužili své šance Hladonik a na druhé straně ani domácí Rousek. Před polovinou úvodního dějství minul Forman, jenž po návratu z hostování v Českých Budějovicích nastoupil na křídle elitní útočné formace domácích s kapitánem Řepíkem a centrem Horákem. Ještě před přestávkou se do šance dostal Tomášek, ale stav se nezměnil.

"Užil jsme si to. Byl to vítězný zápas, takže super. Je tady nějaká vítězná šňůra, tak jsem se bál, aby to mým příchodem neskončilo. Jsem strašně rád, že jsme vyhráli. Myslím, že to nebyl úplně špatný výkon," pochvaloval si po návratu z hostování v Českých Budějovicích dlouholetý sparťan Miroslav Forman.

Před polovinou utkání ještě zachránila strážce hostující branky Habala branková konstrukce, ale pak už se začal favorit prosazovat. Pech dokázal vyhrát buly ideálně tak, aby se do puku mohl naplno opřít Říčka a poslal Pražany do vedení. Uplynulo jen 58 sekund a po závaru v Habalově brankovišti se prosadil Tomášek. Za hosty mohl kontrovat Koblasa, jenže neuspěl a místo toho dal domácím klid v čase 39:36 tečující Horák.

"V první třetině jsme toho tolik neměli, pak jsme se ale zvedali střídání od střídání. Roman to tečoval tkaničkou, takže je to jeho gól," řekl s úsměvem Forman, jehož pokus Horák tečoval.

Ve 44. minutě neuspěl při hře ve čtyřech na obou stranách Forman. Krátce nato se pustili do ostřejší výměny názorů Němeček s Beránkem a oba byli "odměněni" trestem na 2+2+10 minut. Krátce před polovinou třetí části pokazil Machovskému čisté konto Koblasa. Alespoň malá naděje Západočechů však měl jepičí život, neboť o minut a půl později vrátil domácím tříbrankový náskok Sukeľ.

O tom, že Karlovarští v metropoli ani tentokrát poprvé od 14. října 2015 neuspějí, bylo zcela definitivně jasno v 56. minutě, kdy se podruhé v utkání prosadil Říčka. Za hosty pak sice korigoval Vondráček, ale podobný kolaps Sparty jako v předvánočním utkání, kdy vedla na západě Čech 4:0 a prohrála 4:5 v prodloužení, již nepřišel.

"Sparta dnes vyhrála zaslouženě, ale myslím, že i v té omlazené sestavě, v níž jsme tady dneska byli, jsme podali bojovný výkon a hráčům jsme za to poděkovali. Byť jsme dneska na body nedosáhli, tak myslím, že ten náš týmový výkon nebyl úplně špatný," uvedl asistent hostujícího trenéra Tomáš Mariška.

"Když se daří, je vždy dobrá nálada v týmu, ale je tam pak druhá strana - trošku opadá taková ta ostražitost. A my se snažíme, aby tam tohle nebylo. I hráči se snaží dělat vše tak, jak kdyby tam vůbec žádná vítězná šňůra nebyla. Bohužel myslím, že právě to bylo dnes za těmi inkasovanými góly. Neradi to tam vidíme, ale právě to tam přesně bylo," přiznal kouč Pražanů Miloslav Hořava.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloslav Hořava (Sparta): "Měli jsme špatné vstupy do třetin, a to jak do první, tak i do druhé. Tam kdyby nás Vary potrestaly, tak byl ten zápas výsledkově vyrovnanější. Zachytal nám však výborně gólman a podržel nás v zápase. Pak jsme dali nějaké góly a odskočili jsme, potom už jsme byli o něco klidnější."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Stál proti nám dneska velmi kvalitní soupeř. Čelili jsme velkému ofenzivnímu tlaku. Myslím, že do půlky zápasu jsme to zvládali velice dobře. Klíčové momenty byly podle mého dva - tři laciné branky ve druhé třetině, kdy jsme měli být trošku silnější v osobních soubojích a dostali jsme možná i pár nešťastných branek, potom když jsme ve třetí třetině dali branku na 1:3 a chtěli jsme se nadechnout, tak jsme velmi rychle inkasovali čtvrtý gól. Ten byl podle mého úplně rozhodující. Sparta dnes vyhrála zaslouženě."

HC Sparta Praha - HC Energie Karlovy Vary 5:2 (0:0, 3:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 31. Říčka (Pech), 32. Tomášek (Košťálek, Rousek), 40. R. Horák (M. Forman, Němeček), 52. M. Sukeľ (Tomášek), 56. Říčka (Buchtele, Košťálek) - 50. Koblasa (Černoch, Kohout), 59. Vondráček (Skuhravý). Rozhodčí: Hejduk, Sýkora - Pešek, Malý. Vyloučení: 4:5, navíc Němeček - O. Beránek oba 10 min. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy:

Sparta: Machovský - Jurčina, Tomáš Dvořák, Němeček, Košťálek, Kalina, O. Němec, M. Jandus - Řepík, R. Horák, M. Forman - Tomášek, M. Sukeľ, Rousek - Říčka, Pech, Buchtele - A. Kudrna, D. Vitouch, Zikmund. Trenéři: Hořava a Jandač.

Karlovy Vary: Habal - Plutnar, D. Mikyska, Weinhold, Kowalczyk, L. Zábranský ml., Pulpán, Klejna - O. Beránek, T. Mikúš, Hladonik - Vondráček, Skuhravý, Redlich - Kohout, Černoch, Koblasa - Osmík, Vildumetz, M. Zabloudil. Trenér: Pešout.