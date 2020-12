Sparta deklasovala Zlín 10:0, Horák si připsal pět bodů

Praha - Hokejisté Sparty deklasovali v zápase 28. kola extraligy Zlín 10:0 a připsali si šestou výhru v řadě. Na rekordním vítězství této sezony nejvyšší soutěže se pěti body za gól a čtyři asistence podílel Roman Horák. O čisté konto se podělili Matěj Machovský a Oldřich Cichoň.

Domácí měli hned v úvodu zápasu výhodu přesilové hry, Kašíka, který se po čtyřzápasové pauze vrátil do sestavy Zlína, ale nepřekonali. O první gól se postaral v páté minutě Zikmund, který se trefil přesně k tyči. K další brance Spartě pomohla bleskově sehraná početní výhoda, kterou ukončil již po osmi sekundách Horák.

I Zlín se mohl vrátit do hry v přesilovkách, dva po sobě jdoucí fauly Říčky ale nepotrestal. Machovského v brance Pražanů výrazněji prověřil až ve druhé výhodě. S koncem druhého trestu útočníka domácích se ale do brejku dostal Buchtele, přidal třetí gól a šance Zlína na bodový zisk výrazně klesly.

Hosté mohli duel zdramatizovat v přesilovkách, neprosadili se ale ani v 35 sekund dlouhé výhodě pět na tři. Slibnou šanci na snížení nevyužil ani ve 23. minutě Šlahař.

Sparta, v jejíž sestavě chyběli odpočívající reprezentanti Košťálek s Rouskem a naopak první extraligový start si připsal junior Kulhánek, v pohodě kontrolovali zápas a vytvářeli si i příležitosti. O čtvrtý gól se postaral obránce Jandus, jenž přesnou střelou zakončit tlak elitní formace domácích.

Poté sice v oslabení trefil Poletín tyč, ale při Gazdově trestu zamířil přesně Sobotka. O třicet sekund později navíc Pechovu akci dokončil Říčka a zvýšil na 6:0 pro Spartu.

Do třetí části oba týmy změnily brankáře. Místo Kašíka nastoupil Huf, Machovského nahradil osmnáctiletý Cichoň, který si připsal premiérový extraligový start. Na obrazu hry se ale nic nezměnilo, Sparta se i nadále prosazovala a mířila za rekordní výhrou sezony. Ve 42. minutě přidal sedmý gól Pech, poté se přesilovkách prosadili Řepík, dnes podruhé Říčka a účet duelu zakončil Řepík.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloslav Hořava (Sparta): "Výsledek vypadá až hrozivě, ale v první třetině měl Zlín šance a náš brankář Machovský je chytil, čím zápas ovlivnil. Jak jsme dali na 4:0, tak začal být zápas jednoznačný. Už ve středu hrajeme ve Varech, ale máme zkušené hráče, kteří nejsou tak hloupí, aby si mysleli, že to bude stejné. Zápas proti Zlínu už je pryč a my se soustředíme na další."

Martin Hamrlík (Zlín): "Zápas se nám hodnotí lehce. My jsme dnes byli jednoznačně horším týmem ve všem, Sparta to rozjela hned od prvního střídání a fantasticky sehrála přesilovky. Celý zápas jsme nenašli odpověď na jejich hru. My teď musíme tento zápas hodit za hlavu a soustředit se na další, který nás čeká. Nám chybí strašně moc hráčů a proti takové první lajně, jakou má Sparta, je to těžké. Možná pro novináře je tento zápas něco fantastického, o čem teď mohou psát, ale my to bereme jako porážku, která zamrzí a babrat se v tom určitě nebudeme. My nemáme Sobotku, Řepíka, to je realita."