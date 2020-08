Sparta chce navázat na zlepšení a vrátit se do bojů o titul

Praha - Fotbalová Sparta vstupuje do nové sezony s cílem bojovat o ligový titul a uspět v evropských pohárech. Účast v základní skupině Evropské ligy stále nemají Pražané potvrzenou. Letenští se v uplynulé sezoně během jara zvedli a vyhráli domácí pohár MOL Cup, na prvenství v nejvyšší soutěži však naposledy dosáhli v sezoně 2013/14.

"Věřím, že hlavní a nejdůležitější cíl se nám podařilo splnit dnes dopoledne - že budeme hrát fotbal, ligu, poháry. Neumím si představit, že bychom byli bez fotbalu," připomněl generální ředitel klubu František Čupr, že se dnes zástupci fotbalu dohodli s vládou na zrušení karantén pro celé týmy v případě pozitivního test na covid-19 u některého z hráčů.

"Další cíle zůstávají totožné, jak jsme je říkali v předchozích sezonách. Vyrážíme do toho, že chceme vyhrát ligu a uspět v pohárech," dodal Čupr na tiskové konferenci, která se vzhledem k opatřením proti koronaviru konala netradičně venku na tribuně letenského stadionu.

Sparta v uplynulé sezoně obsadila v lize třetí místo se ztrátou 25 bodů na mistrovskou Slavii, po příchodu trenéra Václava Kotala k A-týmu se však mužstvo na jaře výrazně zvedlo.

"Sparta pro mě byla dlouhodobě tým velkých individualistů. Jedním z mých cílů bylo, aby se zase prezentovala jako tým. Tým se bude nadále vyvíjet. V minulé sezoně hráči ukázali, že pod trenérem Kotalem vyhrávat můžou. Pokoronavirová fáze byla výsledkově a herně uspokojivá a na Spartě se zase po delší době objevil pohár. Chceme nadále pokračovat v tomhle vývoji, hráči tak musí hrát celou sezonu a ne jen fáze," řekl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

"U klubu velikosti Sparty budou vždy ta nejvyšší očekávání, my si to uvědomujeme a je to tak správně. Ale víme, že musíme jít krok za krokem, aby se nestalo, že jsme 25 bodů od prvního místa. Další krok po trofeji, kterou ten klub potřeboval, je krok zpátky do Evropy. V lize chceme hrát na špičce a být v těsném kontaktu se Slavií a Plzní," dodal Rosický.

Sparta by díky příznivému zastoupení v semifinále dohrávané sezony 2019/20 Evropské ligy měla jít v nadcházejícím ročníku rovnou do základní skupiny a vyhnout se kvalifikaci. Oficiálně to však ještě od UEFA potvrzené nemá.

"Počkáme si na oficiální informaci, ty informace se dost různí," podotkl Rosický. "Podle pravidel UEFA nás mohou o účasti ve skupině informovat až po skončení aktuálního ročníku. Čekáme tedy na konec a pak věříme, že dopis o účasti v základní skupině Evropské ligy na Letnou dorazí," dodal Čupr.