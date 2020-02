Sparta by mě měla koupit, prohlásil liberecký Malinský

Praha - Specialistou na Spartu se stává fotbalový záložník Liberce Tomáš Malinský. Podruhé v ligové kariéře vstřelil v utkání dvě branky a znovu proti Pražanům. V podzimním vzájemném ligovém utkání pomohl Slovanu dvěma brankami k výhře 3:1 a dvakrát se trefil i v dnešním prvním jarním kole, když rozhodl o výhře 2:0 na Letné. Hned polovinu ligových gólů vstřelil Spartě. Podle Malinského i jeho trenéra Pavla Hoftycha by Letenští měli uvažovat o jeho koupi.

"Vždycky to může dopadnout lépe. Mohl jsem dát třeba tři góly, dal jsem dva. Ne, super. Dva góly, pokora. Kdyby nám někdo před zápasem řekl, že tady vyhrajeme, tak tomu ani nevěříme. Jedeme do Liberce se třemi body a čistým štítem a máme doma Bohemku," řekl novinářům Malinský.

Ve 119 ligových zápasech vstřelil 12 gólů, polovinu z toho Spartě. První dva dal v dresu Hradce Králové, další čtyři v Liberci. Žádný jiný hráč v historii Slovanu nedal Letenským více branek. "Paráda, tak to pojďme ještě navýšit. Měli by uvažovat o tom, jestli by mě měli koupit. Ne, je to čistá náhoda," uvedl osmadvacetiletý Malinský.

V obou případech se prosadil z brejku. První gól zaznamenal v 76. minutě, pojistku přidal ve čtvrté minutě nastavení. "Musím říct, že jsem cítil, že když to budeme schopní otáčet a když se balon podaří dostat za obranu, bude to recept na Spartu. To se nakonec ukázalo," prohlásil Malinský.

Bouřlivě prožíval hlavně první trefu, kdy se vydal podél hlavní tribuny a oběma rukama vybízel diváky, aby přidali na pískotu. Rozhodčí mu kvůli tomu udělil žlutou kartu.

"To už byl takový trans. Vysnil jsem si, že bych tady chtěl dát gól. Podařilo se a pak už jsem to nevnímal a radoval se. Osobně nevím, jak je to v jiných ligách, ale prý byla žlutá karta za provokování. Na jednu stranu mě to mrzí, protože mám tři žluté a mohl jsem mít dvě," ltioval Malinský.

Od sparťanských fanoušků si v průběhu zápasů několikrát vyslechl, že je "hovado". Letenské příznivce naštval tím, že v podzimním vzájemném duelu na něj rozhodčí odpískal penaltu, přestože se zdálo, že nejprve fauloval ve vápně sparťana Matěje Hanouska. Následně prohlásil, že "na Spartě mají jinačí pravidla".

"Spíš mě to dokáže vyhecovat. Je hezké, když slyšíte své jméno a křičí ho tolik lidí," konstatoval Malinský.

S naštvanými pokřiky na jeho adresu počítal i liberecký trenér Pavel Hoftych. "Věděli jsme, že se na něj bude pískat, že se nestal zrovna populárním. Myslím si, že poté, co ho sparťani v plném počtu viděli při dnešním zápase, tak spíš by ho měli chtít do svého mančaftu," řekl Hoftych.

"'Malina' dneska odehrál velmi dobrý disciplinovaný zápas a využil příležitosti, které měl. Měl tam ještě několik brejkových situací. Musím ho pochválit, že i poctivě bránil. To, co ho tady dneska čekalo, zvládl velmi dobře. Ještě ho to víc motivovalo a udrželo ho to v koncentraci, protože občas z ní vypadává. Děkujeme," uvedl kouč Slovanu.