Plzeň/Praha - Jedna ze dvou pátečních předehrávek 10. kola první fotbalové ligy nabídne šlágr dvou tradičních rivalů Plzně a Sparty. Zatímco západočeský obhájce titulu se pokusí napravit pondělní vysokou porážku 0:3 v Jablonci, Pražané budou na druhém místě tabulky hájit dvoubodový náskok před svým soupeřem a rádi by zůstali jediným neporaženým týmem soutěže. V případě výhry se dostanou na první příčku před Slavii. V druhém pátečním duelu Bohemians 1905 přivítají Karvinou.

Plzeň v prvních šesti ligových zápasech sezony neztratila ani bod, ale v posledních třech kolech dvakrát prohrála. Na Slavii utrpěla debakl 0:4 a s Jabloncem dostala jen o gól méně. Viktoria nechce připustit další zaváhání. V případě vítězství by se svěřenci trenéra Pavla Vrby dostali o bod před Spartu.

"Zápas se Spartou, ať je před námi nebo za námi, je jako každý rok vždy jeden z těch největších. Pro nás teď i hodně důležitý, protože jsme venku dvakrát za sebou zaváhali a ještě to byly docela vysoké prohry. Na jednu stranu je Sparta možná ideální soupeř, jak to odčinit, ale musíme podat úplně jiný výkon než naposledy," řekl plzeňský záložník Jan Kopic.

"Ve Spartě už to trochu stabilizovali, víc si na sebe zvykli. Sparta vypadá tuto sezonu silnější. Ale není to nic, co bychom nemohli porazit. Bude to vyrovnaný zápas a rozhodovat budou maličkosti," dodal Kopic.

Sparta jako jediná v soutěži ještě neprohrála a na Plzeň se naladila vysokou domácí výhrou 4:1 nad Libercem. Letenští na půdě Viktorie od srpna 2011 už šestkrát po sobě nevyhráli, ale nyní věří, že nastal správný čas sérii bez vítězství na západě Čech ukončit.

"V minulé sezoně jsme tam hráli velmi dobře, vedli jsme o dva góly, ale nevyhráli jsme. Dlouho jsme tam nezvítězili, náhoda to asi nebude. Naším jasným cílem je to tentokrát změnit," řekl sparťanský kouč Zdeněk Ščasný.

"Jestli je porážka Plzně v Jablonci výhoda, nebo nevýhoda? Je to prostě fakt. Venku a doma je Plzeň trochu odlišná a navíc pořád má tým, který se bezesporu dokáže připravit na velké zápasy. Mají nejzkušenějšího trenéra. Bez ohledu na to, jak hráli v Jablonci, čekám těžký zápas," dodal.

Zvažuje, zda stejně jako proti Liberci zvolit rozestavení s třemi obránci. "Minule jsme tento systém použili poprvé a teď sami přemýšlíme, jak na Plzeň. V domácím prostředí je Viktoria trochu jiný tým než venku, takže zvažujeme, jak na ně," řekl Ščasný.

Ve stínu šlágru v Plzni se odehraje zápas Bohemians 1905 s Karvinou. "Klokani" dvakrát po sobě prohráli 0:1, byť naposledy na Slavii neměli daleko k remíze, a na osmém místě tabulky mají už jen dvoubodový náskok před Slezany. Jedenáctá Karviná totiž vyhrála tři z posledních čtyř kol.

"Po dvou nezdarech potřebujeme bodovat, zápas je pro nás nesmírně důležitý. Máme ale velké problémy se sestavou a přípravou hráčů na utkání. Je těžké si dělat nějaké bodové plány, když jsme v takové situaci. Vítězství by nám ale ohromně pomohlo a dalo klid do další práce," řekl trenér Bohemians 1905 Martin Hašek starší.

"Od zápasu s Plzní si držíme nějakou kvalitu. Věřím, že budeme pokračovat a zvládneme dva zápasy před reprezentační pauzou, které jsou pro nás hodně důležité. Bohemka má dva prohrané zápasy za sebou a udělá vše možné, aby vyhrála. Navíc ji tam vyhecují diváci. Obrovsky těžký zápas, ale chceme tam bodovat za každou cenu," dodal karvinský trenér Roman Nádvorník.