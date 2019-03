Praha - Vrcholem 24. prvoligového kola bude sobotní šlágr mezi třetí Spartou a druhou Plzní. Pražané by rádi protáhli jarní vítěznou sérii a stáhli jedenáctibodové manko na úřadující mistry. Ti však letenského rivala porazili v sedmi z posledních devíti utkáních nejvyšší soutěže.

Sparťané letos zdolali Bohemians 1905 (1:0), Duklu (3:2), Ostravu (3:2) i Liberec (1:0). S Plzní však svěřenci Zdeňka Ščasného aktuálně mají špatnou bilanci také doma, kde z posledních čtyř ligových utkání Viktorii třikrát podlehli bez vstřelené branky.

"V drtivé většině zápasů měla Plzeň nějaký náskok a to má zase. Stačilo jim hrát zkušeně zezadu a na nějaký brejk. Tentokrát přijíždějí v době, kdy v zásadě nesoutěží se Spartou, ale bojují na dálku se Slavii o titul. Jsou v situaci, kdy budou chtít vyhrát. Možná budou hrát trochu jinak. My se ale na zápas musíme bez ohledu na to připravit po svém," řekl trenér Sparty Ščasný.

Jeho svěřenci berou duel s Plzní jako možnost přiblížit se čelu tabulky a soupeře přibrzdit. "Je to pro nás možná první a poslední šance pokusit se udělat na ně zespoda tlak. Jestli chceme se situací něco udělat, tak jednoznačně musíme sobotní zápas zvládnout," prohlásil sparťanský kapitán Bořek Dočkal, který si po návratu z Číny proti Ostravě i Liberci připsal asistenci.

O solidní jarní formu se může opřít i Viktoria. Obhájci titulu po úvodní remíze 1:1 v Mladé Boleslavi porazili vedoucí Slavii (2:0), Opavu (2:1) i Jablonec (1:0). V tabulce ztrácejí na první pozici tři body. "Pro Spartu je plus, že si zvyšují sebevědomí, ale i my za sebou máme dobré výsledky. Nicméně myslím si, že tyto zápasy nejsou tolik o aktuální formě, ale spíše o přístupu," mínil plzeňský záložník Tomáš Hořava.

Kouč Západočechů Pavel Vrba v sobotu očekává výbornou atmosféru. "Na Letné je to trošku jinačí, protože samozřejmě je v posledních letech i trošku rivalita mezi Plzní a Spartou, a proto atmosféra bude asi trošku výbušnější. Ale to jsou zápasy, které naplňují diváky a i v médiích to bude hodně sledované," uvedl Vrba.

Spartu pochválil za poslední výsledky i změnu strategie. "Momentálně mají na jaře velice dobrou formu. Vyhráli všechna čtyři kola a mají 12 bodů. Vidíme, že Sparta začíná budovat mužstvo trošku jinak, než před třemi roky, kdy vsadila spíš na zahraniční hráče. Teď sází spíš na své odchovance, tak uvidíme, jak se jim bude dařit dál. Mně osobně se tahle cesta líbí, samozřejmě doplněná top cizinci," řekl bývalý kouč české reprezentace.

Vrba zřejmě jen na lavičce nechá bývalého sparťanského obránce Jakuba Brabce. Ten do Plzně přišel v zimě na hostování z belgického Genku a vysloužil si kritiku mnoha fanoušků svého mateřského klubu. Otazníkem je i start domácího záložníka Guélora Kangy, jenž po příchodu Dočkala strávil oba zápasy na lavičce.

Sobotní utkání začne na vyprodané Letné v 17:30, hlavním rozhodčím bude Ondřej Pechanec. Přímý přenos nabídne 02 TV Sport.