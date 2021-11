Sparta bude v Lyonu hájit druhé místo ve skupině EL

Lyon (Francie) - Fotbalisté Sparty se ve čtvrtečním duelu 4. kola Evropské ligy představí v Lyonu, jemuž před téměř dvěma týdny podlehli na Letné 3:4. Pražané budou proti sedminásobnému mistrovi Francie hájit druhé místo ve skupině A. Dosud stoprocentní Olympique by si další výhrou zajistil postup do jarní vyřazovací fáze soutěže.

Letenští jsou druzí o bod před Rangers, na poslední Bröndby Kodaň mají tříbodový náskok. Do vyřazovacích bojů Evropské ligy projdou vždy první dva týmy. Mužstva na třetím místě nově čeká play off Evropské konferenční ligy.

"Bylo by super, kdybychom si z Lyonu odvezli tři body, věřím tomu. V takovém případě by to bylo hodně důležité, udělali bychom si náskok na druhém místě a poslední dva zápasy už bychom si pohlídali," řekl v rozhovoru pro klubový web obránce Sparty Tomáš Wiesner.

Pražané doma proti Lyonu vedli po 19 minutách 2:0 po dvou gólech Lukáše Haraslína, ale hosté následně vstřelili čtyři branky. V nastaveni už pouze snížil Ladislav Krejčí mladší. "Učíme se. S takovým soupeřem se potkáme jen v evropských pohárech. Čím víc takových zápasů, tím je to pro nás větší zkušenost. Mladí hráči takto těžké zápasy ještě nehráli. Je to o zkušenostech," uvedl trenér Pavel Vrba na tiskové konferenci.

"Jsem přesvědčen, že pokud skupinu zvládneme a postoupíme do dalších pohárových skupin i v příštích letech, bude to odrazový můstek, abychom příště takové zápasy zvládli lépe," dodal bývalý kouč Plzně nebo české reprezentace.

Sparta v pěti pohárových zápasech Lyon neporazila a čtyřikrát mu podlehla. Proti francouzským celkům v pohárech sedmkrát za sebou nezvítězila. Olympique a West Ham United jsou jediná mužstva, která v hlavní fázi Evropské ligy vyhrála všechny tři úvodní duely. S devíti vstřelenými góly má Lyon nejlepší útok v soutěži. Jeho útočník Karl Toko Ekambi s pěti trefami vévodí tabulce střelců. Dvě z nich zaznamenal na Letné.

Statistické údaje před utkáním Olympique Lyon - Sparta Praha: Výkop: čtvrtek 4. listopadu, 18:45 (ČT2). Rozhodčí: Mariani - Bindoni, Tegoni - Irrati (video, všichni It.). Bilance (klubová): Francie - ČR (Československo): 58 27-14-17 91:68. 1965/66 PVP: Dukla Praha - Rennes 2:0, 0:0, 1969/70 PVP: Dukla Praha - Marseille 1:0, 0:2, 1974/75 UEFA: Nantes - Ostrava 1:0, 0:2, 1977/78 PMEZ: Dukla Praha - Nantes 1:1, 0:0, 1979/80 PMEZ: Dukla Praha - Štrasburk 1:0, 0:2 po prodl., 1982/83 UEFA: St. Etienne - Bohemians Praha 0:0, 0:4, 1986/87 PMEZ: Paris St. Germain - Vítkovice 2:2, 0:1, 1991/92 PMEZ: Marseille - Sparta Praha 3:2, 1:2, 1995/96 UEFA: Slavia Praha - Lens 0:0, 1:0 po prodl., 1995/96 UEFA: Slavia Praha - Bordeaux 0:1, 0:1, 1997/98 PVP: Nice - Slavia Praha 2:2, 1:1, 1998/99 UEFA: Olomouc - Marseille 2:2, 0:4, 1999/00 LM: Sparta Praha - Bordeaux 0:0, 0:0, 2001/02 UEFA: Příbram - Sedan 4:0, 1:3, 2001/02 UEFA: Lyon - Liberec 1:1, 1:4, 2004/05 LM: Sparta Praha - Lyon 1:2, 0:5, 2005/06 UEFA: Slavia Praha - Monako 0:2, 2006/07 UEFA: Marseille - Mladá Boleslav 1:0, 2:4, 2006/07 UEFA: Mladá Boleslav - Paris St. Germain 0:0, 2007/08 UEFA: Toulouse - Sparta Praha 2:3, 2009/10 EL: Slavia Praha - Lille 1:5, 1:3, 2012/13 EL: Lyon - Sparta Praha 2:1, 1:1, 2013/14 EL: Lyon - Plzeň 4:1, 1:2, 2014/15 EL: Mladá Boleslav - Lyon 1:4, 1:2, 2015/16 EL: Marseille - Liberec 0:1, 4:2, 2018/19 EL: Slavia Praha - Bordeaux 1:0, 0:2, 2018/19 EL: Rennes - Jablonec 2:1, 0:1. 2020/21 EL: Slavia Praha - Nice 3:2, 3:1. 2020/21 EL: Sparta Praha - Lille 1:4, 1:2, 2021/22 LM: Sparta Praha - Monako 0:2, 1:3, 2021/22 EL: Sparta Praha - Lyon 3:4. Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Lyon v Evropě: LM/PMEZ 148 65-37-46 232:178 EL/UEFA 85 50-14-21 159:106 PVP 22 9-5-8 31:28 Celkem 255 124-56-75 422:312 Sparta v Evropě: LM/PMEZ 146 54-30-62 190:203 EL/UEFA 121 49-34-38 173:148 PVP 30 15-5-10 68:32 Celkem 297 118-69-110 431:383 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Lyon: Lopes - Dubois, Boateng, Denayer, Emerson - Caqueret, Guimaraes - Shaqiri, Aouar, Toko Ekambi - Paquetá. Sparta: Nita - Wiesner, Panák, Čelůstka, Hancko - Pešek, Pavelka, Sáček, Hložek, Haraslín - Minčev. Absence: Gusto (trest za ČK), Dembélé, Pintor, Pollersbeck, Reine-Adélaide (všichni zranění) - Höjer, Juliš, Polidar, Souček (všichni zranění), Karlsson, Štetina (oba nemoc), Ladislav Krejčí I (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Boateng - Haraslín (oba 2 ŽK). Zajímavosti: - Lyon prohrál s českými soupeři v pohárech jediné z posledních 9 utkání - Lyon doma s českými týmy v pohárech v 5 zápasech neprohrál a v posledních 4 zvítězil - Sparta porazila francouzské kluby v pohárech jen ve 2 z 14 duelů (bez Poháru Intertoto) - Sparta nezdolala francouzská mužstva v pohárech 7x po sobě a v posledních 5 duelech s nimi prohrála - Sparta vyhrála ve Francii jediný ze 7 pohárových zápasů (bez Poháru Intertoto) - Sparta v 5 pohárových zápasech Lyon neporazila a 4x mu podlehla - mužstva na sebe v pohárové skupině narazila potřetí, poprvé se tak stalo v LM v sezoně 2004/05 a poté v ročníku 2012/13 v EL - Sparta v uplynulé sezoně Evropské ligy narazila ve skupině na pozdějšího francouzského mistra Lille, kterému doma podlehla 1:4 a venku 1:2 - Sparta v letošním 3. předkole LM vypadla s jiným francouzským celkem Monakem po prohrách 0:2 doma a 1:3 venku - Lyon vyhrál ve skupině všechny 3 zápasy a s 9 nastřílenými brankami má nejlepší útok v EL - Lyon v 10 domácích utkáních skupiny EL neprohrál (8 výher, 2 remízy) - Sparta triumfovala venku v pohárech v jediném z posledních 11 zápasů a poslední 4 tam nevyhrála - Lyon v sobotu v generálce porazil Lens 2:1, Sparta o den později remizovala v Ostravě 2:2 - Lyon je sedminásobným mistrem Francie, v minulém ročníku skončil čtvrtý - Toko Ekambi (Lyon) je s 5 góly nejlepším střelcem EL - v Lyonu hráli v minulosti Češi Baroš a Tichý