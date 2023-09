Sparta bude v extralize hájit neporazitelnost, Brno bojovat o první bod

Praha - Hokejisté Sparty, kteří jsou v extralize posledním neporaženým týmem a užívají si nejlepší vstup do sezony za posledních 20 let, budou ve středečním 5. kole bojovat o prodloužení vítězné série na ledě Plzně. Jen o skóre druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. Nulu na bodovém kontě se pokusí odmazat Brno. Kometa přivítá České Budějovice, které po úvodní porážce na Spartě vyhrály třikrát za sebou. Stejně si vedl i třetí Litvínov, který čeká bitva na ledě čtvrtého Hradce Králové.

Plzeň sice na úvod přehrála obhájce titulu Třinec (3:1), ale v dalších dvou zápasech vyšla naprázdno. V pátek proti Motoru nejen bodově, ale i gólově (0:1). "Chyběla častější střelba. Snažíme se vždy zahrát nějaký vzorec, ale spíše bychom to měli zjednodušit. Určitě si k tomu sedneme a zapracujeme na tom. Nesmíme panikařit, je teprve začátek sezony. Musíme pracovat na tom, abych byli v každém dalším zápase lepší a lepší. Jak ze začátku sezony nebudeme sbírat body, tak to bude poté jen těžší," uvedl pro klubový web útočník Adrián Holešinský.

Pražané mohou vyrovnat vstup do sezony, jaký měli naposledy v roce 2003. Tehdy Sparta vyhrála na prahu nového ročníku pětkrát za sebou, a to dokonce bez ztráty bodu. "Jsme za takový start rádi. Chtěli jsme ho, máme ho, je to příjemné, ale stojíme nohama na zemi," uvedl kapitán Michal Řepík po vysoké nedělní výhře v Kladně 7:1. "Je začátek sezony, každý má sílu, hodně se bruslí. Nikde nás nic snadného nečeká, ale budeme chtít ve vítězné šňůře pokračovat co nejdéle," dodal.

Vítkovičtí přivítají Pardubice, které v minulé sezoně rovněž skončily v semifinále, ale díky lepšímu postavení po základní části získaly bronz. Oba celky mají znovu nejvyšší ambice. "Věříme, že podáme maximální stoprocentní koncentrovaný výkon a po šedesáti minutách potěšíme nejen sebe, ale i diváky," uvedl na klubovém webu asistent trenéra Vítkovic Radek Philipp.

Hokejisté Dynama nezvládli v souboji favoritů soutěže nájezdy na ledě Sparty, ale ve třech zbývajících duelech byli stoprocentní. "Každý chce mít dobrý start do sezony a nasbírat body, aby měl klid na práci. Je to velmi vyrovnané a každý zápas - hlavně v té první čtvrtině - se to bude hodně tahat," řekl kouč Václav Varaďa. V neděli proti Olomouci se jeho svěřenci poprvé prosadili v přesilovce. "V předchozích zápasech nás trápila, pomohli jsme si, bylo to povzbuzující," uvedl.

Kometu zatím nenastartovala ani rezignace hlavního trenéra Patrika Martince a v neděli prohrála v Mladé Boleslavi 3:6. Nula bodů a skóre 5:17 znamená nejhorší start Brňanů od ročníku 2009/10, kdy po návratu mezi elitu prohráli úvodních jedenáct zápasů. "Kluci mají charakter a je jenom na nás, abychom to dali do pořádku a začalo to fungovat. Když se nám nedaří, zabředáme do problémů, musíme to zjednodušit. Věřím, že nejsme daleko a bude se dařit," řekl Jaroslav Modrý, jenž zastává roli hlavního kouče. Zápas s Jihočechy pro něho bude pikantní, ještě v minulé sezoně v Motoru působil.

České Budějovice inkasovaly za poslední tři zápasy - shodně vítězné - jen dvě branky. "Čekáme zase bitvu, zvlášť když jsou domácí bez bodu. O to víc potřebují už nějaké vítězství urvat. Určitě nás nečeká nic lehkého, ale pokud budeme hrát náš systém z dobré defenzivy a podaří se nám dát víc než jeden gól, tak věřím, že to zvládneme," uvedl pro klubový web obránce Jan Štencel.

Olomouc prostřídala zatím tříbodové výhry s porážkami. Při poslední prohře v Pardubicích 1:3 ale Hanáci dokázali favorita soutěže potrápit. Nyní je před nimi další zajímavý test - přijede úřadující šampion z Třince. "Myslím, že náš výkon byl dobrý, hráče jsme pochválili. Máme na čem stavět do dalších zápasů," podotkl po utkání na východě Čech trenér Jan Tomajko.

Třinečtí jsou v tabulce rovněž na šesti bodech a středečního soka mají hned za sebou. "Udělali přes léto v týmu nějaké změny, ale zůstávají urputným soupeřem. Každý to ví, o Olomouci se to traduje. Má silné a dobře bruslící hráče. Navíc doma dvakrát vyhráli, bude to boj," řekl kouč Zdeněk Moták, který v Olomouci před příchodem do Třince pět let působil.

"Osobní rovinu to pro mě proto pořád má, lidi z Olomouce dobře znám. V minulé sezoně nás třikrát porazili, ty zápasy byly vyrovnané a matně si pamatuju, že jsme nedávali góly ani z těch největších šancí. Naopak jsme často zbytečně inkasovali," připomněl Moták.

Hradec Králové poslední dva zápasy prohrál shodně 1:2 v nastavení. Nejprve na nájezdy s Mladou Boleslaví a pak v prodloužení s Českými Budějovicemi. O nápravu se pokusí proti Litvínovu, který je od úvodní prohry z Pardubic (1:5) stoprocentní.

Liberec má bilanci přesně opačnou. Od úvodního utkání proti Mladé Boleslavi na body nedosáhl. I proto je až dvanáctý jen bod před Kladnem. Rytíři dorazí zatím bez tříbodové výhry a budou postrádat potrestané Dotchina se Strnadem. V boji o body pod Ještědem uspěli naposledy před deseti lety.

Mladá Boleslav po pomalejším rozjezdu a dvou porážkách bez zisku dvakrát vyhrála a ztratila jediný bod. Rozlet Bruslařů se pokusí přibrzdit Karlovy Vary. Západočeši odehráli zatím jen tři zápasy, o stoprocentní bilanci přišli v pátek prohrou 3:4 v Olomouci.

Statistické údaje před středečními zápasy 5. kola hokejové Tipsport extraligy: HC Škoda Plzeň (11.) - HC Sparta Praha (1.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Jan Schleiss 3 zápasy/2 body (1 branka + 1 asistence) - Michal Řepík 4/8 (4+4). Statistiky brankářů: Dominik Pavlát průměr 1,00 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 96,00 procenta, Samuel Hlavaj 2,03 a 94,20 - Jakub Kovář 1,62 a 93,42, Josef Kořenář 2,77 a 90,32. Zajímavosti: - Plzeň po úvodní výhře nad mistrovským Třincem 3:1 dvakrát za sebou nebodovala - Sparta vyhrála všechny čtyři zápasy v sezoně a ztratila jen dva body, prožívá nejlepší start od ročníku 2003/04, kdy v pěti zápasech naplno bodovala a až v 6. kole prohrála v Pardubicích 1:3 - Indiáni doma porazili Spartu čtyřikrát za sebou a naposledy s ní před vlastním publikem neuspěli 13. prosince 2020, kdy podlehli 2:6 - Kapitán Plzně Jan Schleiss může sehrát 500. zápas v extralize BK Mladá Boleslav (9.) - HC Energie Karlovy Vary (6.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Matti Järvinen 4/6 (3+3) - Jan Hladonik 3/6 (1+5). Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,70 a 91,97 - Dominik Frodl 2,00, 93,41 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Mladá Boleslav po úvodních dvou zápasech bez bodu dvakrát za sebou vyhrála - Karlovy Vary po plném bodovém zisku z prvních dvou zápasů prohrály v Olomouci 3:4 - Energie vyhrála ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou a ztratila jediný bod, naposledy prohrála loni 1. března v Mladé Boleslavi 1:3 - Mladá Boleslav se s Karlovými Vary utkala v srpnu dvakrát v přípravě, nejdříve doma vyhrála 2:1 po samostatných nájezdech a potom podlehla na západě Čech 1:2 v prodloužení HC Vítkovice Ridera (10.) - HC Dynamo Pardubice (2.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Peter Mueller 4/6 (3+3) - Tomáš Zohorna 4/5 (1+4). Statistiky brankářů: Lukáš Klimeš 3,50 a 86,05, Matěj Machovský 3,31 a 84,31 - Roman Will 1,47 a 93,75. Zajímavosti: - Vítkovice prohrály tři ze čtyř utkání v nové sezoně, ale třikrát za sebou bodovaly - Ostravané čekají doma na první výhru, prohrály s Karlovými Vary 2:6 a s Kladnem 2:3 po samostatných nájezdech - Pardubice bodovaly ve všech čtyřech duelech v sezoně a třikrát z toho vyhrály - Vítkovice bodovaly v šesti z posledních sedmi vzájemných zápasů a čtyřikrát z toho zvítězily HC Olomouc (8.) - HC Oceláři Třinec (7.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Jakub Navrátil, Dalibor Řezníček 4/3 (2+1) - Martin Růžička 4/5 (2+3). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,01, 91,04 a jednou udržel čisté konto, Jakub Sedláček 3,10 a 90,00 - Marek Mazanec 2,19 a 92,74. Zajímavosti: - Olomouc získala všechny body v tomto ročníku doma, kde je ze dvou utkání stoprocentně úspěšná - Mistrovský Třinec po úvodních dvou porážkách dvakrát za sebou vyhrál a bodoval třikrát v řadě - Hanáci po sérii čtyř vítězství ve vzájemných duelech naposledy 3. března doma prohráli s Oceláři 0:5 Bílí Tygři Liberec (12.) - Rytíři Kladno (13.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Oscar Flynn 4/4 (2+2) - Jiří Ticháček 4/2 (1+1). Statistiky brankářů: Daniel Král 3,05 a 91,30, Dávid Hrenák 3,53 a 87,72 - Landon Bow 2,64 a 92,59, Adam Brízgala 3,12 a 88,73. Zajímavosti: - Liberec po úvodní domácí výhře nad Mladou Boleslavi 4:3 třikrát za sebou nebodoval a pokaždé to bylo venku - Kladno prohrálo tři ze čtyř utkání, jediné body získalo naposledy venku na ledě Vítkovic po výhře 3:2 po samostatných nájezdech - Rytíři v Liberci prohráli sedmkrát za sebou, naposledy tam uspěli 21. října 2012 (3:1) - Kladenský útočník Jakub Strnad bude mimo hru podruhé při třízápasovém trestu za napadení čárového rozhodčího Vladimíra Rožánka a kanadský bek Rytířů Jake Dotchin si začne odpykávat distanc na dva duely za bitku se sparťanem Filipem Chlapíkem Mountfield Hradec Králové (4.) - HC Verva Litvínov (3.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Oliver Okuliar 4/6 (4+2) - Jindřich Abdul 4/5 (4+1). Statistiky brankářů: Patrik Bartošák 1,22, 94,95 a jednou udržel čisté konto - Matej Tomek 2,50 a 92,13. Zajímavosti: - Hradec Králové po úvodních dvou zápasech s plným bodovým ziskem prohrál dvakrát v nastavení - Litvínov po úvodní prohře v Pardubicích 1:5 třikrát za sebou naplno bodoval - Mountfield vyhrál ve vzájemných zápasech třikrát za sebou a ztratil jediný bod HC Kometa Brno (14.) - Banes Motor České Budějovice (5.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Kristián Pospíšil 4/3 (2+1) - Adam Kubík 4/4 (3+1). Statistiky brankářů: Dominik Furch 3,69 a 86,08, Štěpán Lukeš 6,00 a 73,91 - Dominik Hrachovina 1,74, 94,89 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Kometa nebodovala ani v jednom ze čtyř zápasů, po odstoupení hlavního kouče Patrika Martince se nedočkala ani po povýšení Jaroslava Modrého z pozice asistenta v neděli v Mladé Boleslavi, kde prohrála 3:6 - Brňané prožívají nejhorší start od ročníku 2009/10, kdy se vrátili mezi elitu po 13 letech díky odkoupení licence od Znojma, prohráli úvodních jedenáct zápasů a jediný bod při této sérii získali v 7. kole po porážce na ledě Vítkovic 1:2 po samostatných nájezdech - České Budějovice po úvodní porážce na Spartě 2:5 vyhrály třikrát za sebou a ztratily bod - Kometa doma proti Motoru třikrát za sebou naplno bodovala a naposledy s ním doma neuspěla 28. září 2021 (1:4) - Brňané se s Českými Budějovicemi utkali v srpnu dvakrát v přípravě, doma vyhráli 5:2 a venku podlehli 3:5