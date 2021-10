Sparta bude v duelu hlavních favoritů na titul usilovat o skalp vedoucího Třince

Praha - Souboj dvou největších předsezonních favoritů na zisk mistrovského titulu Třince a Sparty bude hlavním tahákem pátečního programu 19. kola hokejové extraligy. Pozornost poutá ale rovněž přetahovaná o druhé místo v podání východočeských rivalů Hradce Králové a Pardubic. Tým Mountfieldu se představí v Karlových Varech, Dynamo přivítá před domácím publikem brněnskou Kometu. Sérii čtyř porážek za sebou se pokusí utnout Mladá Boleslav. Bruslaři narazí na Plzeň, která vyskočila už na čtvrtou příčku.

Oceláři jsou v laufu. V úterý v Litvínově zaznamenali už patnáctý zisk v řadě, přičemž popáté za sebou nepřenechali soupeři ani bod. Během těchto pěti utkání navíc inkasovali jen čtyři góly. "Ale to už je minulost. Samozřejmě si toho vážíme. Nechci, aby to vypadalo nějak neskromně, ale zápasy už jsou za námi a my jdeme dál. I když je to klišé, nejbližší zápas je vždycky ten nejdůležitější," řekl útočník Tomáš Marcinko.

Dobře ale také také ví, že výsledky nepřicházejí jen tak, ale je za nimi výborná práce celého mužstva. "Všichni pracujeme nadoraz. Když jeden udělá chybu, druhý se ji snaží napravit. Brankáři chytají skvěle. Hrajeme jako tým a o to vždy jde. Když maximálně dřete, máte velkou šanci body získat,“ řekl útočník Tomáš Marcinko.

Ve zcela opačném rozpoložení je v současnosti Sparta. Série porážek Pražanů se protáhla už na čtyři utkání. Sparťané přitom měli všechny čtyři duely skvěle rozehrané. Jenže pokaždé přišel kolaps a obrat soupeře a tým z metropole nasbíral dohromady jen tři body za porážky v nastavení. Sebevědomí nemohou Pražané čerpat ani z výsledku prvního vzájemného utkání sezony, v němž Sparta podlehla doma Třinci 4:7.

"Pro nás je to bohužel jako přes kopírák. Ztratili jsme už čtyři jasně vyhraná utkání v řadě. Musíme s tím něco udělat, takto to dál nejde. Tohle jsem já osobně ještě nezažil a jsem z toho naštvaný. Musíme něco změnit. Musí se ale naštvat i hráči, což si opakujeme stále dokola. Dokud to tam hráči nedají, tak můžeme podobné zápasy ztrácet i dál," prohlásil kouč Sparty Josef Jandač.

Karlovarští hokejisté dosáhli jen na tři body z posledních čtyř utkání a situaci jim komplikovaly i některé zdravotní absence. "Nemůžeme se na to vymlouvat. Musíme se s tím poprat a nějaké zápasy teď vyhrát. Prohráváme doma, tam nám chybějí body, takže je musíme začít sbírat venku, kde jich opravdu získáváme málo," podotkl útočník Ondřej Beránek.

Hradec Králové naproti tomu připisuje body pravidelně a týmu se v sezoně ještě nestalo, že by prohrál dvakrát za sebou. Uspět touží i na západě Čech. "Vary se snaží hrát podobný styl jako my, tedy moc se s tím nemažou ve svém obranném pásmu a dlouhými nahrávkami to nahazují na své hráče. Ti se pak snaží ty puky vybojovat. Takže dlouhé nahrávky a bojovnost v útočném pásmu," všiml si obránce Filip Pavlík.

Pardubičtí hráli naposledy v neděli, i proto spadli na třetí místo. V porovnání s Hradcem Králové ale mají pouze nepatrně horší skóre. "Je to nádherné. Trochu jsme čekali, že budeme hrát nahoře. Je to práce celého týmu, zatím nám všechno vychází. V těžkých situacích se dokážeme semknout a náročné zápasy otočit nebo udržet. Jen by to chtělo zlepšit hru pět na pět, kde máme občas výpadky," uvedl pro klubový web mladý útočník Ondřej Rohlík.

Brno naznačilo své možnosti drtivou úterní výhrou nad Mladou Boleslaví (6:1). "Měli jsme výborný vstup do zápasu, povedlo se nám brzo skórovat. Po nevyrovnaných výkonech, kdy jsme ty šance měli, ale neproměňovali je, se nám je proti Boleslavi podařilo proměnit. Snad budeme ve stejném duchu pokračovat dál," přál si kouč Jiří Kalous.

Mladá Boleslav se po dobrém vstupu do sezony trochu nečekaně trápí. Za poslední čtyři zápasy si Bruslaři připsali jediný bod a dali jen čtyři góly, dvakrát vyšli brankově úplně naprázdno. Vrcholem zmaru byl zápas v Brně. "Vůbec nám nešly nohy," připustil trenér Středočechů Radim Rulík.

Plzeň zvládla velmi dobře čtyřzápasovou sérii domácích utkání. Body přenechala jen suverénnímu Třinci po prohře 1:2. "Doma by se mělo vyhrávat, zvlášť s tak těžkými soupeři. Jsme rádi, že většinu těch zápasů jsme vyhráli a teď se na to budeme snažit navázat venku. Je potřeba si naší herní pohodu přenést i do dalších duelů," přál si útočník Petr Kodýtek.

Ve zbývajících zápasech se Olomouc pokusí před svými diváky napravit v souboji s Českými Budějovicemi výprask 1:6 z Plzně. V souboji dvou celků ze dna tabulky se třinácté Vítkovice utkají s posledním Zlínem. Ostravané vyhráli tři z posledních čtyř utkání, Berani uspěli v jediném z posledních 11 zápasů. Předposlední Kladno svede bitvu o body s Libercem. Bílí Tygři zůstávají zatím za očekáváním, ale v posledních dvou duelech bodovali naplno.

Statistické údaje před pátečními zápasy

HC Oceláři Třinec (1.) - HC Sparta Praha (5.).

Začátek zápasu: 17:00 (O2 TV Sport).

Vzájemný zápas v této sezoně: 7:4.

Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 17 zápasů/19 bodů (9 branek + 10 asistencí) - Erik Thorell 15/21 (7+14) .

Statistiky brankářů: Marek Mazanec průměr 1,58 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 93,85 procenta a třikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,14 a 91,23 - Jakub Neužil 2,69 a 90,82, Alexander Salák 2,66 a 90,11.

Zajímavosti:

- Třinec pětkrát za sebou vyhrál bez ztráty a bodoval patnáctkrát v řadě, přičemž jen třikrát z toho prohrál.

- Doma Oceláři bodovali ve všech osmi duelech a šestkrát z toho vyhráli.

- Sparta čtyřikrát za sebou prohrála a z toho třikrát to bylo až v nastavení.

- Pražané venku bodovali ve třech z uplynulých čtyř duelů a dvakrát z toho vyhráli.

- Třinec vyhrál čtyři z posledních šesti vzájemných duelů a doma porazil Spartu třikrát za sebou.

- Obránce Michal Moravčík ze Sparty může sehrát 300. zápas v extralize, útočník Martin Kohout z Energie by mohl v neděli proti Olomouci nastoupit k 200. utkání v domácí nejvyšší soutěži.

HC Energie Karlovy Vary (11.) - Mountfield Hradec Králové (2.).

Začátek zápasu: 17:30.

Vzájemný zápas v této sezoně: 2:3.

Nejproduktivnější hráči: Martin Kohout 17/13 (3+10) - Radek Smoleňák 16/13 (7+6).

Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,79, 91,83 a dvakrát udržel čisté konto, Vladislav Habal 4,95 a 86,21 - Štěpán Lukeš 1,84, 93,07 a třikrát udržel čisté konto, Henri Kiviaho 2,00 a 92,31.

Zajímavosti:

- Karlovy Vary dvakrát za sebou nebodovaly a vyhrály jen dva z posledních deseti zápasů.

- Energie doma prohrála dvě z uplynulých čtyř utkání.

- Hradec Králové vyhrál dvakrát za sebou a z posledních osmi utkání prohrál jediné.

- Mountfield venku vyhrál pět z osmi duelů v této sezoně.

- Hradec Králové porazil Energii čtyřikrát za sebou a neztratil ani bod.

- Obránce Ondřej Dlapa z Karlových Varů může sehrát 400. zápas v extralize.

- Bek Michael Gaspar z Hradce Králové v neděli oslaví 22. narozeniny.

HC Vítkovice Ridera (13.) - PSG Berani Zlín (15.).

Začátek zápasu: 17:30.

Vzájemný zápas v této sezoně: 6:3.

Nejproduktivnější hráči: Rostislav Marosz 13/8 (2+6) - Tomáš Mikúš 17/16 (4+12).

Statistiky brankářů: Aleš Stezka 2,18, 92,62 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 3,67 a 89,22 - Libor Kašík 3,53 a 90,79, Daniel Huf 3,18 a 91,24.

Zajímavosti:

- Vítkovice vyhrály dvakrát za sebou a z posledních čtyř duelů prohrály jediný.

- Ostravané doma vyhráli dva z uplynulých tří zápasů.

- Zlín venku prohrál sedmkrát za sebou a dosáhl na jediný bod.

- Berani vyhráli jediný z posledních jedenácti zápasů.

- Vítkovice zvítězily ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou a neztratily ani bod.

- Do sestavy Zlína se po odpykání čtyřzápasového disciplinárního trestu může vrátit útočník Pavel Kubiš.

- Obránce Jakub Stehlík z Vítkovic v pátek oslaví 31. narozeniny.

BK Mladá Boleslav (6.) - HC Škoda Plzeň (4.).

Začátek zápasu: 17:30.

Vzájemný zápas v této sezoně: 4:2.

Nejproduktivnější hráči: Jakub Kotala 17/12 (8+4) - Ludwig Blomstrand 17/18 (10+8).

Statistiky brankářů: Gašper Krošelj 2,00, 92,50 a jednou udržel čisté konto, Jan Růžička 2,12, 91,78 a jednou udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,90 a 85,71 - Miroslav Svoboda průměr 1,72 a 93,72, Dominik Pavlát 2,98 a 85,11.

Zajímavosti:

- Mladá Boleslav prohrála čtyřikrát za sebou a získala jediný bod.

- Bruslařský klub doma po šňůře šesti výher minulý týden ve čtvrtek podlehl Olomouci 0:2.

- Plzeň se představí venku po sérii čtyř domácích vystoupení poprvé od 14. října, kdy prohrála v Karlových Varech 0:3.

- Škoda vyhrála osm z uplynulých deseti utkání.

- Plzeň mimo svůj led vyhrála tři z posledních čtyř duelů.

- Mladá Boleslav vyhrála ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou a ztratila jediný bod.

- Obránce Lukáš Kaňák z Plzně může sehrát 200. zápas v extralize.

Rytíři Kladno (14.) - Bílí Tygři Liberec (10.).

Začátek zápasu: 18:00.

Vzájemný zápas v této sezoně: 2:3.

Nejproduktivnější hráči: Tomáš Plekanec 17/17 (4+13) - Tomáš Filippi 17/12 (6+6).

Statistiky brankářů: Landon Bow 3,47 a 89,90 , David Stahl 9,00 a 76,92 - Petr Kváča 2,13, 92,89 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 3,22 a 89,17.

Zajímavosti:

- Kladno bodovalo ve čtyřech z posledních pěti zápasů a dvakrát z toho vyhrálo.

- Rytíři v neděli doma zdolali České Budějovice 4:3 a radovali se ve svém domácím azylu v Chomutově z prvního úspěchu po třech porážkách.

- Liberec po sérii čtyř proher dvakrát za sebou zvítězil a neztratil ani bod.

- Bílí Tygři venku prohráli sedmkrát za sebou a získali jediný bod.

- Liberec vyhrál tři z posledních čtyř vzájemných zápasů.

- Kapitán Kladna Tomáš Plekanec v neděli oslaví 39. narozeniny.

HC Olomouc (7.) - Motor České Budějovice (8.).

Začátek zápasu: 18:00.

Vzájemný zápas v této sezoně: 2:5.

Nejproduktivnější hráči: David Krejčí 15/15 (9+6) - Lukáš Pech 17/21 (8+13).

Statistiky brankářů: Jakub Sedláček 1,66, 94,19 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Lukáš 2,33, 90,84 a jednou udržel čisté konto - Dominik Hrachovina 2,89 a 89,61, Jan Strmeň 5,45 a 83,33.

Zajímavosti:

- Olomouc doma vyhrála čtyři z posledních pěti zápasů.

- Hanáci v úterý v Plzni prohráli 1:6, ale byla to pro ně teprve druhá prohra z uplynulých šesti duelů.

- Motor prohrál pět z posledních osmi utkání.

- České Budějovice venku vyhrály dva z posledních čtyř duelů.

- Motor poté, co v minulé sezoně prohrál s Olomoucí všechny čtyři duely, v prvním utkání doma v tomto ročníku vyhrál 5:2.

- Útočník Petr Kolouch oslaví v sobotu 30. narozeniny a dalšímu forvardovi Olomouce Michalu Kuncovi bude v neděli 21 let.

HC Dynamo Pardubice (3.) - HC Kometa Brno (9.).

Začátek zápasu: 18:00.

Vzájemný zápas v této sezoně: 2:3.

Nejproduktivnější hráči: Robert Říčka 17/17 (14+3) - Michal Krištof 15/16 (4+12).

Statistiky brankářů: Milan Klouček 2,36, 92,59 a jednou udržel čisté konto, Dominik Frodl 2,05, 92,57 a jednou udržel čisté konto - Matej Tomek 2,82 a 89,66, Lukáš Klimeš 3,35 a 89,47.

Zajímavosti:

- Pardubice bodovaly v devíti z uplynulých deseti zápasů a z toho osmkrát vyhrály.

- Dynamo doma bodovalo sedmkrát v řadě a z toho šestkrát zvítězilo.

- Kometa vyhrála čtyři z uplynulých šesti duelů.

- Brňané venku prohráli tři z posledních čtyř utkání a dosáhli jen na dva body.

- Pardubice vyhrály šest z uplynulých osmi vzájemných soubojů.

- Do sestavy Komety se může po odpykání třízápasového disciplinárního trestu vrátit kanadský obránce Rhett Holland.

Další program:

Neděle 31. října - 20. kolo:

15:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc (vzájemný zápas v této sezoně: 2:3 v prodl.),

16:00 Mountfield Hradec Králové - PSG Berani Zlín (3:2 po sam. nájezdech), Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav (1:2),

16:30 HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha (3:4 v prodl., 5:4),

17:20 HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec (3:2 v prodl.; ČT Sport),

17:30 HC Verva Litvínov - Rytíři Kladno (2:3), HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice (0:6).